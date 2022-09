Les meilleurs cadeaux pour les randonneurs qu’ils utiliseront réellement

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les amateurs de randonnée peuvent être difficiles à trouver. Il y a beaucoup d’équipements coûteux qui intéressent la plupart des randonneurs, et aussi amusants que soient ces chemises idiotes sur le thème de la randonnée que vous voyez annoncées sur Facebook, il est possible de trouver quelque chose qu’ils aimeront vraiment. (Oui, j’ai reçu au moins une de ces chemises.) Les meilleurs cadeaux pour la randonnée sont des articles pratiques que votre ami ou membre de la famille appréciera et utilisera réellement, qu’ils se lancent dans une boucle de 5 miles près de chez eux ou sur un multi excursion d’une journée en sac à dos quelque part hors du réseau.

Avant de discuter du cadeau parfait pour les randonneurs, parlons de ce qu’il faut éviter. Vous voulez être sûr d’éviter les clichés et les cadeaux bâillonnés qui finissent par être un poids mort, comme un bâton de marche coloré au hasard que vous avez trouvé sur le marché de votre fermier local ou en ligne. (Et oui, c’est aussi quelque chose que j’ai reçu en cadeau.)

Alors que vous recherchez un excellent cadeau pour le randonneur de votre vie, prenez en considération quelques-unes de mes suggestions, qui sont basées sur mes expériences de randonnée au fil des ans. Il y a de fortes chances que vous trouviez du matériel sur cette liste que votre randonneur n’a pas déjà – ou qui pourrait utiliser une mise à niveau avant sa prochaine aventure en plein air.

Camelbak Il n’y a rien de plus important dans n’importe quel type de randonnée que l’hydratation, et pendant très longtemps la référence en matière d’hydratation sur un sentier ou à vélo a été le Camelbak. Vous pouvez stocker des tonnes d’eau dans une poche pratique sur votre dos, avec un long tube que vous pouvez clipser à côté de votre épaule lorsque vous avez besoin d’un verre rapide. Vous pouvez obtenir de nombreux types d’étuis à dos pour les réservoirs Camelbak, mais l’Ambush est mon préféré pour la randonnée. Le tissu durable peut survivre à une chute ; vous n’avez pas besoin de retirer complètement la vessie pour la remplir ; et il y a plusieurs poches pour ranger tous vos essentiels. C’est le sac à dos parfait pour tout type de randonnée, et il est facile de partir avec juste ce sac sur le dos.

Amazone Les lumières ne sont pas le cadeau le plus excitant au monde, mais une lumière solaire que vous pouvez accrocher n’importe où est une chose incroyablement utile pour tout campeur ou randonneur s’il en a le poids. Si vous pouvez le recharger pendant que vous faites de la randonnée, avoir une lumière comme celle-ci le soir signifie ne jamais avoir à vous soucier des piles, et c’est un gros problème.

Smartwool Trop de chaussettes, ça n’existe pas, surtout quand on fait de la randonnée. Qu’il s’agisse d’une randonnée d’une journée ou d’une semaine complète sur le sentier, avoir les bonnes chaussettes fait une énorme différence. Les chaussettes Smartwool sont disponibles dans une variété de hauteurs, de niveaux de coussin et de designs. Ils sont également parfaits pour toutes les températures, car l’objectif principal est de garder l’humidité loin de vos pieds et d’ajouter de la pression dans tous les bons endroits pour aider à prévenir les ampoules. Envisagez d’acheter à votre randonneur une variété de chaussettes de randonnée légères, moyennes et très rembourrées. Les plus légères et les plus fines (sans coussin) se sentent également bien dans les baskets de tous les jours, et la matière en laine ne m’a jamais démangé.

Jetboil En ce qui concerne les réchauds de camping, Jetboil est le champion. Il fonctionne mieux à des altitudes plus élevées sans consommer autant de carburant, et il est suffisamment compact pour tenir dans n’importe quel sac. Si vous faites une randonnée de plus d’un après-midi, c’est la cuisinière que tous les randonneurs adorent. Ce que nous n’aimons pas, c’est manquer accidentellement de carburant au milieu d’un voyage, et c’est ce qui rend le JetGauge si utile. Il pèse le bidon et donne un pourcentage du carburant restant pour une meilleure préparation, et appartient au sac de chaque randonneur s’il fait de la randonnée pendant plusieurs jours.

Des vêtements Chaque randonneur ou randonneur de longue distance aime l’idée d’un téléphone satellite ou connaît quelqu’un qui souhaite en avoir un. Malheureusement, les téléphones satellites sont très chers et prennent souvent beaucoup de place dans votre sac, même si vous pouvez vous en offrir un. Le Somewear Global Hotspot n’est pas un téléphone satellite, mais c’est un hotspot mondial alimenté par satellite qui peut se connecter à votre téléphone existant via Bluetooth. Une fois connecté, vous pouvez envoyer des SMS et vérifier la météo dans la région. Le GPS est également partageable avec vos proches, au cas où vous auriez besoin d’être retrouvé.

Superpieds Je jure par ceux-ci. Toutes les chaussures ou bottes de randonnée ne sont pas équipées du bon support de voûte plantaire pour votre pied, et même celles qui le font pourraient avoir besoin d’un coup de pouce. Si vous avez de hautes arches comme moi ou si vous avez besoin de quelque chose pour fournir un peu de soutien supplémentaire au talon, les semelles intérieures Superfeet atténuent les battements de vos pieds lors de randonnées de toute durée. Chaque couleur de la gamme indique un type de support différent, et une fois que vous les avez taillés pour s’adapter à la bonne chaussure, ils peuvent y rester tant que vous gardez la botte. Vous pouvez également les retirer et les transférer sur n’importe quelle autre chaussure. Les prix varient en fonction de la taille et du support, mais choisissez le bon et il durera des années.

Russel houx La plupart des kayaks prennent beaucoup de place et ils ne sont pas si portables. Si vous vouliez vous rendre à un lac au sommet d’une randonnée et vous mettre à l’eau, votre kayak moyen rendrait cela un peu difficile. L’Oru Kayak Inlet est un kayak origami qui se replie lorsque vous ne l’utilisez pas. Vous pouvez le porter comme un sac à dos, ce qui facilite l’accès aux endroits. L’ensemble du kit pèse 20 livres et le sac à dos peut contenir d’autres objets, vous pouvez donc facilement l’emmener en randonnée et profiter de l’eau lorsque vous arrivez à destination.

UnTigris La chose la plus importante que vous devez savoir sur la randonnée est que le poids de votre sac à dos est important – et cela double pour les randonnées à distance et les randonnées. Il est difficile de trouver une chaise de camping de haute qualité suffisamment légère pour être portée sur le dos toute la journée, ce qui rend la chaise OneTigris si bonne. Il soutient en fait votre dos (et vos fesses), ce qui est essentiel après une journée complète de randonnée, et ne pèse que 2,4 livres.

