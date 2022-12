Les meilleurs choix de matchs de football universitaire aujourd’hui, mercredi 28 décembre (Quels outsiders devriez-vous soutenir?)

La saison de football universitaire se poursuit mercredi avec un autre quatuor de matchs, tous mettant en vedette la compétition Power Five.

La facturation la plus élevée est le Holiday Bowl entre l’Oregon et les finalistes de l’ACC en Caroline du Nord, mais les trois autres matchs ont beaucoup d’intrigues, à savoir le premier match de bowl du Kansas depuis 2008 contre l’Arkansas dans le Liberty Bowl.

Voici un pari pour chaque match incluant une paire d’outsiders en direct :

Pour plus de meilleurs paris sur le bol, consultez The Early Reed avec Chris “The Bear” Fallica

Central Florida vs Duke prédiction et choix

Nous allons commencer par les opt-outs, car l’UCF en a plusieurs. L’équipe a jonglé avec les quarts cette saison alors que le transfert à double menace John Rhys Plumlee a lutté contre les blessures toute la saison, mais a souvent utilisé le remplaçant Mikey Keene pour frapper le portail de transfert, laissant un JRP potentiellement blessé comme seule option au quart-arrière. Il convient de noter que Plumlee a quitté le jeu du titre AAC et est revenu plus tard. Je ne dirais pas que c’est un slam dunk qu’il joue, et le troisième cordier Thomas Castellanos a eu beaucoup de mal dans ce match.

De plus, le premier receveur Ryan O’Keefe a frappé le portail en plus du secondeur Jeremiah Jean-Baptise, qui a terminé troisième pour les plaqués.

Si Plumlee joue, ses jambes vont être utilisées pour mettre en place le jeu de passes, mais c’est un gros problème contre une défense de Duke qui est dans le top 15 de Rush/EPA cette saison. Si les Blue Devils veulent garder l’UCF derrière les bâtons et forcer un jeu de passes faible des Knights à se jeter, Duke devrait être en mesure de couvrir une attaque parfois explosive.

Pendant ce temps, l’offensive Duke a connu une saison fantastique dans l’ACC, se classant 21e en EPA / Play avec le quart-arrière Riley Leonard à la tête de l’unité. La défense de l’UCF est solide, 32e en taux de réussite, mais va être en baisse comme Jean-Baptiste, je vais me ranger du côté d’une équipe des Blue Devils motivée pour prendre le dessus.

CHOISIR: Duc -3

Prédiction et choix du Kansas contre l’Arkansas

Cela s’annonce comme une fusillade. Les deux équipes ont eu du mal en défense toute la saison, chacune en dehors du top 100 en termes d’EPA / Play (Kansas 121e et Arkansas 104e) et chaque équipe était puissante en attaque.

Les Jayhawks ont dû passer par le quart-arrière en raison de la blessure à l’épaule de Jaylon Daniels à la mi-saison, mais il est de retour et ancre une unité qui est quatrième de l’EPA/Play cette saison. L’Arkansas a plusieurs options de non-participation sur la liste, y compris la sécurité vedette Myles Slusher en plus du coordinateur défensif Barry Odom prenant le poste de l’UNLV. Cette défense ne sera pas à la hauteur de son standard déjà bas dans le jeu.

De l’autre côté, les Razorbacks ont perdu le meilleur receveur de passes Jadon Haselwood en plus de son compatriote partant Ketron Jackson, mais Jefferson sera sous le centre, ce qui est le plus important après avoir réaffirmé son engagement envers l’équipe.

Je m’attends à ce que l’Arkansas frappe gros jeu après gros jeu avec un énorme avantage de taille sur la ligne offensive et la capacité de frapper des jeux explosifs. L’équipe est dans le top 10 du taux de réussite explosif et Jefferson est un coureur dévastateur – il a couru 510 verges en 10 matchs cette saison.

KU est en hausse, mais la défense a encore besoin de travail, accordant plus de trois points par entraînement (sixième pire du pays).

Je ne m’attends pas à beaucoup d’arrêts et je jouerai avec plaisir dans un match où chaque équipe devrait trouver cinq touchés et pousser jusqu’au milieu des années 30.

