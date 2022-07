Les meilleurs chargeurs rapides pour iPhone 13 aux prix les plus bas que nous puissions trouver

L’achat d’un nouvel iPhone peut être une expérience passionnante, mais il peut être frustrant de ne pas avoir tout ce dont vous avez besoin dans la boîte. Apple a lentement supprimé les accessoires à mesure que ses téléphones sont devenus plus avancés. Maintenant, vous devez acheter presque tout séparément – si Apple retire le câble de charge, les gens vont se révolter. Bien qu’il soit retiré, un adaptateur secteur est une exigence pour les personnes qui souhaitent recharger leurs téléphones avec une prise.

Pommes se vend un peu plus de 16 $, soit environ 13 $ de moins que son adaptateur secteur USB-C de 18 watts hors de prix et abandonné. Mais plusieurs alternatives intéressantes peuvent être envisagées parmi les meilleurs chargeurs iPhone. Nous avons rassemblé certains de nos chargeurs d’appareils Apple préférés pour augmenter la durée de vie de votre batterie. Quelques règles de base rapides avant de commencer :

Vous aurez besoin d’un chargeur avec un port USB-C, ou vous aurez besoin d’un . Aux prix ci-dessous, autant vous procurer un nouveau chargeur pour votre produit Apple.

Les chargeurs avec prise en charge USB-C ou PD (alimentation) peuvent généralement charger les appareils plus rapidement que les chargeurs avec ports USB-A.

Deux ports valent toujours mieux qu’un, ce qui vous permet de charger deux téléphones à la fois, ou un téléphone et un accessoire comme des écouteurs sans fil.

Une puissance plus élevée est meilleure jusqu’à un certain point. Mais obtenir 18 watts ou mieux vous permettra de charger des tablettes et même un Commutateur Nintendo

Beaucoup de ces nouveaux chargeurs utilisent un nouveau chargeur rapide matériau semi-conducteur appelé nitrure de gallium, alias GaN, qui remplace l’ancienne puce de silicium lente. Les chargeurs avec “GaNFast” ont une vitesse de charge jusqu’à trois fois plus rapide que les chargeurs traditionnels – et ils sont la moitié de la taille et du poids. Ils sont compatibles avec tout ce qui se trouve dans la gamme Apple actuelle, des AirPods et de l’iPhone 12 jusqu’au grand MacBook Pro 16 pouces. Cependant, ils pourraient ne pas être optimaux pour un ancien modèle d’iPhone.

Chaque chargeur ici peut également alimenter un téléphone Android (à condition que vous fournissiez un cordon de charge ou un câble USB compatible) ainsi qu’une Nintendo Switch.

Bien qu’il existe une pléthore de marques de recharge disponibles, y compris certaines marques génériques sur Amazon qui offrent nous pouvons globalement recommander trois marques de chargeurs de téléphone : , et . Tous les trois ont des offres similaires à une puissance similaire et les prix fluctuent presque quotidiennement. Nos derniers favoris Apple iPhone sont ci-dessous, y compris certaines options de banque d’alimentation (batterie), sans fil, de support de charge et de voiture. Nous avons utilisé tous ces derniers au cours des derniers mois (ou leurs prédécesseurs directs).

Aucun de ceux-ci n’intègre le nouvelle technologie de chargeur Apple MagSafe — une mise à niveau du connecteur Lightning. C’est tout nouveau et aura une prime de prix dans un avenir prévisible – ne vous attendez pas à payer .

Nous avons testé la plupart de ces chargeurs, mais pas tous, avec l’iPhone 12 et l’iPhone 13. Nous le mettrons à jour périodiquement dans notre quête du meilleur chargeur iPhone 12 ou iPhone 13 afin que vous puissiez trouver beaucoup de choses à rester. mis sous tension.

Notez qu’en mai et juin, la plupart des RAVPower, Les produits Aukey et Mpow ont disparu d’Amazon parmi rapports que le détaillant réprimait les fausses critiques. Beaucoup de ces produits restent disponibles chez et mais leurs prix avaient tendance à être un peu plus bas sur Amazon.

David Carnoy/CNET L’Anker Nano II 30W est un chargeur rapide de nouvelle génération alimenté par la technologie de nitrure de gallium (GaN II). Il a à peu près la même taille que le chargeur Nano 20 W d’origine, mais offre une puissance de charge plus rapide. Le Nano II ne rechargera pas seulement votre téléphone, mais aussi un MacBook Air, un iPad et d’autres appareils Apple. Anker vend également des chargeurs de 45 et 65 watts. Lisez notre première version des chargeurs Anker Nano II.

David Carnoy/CNET Le Nano d’Anker a littéralement la taille de l’ancien chargeur USB de 5 watts d’Apple qui était autrefois livré avec les iPhones, mais offre une charge de 20 watts. Doté de la technologie PowerIQ 3.0 d’Anker, il charge plus de 2,5 fois plus rapidement que ce chargeur de 5 watts (avec un câble USB-C vers Lightning). Il a été récemment mis à niveau de 18 à 20 watts. Parfois, il tombera à moins de 14 $ avec un coupon instantané de 20 % sur Amazon.

Amazone Un chargeur GaNFast, l’ArcStation Pro 20 watts de Spigen est l’un des plus petits chargeurs USB-C à charge rapide que vous trouverez. Bien que l’Anker Nano soit un peu plus petit, il n’a pas de prise pliable comme ce modèle. À l’aide d’un câble USB-C vers Lightning, il se charge près de trois fois plus rapidement que le chargeur USB standard de 5 watts d’Apple.

