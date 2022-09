Les meilleurs calendriers de l’Avent que vous devriez accrocher maintenant avant qu’ils ne se vendent

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Un calendrier de l’Avent est un excellent moyen d’ajouter de la joie à votre saison des fêtes, et la bonne nouvelle est que les calendriers de l’Avent ne sont plus réservés aux enfants. Même si vous n’attendez plus avec impatience l’arrivée du joyeux vieux St. Nick avec son sac de jouets, vous pouvez toujours vous amuser à compter les jours qui précèdent Noël. Il existe de nombreux calendriers de l’Avent de Noël modernes répondant aux goûts les plus mûrs. Ce n’est pas seulement bibelots pour enfants et des jouets pour les tout-petits – il y a plus derrière ces petites portes.

Nous avons rassemblé une liste de nos calendriers de l’Avent préférés remplis de friandises pour vous surprendre, vous ou vos proches, chaque jour, des produits de beauté cultes préférés à un assortiment de sauce piquante enflammée. Il y a aussi un calendrier de whisky, un ensemble Funko Pop et même un calendrier de compte à rebours Dolly Parton à parcourir. Alors, que vous soyez acheter un cadeau ou cherchez simplement à vous faire plaisir saison des fêtesdécouvrez les meilleurs calendriers de l’Avent de cette année.

Nordström Commencez votre journée du bon pied avec un thé différent chaque matin. Le calendrier de l’Avent des thés de Palais des Thés comprend 24 sachets de thé gourmands différents remplis de toutes sortes de variétés délicieuses, y compris des thés noirs, des thés verts, des tisanes et du Rooibos. C’est un cadeau fantastique pour l’amateur de thé dans votre vie pour aider à éliminer le stress des vacances.

Sucrefina Le calendrier de bonbons populaire de Sugarfina plaira à coup sûr à tous ceux qui aiment le sucré. Chaque jour est rempli d’une variété de quatre friandises sucrées, y compris des favoris comme les ananas de l’île, les cornets de crème glacée, les biscuits saupoudrés et les caramels au sel de mer au chocolat noir.

Séphora Faites briller toutes vos fêtes de fin d’année avec des produits de beauté qui vous procureront à coup sûr une sensation ultra-glamour. Avec 142 $ de produits de beauté favoris, y compris Hoola Bronzer, Gimme Brow et Roller Lash Curling Mascara, vous ferez également une très bonne affaire.

Bonne Maman Le calendrier de l’Avent confiture de Bonne Maman est toujours populaire, et ce n’est pas une surprise. Qui n’aime pas la confiture ? La version 2022 propose de nouvelles saveurs exclusives pour les fêtes, notamment la châtaigne et l’orange avec des épices, la poire avec des éclats de cacao, la fraise avec de l’anis étoilé et la pomme avec du caramel et de la cannelle. Il y a 24 petits pots (dont un avec du miel), pour un doux compte à rebours de Noël.

Flaviar Comptez jusqu’à Noël avec le calendrier de l’Avent pour le whisky recherché de Flaviar. L’ensemble sur le thème de l’océan/des gens de mer de 2022 comprend un sous-verre en cuir, un verre Glencairn à collectionner, un journal de dégustation et, plus important encore, 24 flacons de whisky haut de gamme. C’est le cadeau ultime pour un amateur de whisky.

Williams Sonoma Si regarder Harry Potter est une tradition de vacances annuelles dans votre foyer, ce calendrier de l’Avent est fait pour vous. Il regorge de toutes sortes de sucreries qui vous donneront l’impression de voyager dans le Poudlard Express, des Butterscotch Drops qui ont le même goût que la Butterbeer aux Every Flavour Beans de Bertie Bott. Chaque jour offre un nouveau délice savoureux pour les enfants et les adultes moldus.

Wüfers Pourquoi les humains devraient-ils s’amuser pendant les vacances ? Offrez à votre chien un biscuit fantaisie en forme d’os chaque jour. C’est une douce façon d’inclure votre ami à fourrure dans l’excitation des vacances, ou vous pouvez l’offrir à l’amateur de chiens dans votre vie.

