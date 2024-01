Les meilleurs candidats coordonnateurs offensifs des Patriots, avec Bill O’Brien, se dirigeraient vers l’État de l’Ohio

Dans le jeu de passes drop-back, Waldron adore créer de l’espace pour un coureur de route « de choix ». En utilisant d’excellents séparateurs tels que Cooper Kupp sur ces itinéraires, l’arbre McVay déplace les chaînes lors des troisièmes essais en donnant à leurs meilleurs récepteurs l’espace et la liberté de s’ouvrir (voir Choice Stucko ci-dessus). À la base, l’offensive de McVay consiste à rendre les choses identiques sur le plan de la formation pour maintenir la défense déséquilibrée avec leur séquence de jeu de course/jeu-action, qui produit des jeux explosifs dès les premiers essais. Ensuite, ils passeront à un livre de jeu de la côte ouest qui se déplace davantage en chaîne sur le troisième essai, les deux minutes et d’autres situations de passes évidentes.

Waldron connaît l’organisation des Patriots grâce à son équipe à la fin des années 2000. Cependant, le plus grand attrait est d’amener l’offensive McVay en Nouvelle-Angleterre.

Zac Robinson (entraîneur des Rams Quarterbacks et coordinateur du Pass-Game)

Dans le même esprit que Waldron, Robinson est un autre disciple de McVay ayant des liens lâches avec les Patriots en tant qu’ancien choix de repêchage de Belichick en 2010. Robinson n’a passé que quelques mois à Foxborough en tant que choix de septième ronde, mais son expérience d’entraîneur est très intrigante. Parallèlement à son expérience d’entraîneur dans la NFL sous McVay depuis 2019, Robinson a travaillé comme consultant indépendant en tant que quart-arrière après sa carrière de joueur. Le travail de Robinson en tant qu’entraîneur de quart-arrière comme Tom House ou Jordan Palmer fait de lui un excellent candidat pour développer un quart-arrière recrue. Au-delà des X et des Os, Robinson pourrait aider un jeune Jayden Daniels ou Drake Maye avec la mécanique, le jeu de jambes et d’autres détails du poste. Essentiellement, le prochain jeune QB de la Nouvelle-Angleterre aurait un entraîneur privé parmi son personnel.

Quant à la vision de Robinson en tant qu’intrigant, il a gravi les échelons du personnel de McVay, d’entraîneur adjoint des quarts-arrières à entraîneur adjoint des receveurs larges en passant par le coordonnateur des jeux de passes/entraîneur des quarts-arrières au cours des deux dernières saisons. Étant donné que son expérience d’entraîneur est avec les Rams, on pourrait penser que son plan imiterait ce qu’il sait en apprenant de McVay. Vous pouvez vous attendre à bon nombre des mêmes principes que McVay : des ensembles lourds à trois receveurs, des formations condensées, un séquençage de zone extérieure/duo avec action de jeu, un mouvement au snap et le jeu de passes drop-back de McVay. Les Rams se sont classés deuxièmes pour l’utilisation de la formation condensée (58 %), de sorte que Robinson pouvait jouer des receveurs plus près de la formation plutôt que d’étendre le terrain comme Waldron.

À 37 ans, les Patriots embaucheraient l’un des jeunes esprits offensifs les plus en vue s’ils parvenaient à attirer Robinson hors de Los Angeles, mais ils devront se dépêcher – Robinson a de nombreux prétendants.

Klint Kubiak (spécialiste du jeu de passes offensives des 49ers)

En tant que fils de l’ancien entraîneur-chef de la NFL Gary Kubiak, Klint Kubiak est entraîneur dans la NFL depuis la saison 2013, date à laquelle il a fait son entrée dans le jeu professionnel en tant qu’assistant de contrôle de la qualité offensive. Depuis lors, Kubiak a coordonné l’offensive des Vikings 2021, a travaillé avec Nathaniel Hackett à Denver en tant qu’entraîneur des quarts/coordinateur du jeu de passes, et est maintenant le coordinateur du jeu de passes pour Kyle Shanahan à San Francisco. Qu’ont en commun tous ces arrêts ? Kubiak a grandi dans le métier d’entraîneur avec une forte influence de la zone extérieure et de la côte ouest.

Les 49ers et les Rams utilisent essentiellement le même système offensif, mais il existe quelques différences clés dans la façon dont ils accèdent à leurs jeux de base. Alors que les Rams se spécialisent dans les ensembles à trois récepteurs, l’arbre Shanahan s’appuie davantage sur du personnel lourd. Les 49ers se sont classés deuxièmes en utilisant du personnel « 21 » sur 36,2 % de leurs jeux offensifs, basant l’offensive sur deux sets arrière. San Francisco adore prendre la tête de la zone extérieure, le FB Kyle Juszczyk ouvrant la voie à Christian McCaffrey. Ils construiront ensuite des jeux complémentaires qui se ressemblent sur le plan de la formation, mais qui comportent des jeux d’action de jeu traditionnels, des actions de demi-botte ou des jeux de contrebande pour changer le point d’attaque.

