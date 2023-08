Les meilleurs candidats surprises pour 2023 : le prochain Geno Smith, Jamaal Williams et plus

Selon les circonstances, les surprises peuvent être bonnes ou mauvaises. Un billet de loterie gagnant, c’est bien. Un audit de l’IRS ne l’est pas.

Ce n’est pas différent dans le football Fantasy. La saison 2022 gâchée par les blessures de Jonathan Taylor pour les Colts a été une surprise pour tous ceux qui l’ont repêché au premier rang, et pas dans le bon sens. Mais les managers qui ont repêché le quart-arrière des Seahawks Geno Smith, le porteur de ballon des Lions Jamaal Williams et le receveur large des 49ers Brandon Aiyuk ont ​​obtenu tardivement des bonnes affaires qui ont fait plus que simplement dépassé les attentes. Ils ont stupéfié la communauté fantastique de la meilleure façon possible.

Pour être brutalement honnête, les chances que l’un des joueurs répertoriés dans cette colonne tirent réellement un Geno Smith ou Jamaal Williams, passant de la fantaisie après coup à la valeur gagnante de la ligue, ne sont pas grandes. S’ils l’étaient, cela ne surprendrait personne.

Mais chacun des joueurs énumérés ici a le potentiel (si quelques choses se cassent dans le bon sens) de laisser les mâchoires des managers fantastiques sur le sol à la fin de la saison.

Et si je drague un couple, je ressemblerai à Carnac la magnifique – juste sans le chapeau.

(Données ADP fournies avec l’aimable autorisation de Avantages de la fantaisie)

Derek Carr, QB, NON (ADP : QB23)

À 32 ans, Carr tente de ressusciter sa carrière dans la NFL après avoir été largué sans ménagement par les Raiders. Carr a reçu un contrat de 150 millions de dollars sur quatre ans pour diriger l’attaque de la Nouvelle-Orléans et, tout en faisant une apparition sur Podcast de Richard ShermanChris Olave, large des Saints, a déclaré que lui et Carr étaient déjà en train d’établir une relation.

« Oh, bon sang ouais, nous avons brassé, nous avons cuisiné », a déclaré Olave. « J’ai l’impression que ça va de mieux en mieux. Juste être sur le terrain ensemble, être cohérent. C’est ainsi que tout le monde construit la chimie juste en obtenant ces répétitions, une répétition continue. Juste ses vibrations avec lesquelles il vient, j’ai l’impression qu’il rend toujours meilleur un jeune joueur. Donc, je suis ravi de jouer avec lui.

Carr n’a pas particulièrement bien joué l’année dernière, mais même au cours de cette année « bas », il était 16e parmi les quarts-arrière en points de fantaisie. L’année d’avant (sans Davante Adams), il était un QB1 bas de gamme. Michael Thomas, Olave, l’ailier rapproché Juwan Johnson et le porteur de ballon Alvin Kamara, prétendument en bonne santé, constituent le meilleur assemblage de talents de position de compétence que Carr ait jamais eu. Si Trevor Penning intervient au tacle gauche pour les Saints, la Nouvelle-Orléans est facilement la classe du NFC Sud.

Devin Singletary, RB, HOU (ADP : RB48)

Après quatre ans à Buffalo (y compris des saisons consécutives avec plus de 1000 verges en 2021 et 2022), Singletary se retrouve maintenant à Houston, apparemment pour servir de changement de rythme au partant Dameon Pierce. Cependant, alors que parler aux journalistesSingletary a clairement indiqué qu’il est prêt à concourir pour chaque touche qu’il peut obtenir.

« La chose la plus importante pour nous est que nous allons nous nourrir de l’énergie de l’autre », a déclaré Singletary. « Bien sûr, c’est un jeu, c’est une compétition. Vous devez toujours concourir, mais ce sera une compétition saine. Renforcez-vous les uns les autres, poussez-vous vers le meilleur de l’autre – tirez le meilleur de l’autre. Donc, je pense que ça va être gros.

Pierce est en train d’être repêché comme s’il serait une avance claire à Houston, dépassant de plus de 25 places parmi les arrières que Singletary. Mais Singletary, 25 ans, est un meilleur receveur que Pierce. Il est l’un des meilleurs porteurs de ballon de toute la NFL. Et en quatre saisons avec les Bills, Singletary a réalisé en moyenne 4,7 verges par course – près d’un demi-mètre de plus que Pierce il y a un an. Devin Singletary aura plus de points de fantaisie PPR en 2023 que Dameon Pierce. Réserver.

Raheem Mostert, RB, MIA (ADP : RB49)

La plupart des membres de la communauté fantastique attendent que Dalvin Cook signe à Miami, attendent d’oindre la recrue De’Von Achane la prochaine grande chose ou évitent complètement le champ arrière bondé des Dolphins. Mais par Alain Poupart de Tous les Dauphinsmaintenant que Mostert est un an plus éloigné de sa blessure au genou, il est prêt à montrer qu’il n’a pas encore fini.