Olive & juin D’une valeur de 125 $, le calendrier de Noël d’Olive & June comprend 25 produits de beauté cachés (et non les 24 habituels), dont neuf mini vernis aux couleurs festives. C’est aussi un calendrier de l’avent beauté puisqu’il contient une mini surprise mani pour sublimer la beauté de vos ongles. L’ensemble de maquillage pour les ongles en édition limitée comprend des autocollants pour les ongles et tous les accessoires de manucure dont vous pourriez rêver. En plus du calendrier de Noël, Olive & June vend également un calendrier de Hanukkah, 8 Nights of Mani Magic.

Williams Sonoma Les fans de musique country adoreront contempler le beau visage de la légende de la musique Dolly Parton alors qu’ils ouvrent un bonbon quotidien de décembre. Ce calendrier de l’Avent ravivera votre esprit de vacances et sera un cadeau parfait pour cette saison festive. Le calendrier du compte à rebours de l’Avent de Noël a la forme d’un arbre de Noël, et du 1er décembre jusqu’à la veille de Noël, vous découvrirez une friandise différente cachée à l’intérieur. Le calendrier de l’Avent Holly Dolly comprend 24 bonbons emballés individuellement, des papillons gommeux aux caramels emballés par torsion. Peu d’ingrédients incluent le sucre, le lait, le beurre de cacao et le chocolat noir. Les friandises colorées sont parmi les préférées de Dolly, selon Williams Sonoma.

Funko-pop Quiconque est fan de cette galaxie lointaine, très lointaine appréciera ce calendrier de l’Avent Star Wars de Funko Pop. La marque de collection a créé 24 figurines en vinyle de tous vos héros et méchants galactiques préférés, mais avec une touche de vacances. C’est très amusant de découvrir quel personnage vous obtiendrez chaque jour, et vous pouvez utiliser les mini figurines sur le thème des vacances pour décorer votre maison.

Marché mondial World Market est connu pour ses friandises de vacances, et nous aimons particulièrement ce calendrier de l’Avent festif à la sauce piquante. Il y a 12 bouteilles de 2 onces pour défier et ravir tous ceux qui aiment un petit coup de pied dans la bouche. Les saveurs gastronomiques épicées incluent Wasabi, Habanero Green, Chipotle, Carolina Reaper et Cajun. Ce calendrier de l’Avent est forcément un favori des gourmands.

De bon goût Les calendriers de l’Avent populaires d’In Good Taste se vendent rapidement chaque année, et ils sont de retour pour la saison des fêtes 2022. Le calendrier est livré avec 24 mini-bouteilles, chacune contenant 187 millilitres de vins haut de gamme du monde entier. C’est un hôte festif ou un cadeau de fête White Elephant, mais nous pensons qu’il est également excellent à savourer en solo.

Voluspa Rendez la saison de l’Avent lumineuse – littéralement – avec les bougies convoitées de Voluspa. Derrière les 12 portes de leur calendrier de l’Avent 2022 se trouvent certains des meilleurs parfums de la marque, notamment Sparkling Cuvée, French Cade & Lavender, Forbidden Fig, Coconut Vanilla et Baltic Amber. Les parfums saisonniers Spiced Pumpkin Latte et White Cypress ajoutent une touche spéciale à la saison des fêtes. (Nous ne gâcherons pas la surprise des huit autres parfums !) Chaque bougie de 2,5 onces dure environ 25 heures, vous aurez donc tout le temps de vous imprégner de ces parfums.

Boutique des Beatles Le nouveau calendrier de l’avent des Beatles de Hero Collector ravira tous les fans des Fab Four. À l’intérieur de l’emballage aux couleurs vives se trouvent 24 petits cadeaux, dont un ornement, des sous-verres, un infuseur à thé (en forme de sous-marin jaune, naturellement) et d’autres produits de qualité.

L’usine de pop-corn Ce joli calendrier de l’Avent propose 12 jours de délicieuses collations. (Peut-être que vous pouvez vous adonner à chaque autre jour de décembre.) Ouvrez les portes et découvrez six saveurs de maïs soufflé, dont des classiques comme le caramel ainsi que des variétés uniques comme le ranch. Les compartiments restants contiennent d’autres friandises, notamment des bretzels enrobés de chocolat, des biscuits aux noisettes et même des gâteaux Mallow Moon Mallow. C’est le calendrier de l’Avent parfait pour votre enfant qui aime les surprises sucrées et pour quelqu’un qui a du mal à faire ses courses, car qui n’aime pas les collations ?