Les meilleurs charts de musique réenregistrée de Taylor Swift

« Love Story (Taylor’s Version) » a fait ses débuts au numéro 1 du palmarès Hot Country Songs de cette semaine, selon Panneau d’affichage

La chanson est scandaleusement le premier premier numéro 1 de Swift dans ce classement. C’est aussi sa 8e carrière n ° 1 sur le palmarès Hot Country Songs, la dernière étant « We Are Never Ever Getting Back Together » en 2012.

« Love Story » figurait à l’origine sur l’album de Swift « Fearless », sorti en 2008. Swift a travaillé d’arrache-pied pour réenregistrer cet album après avoir perdu les droits de ses enregistrements principaux antérieurs à « Lover » de 2019 après leur vente à une entreprise appartenant au directeur musical Scooter Braun. (L’entreprise de Braun les a vendues fin 2020.)

Le réenregistrement de Swift – intitulé « Fearless (Taylor’s version) » – sortira le 9 avril.