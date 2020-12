introduction

Comme si 2020 n’était pas déjà assez mauvais, Apple a commencé à expédier ses iPhones sans chargeur. On a tenté de faire passer ce changement comme un geste écologique, mais Apple et ses investisseurs sont les plus grands gagnants de cette décision controversée, comme tout le monde peut facilement le deviner. Et pire encore, d’autres fabricants pourraient emboîter le pas.

Pour rendre cela possible, Apple a lentement jeté les bases ces dernières années en adoptant un protocole de charge plus ou moins universel pour ses produits – USB Power Delivery. Tous les iPhones et MacBook actuels peuvent être chargés avec n’importe quel chargeur USB-PD que vous pourriez avoir à la maison. Et si vous n’en avez pas, Apple vous en vendra un volontiers. Mais tout cela augure la question – le chargeur d’Apple est-il meilleur d’une manière ou d’une autre que les alternatives déjà disponibles sur le marché. USB Power Delivery n’est guère nouveau et il existe de nombreuses options compatibles, même si elles ne sont pas spécifiquement destinées aux iPhones.

Donc, si vous achetez un nouvel iPhone cette saison – vous êtes obligé de vous poser la question intelligente – quel chargeur puis-je obtenir pour mon nouvel iPhone? Eh bien, nous sommes ici pour faire la lumière à ce sujet.

Tous les iPhones jusqu’à l’iPhone 11 Pro étaient livrés avec des adaptateurs 5W, tandis que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max étaient les seuls modèles à être équipés d’un chargeur « Pro » 18W. Ce dernier a été abandonné au profit d’une version 20W améliorée. Et en ce qui concerne Apple, vous devriez acheter l’adaptateur 5W ou 20W.

Eh bien, certains d’entre vous l’ont peut-être oublié, mais les chargeurs d’origine 10W et 12W de l’iPad chargent également rapidement les iPhones – tous les iPhones. Et par rapport au 5W slouch, les adaptateurs 10W et 12W peuvent faire un travail assez décent.

Tous les iPhones depuis l’iPhone 8 prennent également en charge la charge sans fil Qi. Et tous, sauf la génération iPhone 12, sont limités à la charge lente de 7,5 W. Avec le chargeur sans fil MagSafe nouvellement introduit, l’iPhone 12 peut désormais atteindre 15W.

Enfin, il est bon de savoir que tous les iPhones depuis l’iPhone 8 prennent en charge le chargement USB-PD et que tous les adaptateurs USB-PD fonctionnent très bien avec les iPhones. Nous avons pris cette dernière de tout cœur, et c’est pourquoi nous avons fait cette séquence de charge folle avec les chargeurs que nous avons dans notre bureau. Et nous avons découvert quelques particularités qui, nous l’espérons, vous aideront à choisir le meilleur chargeur pour vous.

Et avant d’approfondir certains chiffres de charge, voici les spécifications de charge officielles de la série iPhone 12 selon Apple:

Charge rapide: Jusqu’à 50% de charge en 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus

Jusqu’à 50% de charge en 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus Chargement sans fil MagSafe jusqu’à 15 W

Charge sans fil Qi jusqu’à 7,5 W

Et voici la liste de tous les chargeurs que nous avons utilisés pour ce test:

Chargeur Apple 5W (iPhone)

Chargeur Apple 10W (iPad)

Chargeur Apple 12 W (iPad)

Chargeur Apple 18 W (iPhone)

Chargeur Apple 20W (iPhone)

Chargeur Apple 29W (MacBook)

Chargeur USB-PD Google 18 W (Pixel 3)

Chargeur Samsung 25 W (Galaxy Note20 Ultra)

Chargeur Xiaomi 10W (Redmi 9)

Chargeur Xiaomi 22.5W (Redmi Note 9S)

Chargeur Huawei 18W (P30 Lite)

Chargeur IKEA KOPPLA 12W

Chargeur de voiture Aukey 12W

Chargeur sans fil Apple MagSafe

Support de chargement sans fil Samsung (2018)

Support de chargement sans fil Samsung (2019)

Xiaomi Powerbank 20000 mAh 18W, 2x USB-A, microUSB

Enfin, nous avons utilisé ces deux câbles pour nos tests de charge:

Câble Apple USB-C vers Lightning de l’iPhone 12 Pro

Câble Apple USB-A vers Lightning de l’iPhone X

Et maintenant regardons quelques chiffres, d’accord?