« J’ai personnellement relevé le défi d’être un dos plus productif simplement parce que l’année dernière, je sortais d’une blessure au genou, puis j’ai dû me calmer, et j’ai commencé à ramasser ces choses vers la fin de la saison », a déclaré Mostert. « … Je n’étais pas techniquement moi-même, simplement parce que j’avais cela en tête. Mais une fois que vous avez acquis cette confiance en vous, le retour d’une blessure, en particulier, vous ouvre les yeux.

Oui, l’arrivée de Cook pourrait gâcher ça mais bon, et oui, le champ arrière de Miami est bondé. Mostert est également un porteur de ballon de 31 ans. Mais c’est un arrière de 31 ans qui a dépassé 1 100 verges au total l’an dernier. Et lorsqu’il est en bonne santé, il est l’un des porteurs de ballon les plus rapides de la ligue. Les chances de Mostert de mener ce champ arrière en touches et de terminer sur le territoire RB2 sont rejetées trop tôt.

Nico Collins, WR, HOU (ADP : WR60)

Ouais. C’est exact. Deux Texans. Peut-être que je me suis cogné la tête.

Les deux premières années de Nico Collins dans la NFL ont été une affaire de hauts et de bas – des éclairs de talent mélangés à des incohérences et des blessures. Cependant, alors que s’adressant aux médias du camp d’entraînement, Collins a déclaré qu’à sa troisième saison, il sentait qu’il prenait vraiment tout son sens en tant que joueur.

« J’ai l’impression que les deux dernières années ont été précipitées et vont très vite dans ma tête, mais j’ai l’impression que cette année, je vois en quelque sorte la défense, je vois les couvertures, vous savez, je réalise quelle libération je dois prendre », il a dit. « Il suffit de ralentir un peu l’attaque et de continuer. J’ai l’impression qu’il y a toujours place à l’amélioration de votre jeu. »

Collins n’a pas encore totalisé 500 verges sur réception en une saison, attrapé 40 passes ou affiché un pourcentage de capture de même 57%. Une saison d’évasion (ou quelque chose de proche) n’est pas une certitude. Mais Collins aurait toujours été impressionnant sur le terrain d’entraînement et, avec le départ de Brandin Cooks, l’équipe n’a pas de receveur n ° 1. Si Collins clique avec CJ Stroud, il pourrait être temps pour un saut breveté de troisième année.

DJ Chark, WR, VOITURE (ADP : WR70)

En 2019, Chark était un receveur de 1 000 verges en hausse pour les Jaguars. Puis les blessures ont commencé à peser sur sa carrière, et maintenant le joueur de 26 ans se retrouve dans sa troisième équipe en autant de saisons. En parlant à L’athlétisme‘s Joseph Person, Chark a déclaré qu’il était en bonne santé maintenant et motivé pour remettre sa carrière sur les rails.

« Je ne ressens aucune pression pour le prouver à qui que ce soit en dehors de moi. J’ai juste l’impression qu’il est temps pour moi de me remettre sur la bonne voie », a-t-il déclaré. « Je sais ce que je suis. Je sais quel est mon talent. J’ai fait face à des circonstances difficiles. Mais une chose que je sais sur moi, je vais continuer à persévérer.

En plus de l’arrivée du premier choix de la recrue Bryce Young, les Panthers ont une paire de nouveaux récepteurs larges à Chark et le vétéran Adam Thielen. Chark et Young auraient montré une bonne relation au camp, et un argument assez convaincant peut être avancé que Chark est le meilleur receveur de l’équipe. Si Young est la moitié du quart-arrière que les Panthers espèrent être, Chark pourrait être prêt pour toute la saison de rebond.

Irv Smith Jr., TE, CIN (ADP : TE21)

S’il y a une chose dont les Bengals ne manquent pas, c’est le talent du jeu de passe – Cincy peut avoir le meilleur trio de larges de la NFL. L’équipe a ajouté encore plus d’armes de jeu de passes pendant l’intersaison avec la signature de Smith et de l’entraîneur-chef Zac Taylor. dit aux journalistes le professionnel de quatrième année n’a pas perdu de temps pour faire bonne impression.

« Je dirais une phrase pour décrire Irv est super enfermé », a déclaré Taylor. « Ce mec est concentré et c’est tout à son honneur. L’attention d’Irv aux détails a été exceptionnelle, exactement ce que nous recherchons, il a donc la chance d’obtenir les représentants dans notre système. Mais je ne pense pas que ce soit une chose négative en ce moment. Il obtient beaucoup de représentants uniquement sur notre système global et je pense qu’il a fait un très bon travail pour se verrouiller et être détaillé à ce sujet.

Il y a certes un certain nombre d’obstacles entre Smith et la pertinence de la fantaisie – son historique de blessures, le nombre d’options ostensiblement devant lui dans le jeu de passes des Bengals, le fait qu’il est un Leo et ainsi de suite. Mais Hayden Hurst a capté 52 passes l’an dernier pour les Bengals, et Smith est à la fois un receveur plus talentueux et une cible beaucoup plus dangereuse dans la zone rouge.

Gary Davenport est deux fois écrivain de football de l’année de la Fantasy Sports Writers Association. Suivez Gary sur Twitter @IDPSharks.

(Sergio Estrada-USA TODAY Sports)