Les 49ers et les Rams arrivent finalement à des choses similaires, en particulier dans des situations de passes évidentes, et les deux infractions figurent parmi les leaders de la ligue dans les formations condensées. Mais ils proviennent de différents groupes de personnel, ce serait donc à Mayo de décider comment il veut construire son attaque.

Meilleurs assistants offensifs des Texans – Ben McDaniels (entraîneur des WR et coordinateur du jeu de passe) et Jerrod Johnson (entraîneur des QB)

Combinons ces deux-là puisqu’ils font tous deux partie d’une équipe texane qui pourrait perdre le coordinateur offensif Bobby Slowik au profit d’un poste d’entraîneur-chef. Si Slowik part, Houston promouvra probablement soit McDaniels, oui, le frère de Josh, soit Johnson à OC. Néanmoins, les deux entraîneurs ont contribué au développement rapide de CJ Stroud, Slowik apportant le système Shanahan à Houston sous la direction de l’ancien coordinateur défensif des 49ers DeMeco Ryans.

McDaniels possède une vaste expérience en tant qu’entraîneur dans le jeu universitaire et professionnel, avec un arrêt à l’Université du Michigan avant d’atterrir à Houston avec Nick Caserio en 2021. On ne sait pas exactement comment McDaniels structurerait un jeu de course puisqu’il a travaillé dans de nombreuses infractions différentes. , mais le jeu de passes actuel des Texans ressemble à celui des Niners.

Quant à Johnson, il est une étoile montante dans les cercles d’entraîneurs, à l’instar de Zac Robinson. Johnson est devenu entraîneur après une longue carrière de joueur et a travaillé directement avec les quarts au cours des deux dernières saisons. À seulement 35 ans, Johnson n’a pas l’expérience d’entraîneur que les autres candidats de cette liste, il est donc peut-être trop tôt pour qu’il devienne OC. Mais son travail avec Stroud cette saison a mis son nom sur la carte.

Tee Martin (entraîneur des quarts-arrières des Ravens)

Bien qu’il ne soit dans la NFL que depuis trois saisons, Martin est entraîneur depuis près de 20 ans, la majeure partie de son expérience étant acquise dans les rangs collégiaux. Martin a entraîné des quarts-arrières et des receveurs larges, prenant la relève en tant qu’entraîneur des QB des Ravens la saison dernière. Son expérience de travail dans l’offensive de Greg Roman et Todd Monken construite autour du quart vedette Lamar Jackson est très intrigante si les Patriots envisagent de prendre le vainqueur du trophée Heisman Jayden Daniels avec le troisième choix au classement général. Martin pourrait apporter le jeu de course QB conçu par Baltimore avec les formations dispersées et le système de passes plus avancé que Monken exécute. Ce serait un duo amusant pour les Patriots, qui auraient besoin d’un nouveau système pour Daniels.

– Regroupons également l’ancien entraîneur des Patriots TE Nick Caley (maintenant avec les Rams), Shawn Jefferson (entraîneur des Panthers WR) et Keenan McCardell (entraîneur des Vikings WR). Mayo aurait participé à des entretiens avec Belichick au cours de la dernière intersaison, et tous les trois auraient été interviewés pour le poste il y a un an, avec O’Brien et Adrian Klemm. Si le nouvel entraîneur-chef des Pats aimait l’un d’entre eux, ils pourraient avoir une autre opportunité d’interviewer pour le rôle.

– L’ancien coordinateur offensif des Colts et des Texans, Pep Hamilton, est un autre entraîneur très expérimenté qui pourrait obtenir une entrevue en Nouvelle-Angleterre. Hamilton exécuterait probablement sa version d’une attaque Reid/Reich avec les Patriots. Son expérience dans la ligue aiderait Mayo.

– Je suis depuis longtemps fan de Kliff Kingsbury, mais on dirait qu’il suit Caleb Williams dans la NFL ou qu’il reste à l’USC. Pourtant, Kingsbury, qui a mené un raid aérien modifié en Arizona pour amener le système au jeu professionnel, est un gourou offensif qui pourrait gérer ce côté du ballon.

– Liam Coen est un autre disciple de McVay qui sera considéré comme coordinateur offensif de la NFL ce cycle. Après avoir travaillé pour McVay pendant deux séjours différents, Coen est retourné au Kentucky la saison dernière pour devenir leur coordinateur offensif et entraîneur des quarts. Coen est né à Warwick, Rhode Island, et a joué le rôle de quarterback à l’UMass, il a donc des liens avec la région de la Nouvelle-Angleterre.