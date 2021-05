Les meilleurs cadeaux pour maman sont les congés payés, la garde d’enfants, moins de honte

Ce fut une année difficile pour les mères. Si nous sommes honnêtes, c’est toujours une année difficile pour les mères.

Les changements économiques et culturels ont modifié le paysage de la maternité au cours des dernières décennies, s’accumulant sur de nouvelles pressions et de nouveaux besoins. La pandémie a ajouté encore plus de facteurs de stress, exacerbé ceux existants et certains jours nous ont presque brisés.

Les faits:

«Les mamans américaines ont besoin que la société américaine valorise la prestation de soins», a déclaré Caitlyn Collins, professeur de sociologie à l’Université de Washington à St Louis. «La société américaine dévalorise la prestation de soins parce que nous l’associons à la féminité – cette chose qui émane naturellement des mères. Et donc ce n’est pas une compétence, ce n’est pas quelque chose qui nécessite un soutien parce que c’est juste quelque chose que font les mères. faire … Je ne pense pas que nous allons voir le bien-être égalisé pour les femmes. «

Les mamans ont besoin de moins de honte, moins de jugement, moins de stress

La société a toujours envoyé des messages sur ce que signifie être une «mère idéale». Lorsque les mères ne sont pas à la hauteur de cet idéal, elles sont punies et se blâment souvent. Internet et les médias sociaux ont créé de nouveaux espaces pour que les mamans subissent le jugement, ce qui contribue à une culture de l’humiliation.

Les mamans ont honte de rester à la maison, d’aller au travail, d’allaiter, de ne pas allaiter, de la façon dont elles tiennent leur bébé, d’embrasser leurs enfants, de boire du vin, de trop sortir, d’être antisociales.

Sur les réseaux sociaux, les mères trébuchent plus visiblement, et la «solidarité» apparente de certaines mamans peut donner à beaucoup d’entre nous le sentiment que nous ne faisons pas les choses correctement. Une étude a révélé que les mères qui publient davantage sur Facebook signalent plus de symptômes dépressifs après neuf mois de parentalité que les autres mamans.

Les mamans ont besoin de la fin de la pandémie

Megan Falke, une infirmière praticienne de 37 ans au centre médical de l’Université du Nebraska, a déclaré à USA TODAY qu’au début de la pandémie, elle terminerait ses quarts de travail de 24 heures à l’hôpital à 7h30 du matin, rentrant chez elle aux soins. pour sa fille nouveau-née, puis superviser ses deux enfants plus âgés dans leur scolarité virtuelle.

Pendant la pandémie, les taux d’épuisement professionnel des mères qui travaillent ont considérablement augmenté, selon une enquête de Maven et de Great Place to Work.

Une analyse des données du recensement fédéral par le Center for American Progress a révélé d’avril à juillet, qu’environ un tiers des mères de la génération Y au chômage ne travaillaient pas en raison de la fermeture d’une école ou d’une garderie – environ trois fois plus que les jeunes pères qui étaient absents. de travail pour les mêmes raisons.

Traci Wells, mère de quatre enfants et directrice de l’éducation pour le programme de santé mondiale de la David Geffen School of Medicine de l’Université de Californie à Los Angeles, a eu du mal à concilier travail et études en ligne, mais a déclaré que quitter son emploi n’était pas une option, financièrement. ou émotionnellement.

«J’ai adoré être une maman qui travaille», a-t-elle déclaré. Au bureau, « je suis pleinement engagé et présent, et quand je rentre à la maison … je suis la personne qui ne vérifie pas les courriels le soir ou le week-end, sauf si cela était absolument nécessaire.

Alors que son mari, qui travaille également, était plus utile pour les tâches ménagères, il oublia parfois de mettre leurs filles sur leurs appels programmés. Wells était celui à qui les filles se posaient des questions sur leurs devoirs d’espagnol.

Les mamans ont besoin que leurs partenaires, si elles en ont, se mobilisent

Les pères assument plus de responsabilités parentales que jamais, en particulier pendant la pandémie, mais les enquêtes montrent que c’est toujours inégal dans plus de la moitié des ménages, même lorsque les deux parents travaillent à temps plein.