Amazone Ce chargeur à double port de 30 watts fournit les 30 watts de jus complets s’il est utilisé seul et 18 watts s’il est utilisé lors de la charge d’un deuxième appareil via le port USB-A, qui fournit 12 watts de charge. Habituellement 31 $, il comprend un câble USB-C vers Lightning. C’est aussi un chargeur GaNFast.

Amazone Ce chargeur svelte Anker de 30 watts avec prises pliables est facile à transporter et peut charger votre iPhone à une vitesse impressionnante avec un câble USB-C-to-Lighting. Comme beaucoup d’autres chargeurs compacts, celui-ci utilise nitrure de gallium (ou GaN) La technologie.

Amazone J’avais à l’origine un adaptateur secteur pour allume-cigare Aukey sur cette liste, mais il est en rupture de stock et ce mini chargeur de voiture USB rapide Ainope à profil bas offre une charge encore plus rapide (jusqu’à 24 watts) et coûte moins cher. Il dispose à la fois d’un port USB-C et d’un port USB-A pour que vous puissiez charger deux appareils en même temps, mais pour obtenir une charge sans fil de 15 watts, il vaudra mieux charger un appareil.

David Carnoy/CNET Oui, un chargeur de 100 watts est exagéré pour charger votre téléphone. Mais si vous voulez un chargeur capable de charger n’importe quel ordinateur portable USB-C, y compris le MacBook Pro 16 pouces (qui se trouve être mon ordinateur de travail), le nouveau chargeur rapide Baseus 100W GaN II avec Qualcomm Quick Charge 5.0 est le dernier et le meilleur. chargeur USB-C à charge rapide haute puissance. Comme son nom l’indique, il intègre la technologie GaN II. Il est à la fois beaucoup plus petit que les anciens chargeurs de 100 watts et plus économe en énergie, de sorte qu’il ne chauffe pas autant. Il s’adapte à tout appareil que vous chargez, offrant la vitesse de charge la plus élevée dont l’appareil est capable.

David Carnoy/CNET Nimble vise à fabriquer ses produits à partir de plastiques recyclés et à ne pas avoir de plastique dans son emballage. Son Wally Mini est un chargeur PD de 20 watts à double port avec des capacités de charge rapide. Vous pouvez charger deux appareils à la fois, mais pour atteindre la vitesse de charge maximale de votre iPhone, vous devrez le connecter à l’aide d’un câble USB-C-to-Lightning (au port USB-C) sans avoir d’autres appareils connectés à le port USB-A. Il a des broches rétractables, est assez compact et se sent également assez léger. Si vous ne saviez pas qu’il était fabriqué à partir de plastique recyclé, vous ne devineriez peut-être pas que c’était le cas. Mais depuis que je le savais, j’ai pensé : “Oui, ça ressemble à du plastique recyclé.” Non pas que cela se sente mal, mais cela a l’air et se sent un peu différent. Nimble comprend également un sac dans la boîte pour vos déchets électroniques. Si votre ancien produit électronique est sur Nimble liste des appareils électroniques approuvés pour le recyclagevous pouvez imprimer une étiquette d’expédition gratuite pour envoyer votre équipement au recyclage.

Amazone Non, ce n’est pas un nouveau chargeur MagSafe sophistiqué, mais il ne coûte pas non plus 60 $. J’aime ce chargeur RAVPower car il est relativement peu coûteux et est livré avec un adaptateur secteur qui vous permet d’obtenir des vitesses de chargement sans fil plus rapides de 10 watts (certains atteignent 7,5 watts, et de nombreux chargeurs sans fil bon marché n’incluent pas de adaptateur secteur). Il coûte 30 $, mais il existe actuellement un code de réduction de 30 % qui ramène le prix à 21 $.

Amazone Un autre bon choix dans la catégorie des meilleurs chargeurs muraux polyvalents est le chargeur à double port de 65 watts de RAVPower. Il est très similaire à l’Aukey et coûte souvent quelques dollars du même prix. RAVPower a actuellement un code de réduction de 25 % qui ramène le prix à 29 $. C’est aussi un chargeur GaNFast.

Amazone Pourquoi transporter à la fois un adaptateur secteur et une batterie portable lorsque vous pouvez avoir les deux dans un seul appareil ? Nous avons adoré la version précédente de ce modèle, et maintenant il est de retour avec des ports USB-A et USB-C, avec une puissance allant jusqu’à 18 watts. Oui, il est plus gros et plus lourd que la plupart des adaptateurs secteur de cette liste, car il possède cette batterie intégrée.

Amazone Une autre charge GaNFast, ce chargeur USB-C compact de 65 watts chargera non seulement votre iPhone à la vitesse maximale (si vous optez pour un câble USB-C vers Lightning), il charge également la plupart des ordinateurs portables de charge USB-C. De plus, vous pouvez charger un deuxième appareil via le port USB-A.

Amazone Cette banque d’alimentation d’Aukey dispose d’options de charge filaire et sans fil. Si vous utilisez le port USB-C, vous pouvez obtenir 18 watts de charge. Passez au sans fil et posez votre téléphone sur la batterie de la station de charge et il se chargera sans fil à 10 watts, ce qui correspond à l’endroit où l’iPhone atteint actuellement son maximum pour le chargement sans fil. Vous payez une prime, mais ce chargeur de téléphone dispose d’une batterie massive (20 000 mAh), d’une béquille intégrée et d’un affichage numérique indiquant la charge restante. Il est livré avec un câble USB-A vers USB-C, mais vous devrez fournir un adaptateur pour le charger. Le plus petit chargeur portable sans fil de 10 000 mAh d’Aukey avec support pliable se vend environ 40 $.

Amazone Vous recherchez un chargeur rapide compact à port unique ? Aukey propose un certain nombre d’options qui n’affecteront pas votre compte bancaire.