CHOIX : Kansas +2,5 et PLUS DE 67,5

Prédiction et choix entre Caroline du Nord et Oregon

Ce sont deux attaques d’élite avec deux des meilleurs quarts-arrière du pays, mais il est clair que les Ducks ont l’avantage dans ce qui est une fusillade projetée.

L’offensive de l’Oregon est n ° 1 en taux de réussite et dans le top 10 en taux de jeu explosif et affrontera une défense de Caroline du Nord qui se classe parmi les 10 dernières en taux de réussite du côté défensif du ballon. La défense de la Caroline du Nord subit peu de pression, générant le deuxième moins de sacs du pays.

L’offensive de Bo Nix et des Ducks devrait être parfaite dans ce match de bowl contre sans doute la pire défense P5 du pays malgré la perte de l’appelant Kenny Dillingham face à l’Arizona State. La ligne offensive de l’Oregon a autorisé le moins de sacs du pays et se situe au troisième rang des verges en ligne, attendez-vous à ce qu’ils dictent les conditions sur la ligne de mêlée.

Je ne fais pas confiance à l’Oregon pour couvrir un écart de points maintenant gonflé avec toutes les nouvelles sur l’opt-out, et je vais plutôt me tourner vers le total de l’équipe. Les Ducks ont marqué 40 points ou plus en huit matchs cette saison, et 30 ou plus en 10. Je m’attends à ce que ce match soit plein de feux d’artifice et que l’Oregon entre à nouveau dans les années 40.

Les chiffres ne sont pas encore largement disponibles, mais un total d’équipe de 42,5 ou moins vaut le coup.

CHOIX: Total de l’équipe de l’Oregon PLUS DE 44,5

Prédiction et choix entre Texas Tech et Ole Miss

La saison d’Ole Miss s’est effondrée au cours de la dernière ligne droite, perdant quatre sur cinq car l’attaque n’a pas pu se mettre en marche. Maintenant, il se dirige vers le Texas Bowl pour essayer de sauver une saison de huit victoires avec une victoire, mais je crains qu’ils ne puissent résister à un solide front défensif de Texas Tech.

Les Red Raiders sont 18e pour les plaqués pour défaite cette saison et 24e pour les verges en ligne. Plus important encore, l’équipe est dans le top 10 du pourcentage de touchés dans la zone rouge, elle arrête donc ses adversaires et les maintient au panier lorsque leur dos est contre sa zone d’en-but.

La formidable défense contre la précipitation de TTU rendra la vie infernale pour cette attaque Ole Miss qui aime la garder au sol pour ouvrir le jeu des passes. L’équipe est dans le top 10 en pourcentage de jeu précipité et a beaucoup de talent dans le champ arrière, y compris la sensation de première année Quinshon Judkins, qui s’est précipité pour 1 476 verges. Cependant, la ligne offensive de l’équipe laisse à désirer, car le groupe de Kiffin dépend du talent de leurs joueurs de position de compétence, se classant en dehors du top 60 en termes de verges en ligne.

L’offensive de Texas Tech a connu des hauts et des bas avec des blessures au quart-arrière, mais les deux étudiants de première année Brehen Morton et Tyler Shough ont montré qu’ils étaient capables. Shough commencera le jeu de bol, mais ne soyez pas surpris si Morton voit le temps sous le centre. Dans l’ensemble, l’infraction se situait autour de la moyenne nationale en termes de taux de réussite.

La défense Ole Miss a chuté à la fin de la saison, terminant en dehors du top 100 en taux de réussite, donc cette attaque TTU qui a terminé dans le top 20 en pourcentage de touché dans la zone rouge devrait être capable de déplacer le ballon et de mettre des points au tableau.

Les deux équipes jouent vite, chacune dans le top 13 national en termes de jeux par minute, alors attendez-vous à des points, mais je me rangerai du côté de l’outsider qui a la défense supérieure et une attaque comparable. Cela pourrait se résumer à qui a le ballon en dernier, et dans ce cas, je veux les points.

CHOIX : Texas Tech +3,5