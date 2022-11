Les meilleurs casques VR 2022 : PC, console et VR autonome

8. HTC Vive Flow – Idéal pour la réalité virtuelle légère

Avec Meta accaparant avec succès le marché des casques VR autonomes, HTC s’est tourné vers le marché de la VR légère avec ce qu’il décrit comme sa première paire de “lunettes immersives”.

Soyons honnêtes, le Vive Flow ressemble plus à une paire de lunettes de soleil axées sur la mode qu’à un casque VR, avec des lentilles réfléchissantes et des bras traditionnels. C’est un look cool, mais cela attirerait probablement l’attention si vous deviez les utiliser dans les transports en commun ou sur de longs vols — ce qui est exactement ce que HTC envisage.

Outre les expériences VR de base similaires à celles de Google Daydream et Samsung Gear VR, le principal attrait du Vive Flow est la possibilité de refléter l’affichage de votre smartphone. Cela vous permet d’exécuter des applications comme Disney + et Netflix, en profitant de votre contenu numérique sur un écran virtuel de 100 pouces.

Mais si l’idée derrière est solide, l’exécution est pour le moins imparfaite.

Outre le fait que le système n’est compatible qu’avec un petit nombre de smartphones sur le marché plus large (et aucun support iPhone du tout), la décision d’utiliser Miracast au lieu de la connectivité USB-C standard signifie qu’il y a un décalage d’entrée. Cela signifie que vous ne pouvez pas jouer à vos jeux préférés via le cloud sur le casque, ni le connecter à un ordinateur portable à des fins professionnelles.

Ajoutez la prise en charge de base du contrôleur via un smartphone connecté, le fait qu’il devient inconfortable à porter après environ 30 minutes d’utilisation et son prix relativement élevé pour ce qui est proposé, et il n’a pas l’air bien pour le Flow. Oh, et nous n’avons même pas mentionné qu’il nécessite une source de batterie externe connectée via USB-C car il n’y a pas de batterie intégrée. Ouais…

Si vous êtes un type très spécifique de personne qui voyage beaucoup et qui veut une meilleure façon de regarder des films, le Flow est une option solide, mais pour tout le monde, il existe des options plus performantes disponibles à un prix moins cher.