« Changer de culture, changer les comportements et les attitudes est si difficile », a déclaré Collins. « Et c’est là que je pense que réside une grande partie de la déconnexion. Nous voulons être dans un endroit où les hommes participent de manière égale à la maison, mais comment les amener à le faire? »

Même avant la pandémie, environ 6 femmes sur 10 vivant dans des relations de sexe opposé ont déclaré qu’elles en faisaient plus que leur conjoint pour s’acquitter des tâches ménagères, tandis que seulement 9% ont déclaré que leur conjoint en faisait plus.

« Ce n’est pas que les hommes sont incapables de faire la lessive correctement, c’est qu’ils savent que s’ils le font et que tout devient rose, ils n’auront plus à le faire », a déclaré Collins. « Quelqu’un d’autre se précipitera – toujours une femme – et résoudra le problème. Les femmes savent que ce n’est pas le cas pour elles. Lorsqu’une balle tombe, personne ne la récupérera dans leur maison. »

Les relations homosexuelles ont tendance à être plus égalitaires, mais les familles LGBTQ ont également été confrontées à des stress liés à la pandémie. Les recherches montrent que les personnes LGBTQ ont été confrontées à des taux de chômage plus élevés que les populations non LGBTQ pendant la crise.

Et de nombreuses mères n’ont pas de partenaire à la maison, encore moins de partenaire. Les mères célibataires ont été parmi les plus durement touchées pendant la pandémie, les fermetures d’écoles ayant gravement nui à leur capacité de travailler et de subvenir aux besoins de leur famille. Les États-Unis ont le taux le plus élevé de ménages monoparentaux au monde. Les mères célibataires de couleur ont connu certaines des baisses les plus importantes des pertes d’emplois causées par la pandémie.

Les mamans ont besoin de congés payés et de services de garde abordables

Les États-Unis ont la politique publique la plus hostile à la famille de tous les pays développés, et les recherches de Collins montrent que parmi les pays industrialisés occidentaux, les mères américaines se distinguent par leur stress et ressentent le conflit travail-famille le plus aigu.

Les États-Unis sont le seul pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques à ne pas offrir de congé payé sur une base nationale. Les États-Unis se classent également parmi les derniers pour les dépenses consacrées à l’éducation et aux soins de la petite enfance.

Le président Joe Biden a proposé un plan de 1,8 billion de dollars pour les congés familiaux payés au niveau national, la prématernelle universelle et les services de garde d’enfants subventionnés dans ce qui serait une expansion fédérale spectaculaire du filet de sécurité sociale pour les familles et les enfants.

Pour encourager le changement, certains experts en genre soutiennent que les femmes doivent se retirer pour aller de l’avant. Ne pas faire tant, si souvent, si bien.

« Culturellement, nous ne pouvons pas blâmer les mamans pour les normes qu’elles ont d’elles-mêmes. Nous sommes tous un produit de la société dans laquelle nous vivons », a déclaré Collins. « Mais je pense qu’il peut y avoir, peut-être, un recul collectif. Une attente collective que les autres fournissent plus de temps et de soutien qu’ils ne le sont actuellement. »

Que puis-je faire pour maman?

Les mamans adorent les fleurs et le sommeil supplémentaire, mais ce dont elles ont besoin de plus, c’est d’une culture qui valorise le travail vital qu’elles accomplissent.

Il ne s’agit pas seulement de montrer aux mères que nous les apprécions en une seule journée, mais que nous les apprécions tout au long de l’année. Les recherches montrent que les mères sont de meilleurs parents et de meilleures travailleuses lorsqu’elles ont un soutien. Il est temps, disent les défenseurs, qu’ils en viennent à s’y attendre.

« Peut-être qu’une chose que les pères peuvent faire après avoir signé une carte de fête des mères est de contacter leurs sénateurs pour demander une action fédérale sur les congés familiaux payés, les salaires décents, une norme fédérale minimale pour les vacances et les jours de maladie », a déclaré Collins. « Légiférer pour le changement, s’organiser pour le changement, ce travail ne peut pas être uniquement sur les épaules des femmes. »

Contribuant: Sara M. Moniuszko et Charisse Jones, USA TODAY