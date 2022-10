Les meilleurs cadeaux pour les préadolescents (approuvés par les préadolescents)

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Si vous essayez de trouver un cadeau pour un enfant qui se trouve dans la zone des préadolescents (entre 9 et 12 ans), vous savez probablement déjà à quel point il peut être difficile de trouver le cadeau parfait. Ils ne sont plus petits et ils ne sont pas tout à fait adolescents encore, mais leurs goûts ont mûri. Mais les préadolescents ont tous une chose en commun : ils sont absolument toujours en train de recevoir des cadeaux pour les fêtes.

Notre recherche des meilleurs produits pour ce groupe d’âge a inclus les commentaires des préadolescents dans nos vies – parce que ce qui aurait pu sembler cool quand vous étiez un préadolescent pourrait ne pas résonner avec la génération Z. Ce sont les derniers produits convoités par les préadolescents, de un scooter électrique à des AirPod abordables et plus encore. Que votre préadolescent aime jouer, prendre des selfies ou simplement se détendre, vous trouverez ici un cadeau idéal pour répondre à ses intérêts.

Alors, prêt à offrir un cadeau incroyable pour la personne la plus difficile à acheter sur votre liste ? Lisez la suite pour découvrir nos suggestions et gagner des points intéressants avec votre préadolescent à Hanoucca, Noël et au-delà.

Le rasoir Un scooter électrique est un excellent moyen de faire sortir les préadolescents de leurs écrans et de sortir. Et heureusement, tous les scooters motorisés ne sont pas les monstres dangereux et encombrants sur lesquels les navetteurs se promènent. L’E100 de Razor est destiné aux enfants de 8 ans et plus, et la vitesse maximale est de 10 mph. Les préadolescents apprécieront particulièrement les LED bleues sur le pont qui s’allument chaque fois que vous tournez l’accélérateur. Lisez notre revue Razor E100 Glow.

Pourvoiries urbaines Offrez une peau lumineuse avec cet ensemble de six masques. Les préadolescentes trouveront tous les masques dont elles ont besoin pour un teint sain, y compris un masque en feuille de thé vert pour éclaircir et purifier, un masque à l’aloès pour une hydratation intense et un masque en feuille de noix de coco pour nettoyer et revitaliser.

AcierSérie Si l’interpolation de votre vie aime les jeux sur PC, améliorez sa configuration de jeu avec un clavier de jeu. Le SteelSeries Apex 3 TKL est notre clavier de jeu économique préféré grâce à sa durabilité, ses commutateurs de jeu super silencieux et ses huit zones d’éclairage. Bonus : il est également résistant à l’eau IP32, donc peu importe si votre interpolation est un déversement chronique.

Pourvoiries urbaines Les préadolescents adorent le thé boba et votre préadolescent adorera se blottir avec ce joli coussin vibrant. Non seulement il vibre, mais il massera leur dos pendant qu’ils lisent un livre ou regardent la dernière émission dont leurs amis ne peuvent s’empêcher de parler.

Amazone Quelle meilleure façon de prendre des selfies et des photos amusantes avec des amis qu’avec un Instax ? Il est facile à jeter dans une grande poche ou un sac à dos pour documenter votre vie quotidienne. Et il y a quelque chose de génial à obtenir immédiatement une photo physique à conserver dès que vous prenez la photo.

Amazone Une fois que votre tween commence à prendre des photos avec son Instax, il aura besoin d’un arrière-plan et d’un éclairage de qualité. Ces guirlandes de rêve contribuent à ajouter une touche magique à n’importe quelle pièce. Avec 50 clips pour accrocher leurs photos préférées, votre préadolescent va adorer sa nouvelle retraite étincelante.

Sarah Tew / Crumpe Les AirPods sont un incontournable des préadolescents. Mais si vous ne voulez pas débourser 249 $ pour le nouvel AirPod Pro 2 d’Apple, vous voudrez peut-être envisager les écouteurs AirPod Pro de première génération à moindre coût, qui offrent toujours une conception intra-auriculaire confortable et une suppression active du bruit solide. Les deux versions sont idéales pour écouter de la musique, se connecter à Tiktok et plus encore.

Canon à gel Gel Blaster’s Surge est très amusant pour les enfants et les adultes. Mais soyez prévenu que vous voulez absolument sortir celui-ci, et les “Gellets” piquent un peu à l’impact – pas aussi mauvais que le paintball ou l’airsoft, mais des lunettes de protection sont recommandées. La meilleure partie est que les pastilles de gel sont à base d’eau et s’évaporent après les avoir tirées. Plus besoin de nettoyer une centaine de fléchettes Nerf en mousse par la suite.

Amazone Si vous êtes fan d’Exploding Kittens (ou même si vous ne l’êtes pas), vous allez adorer ce jeu. C’est un jeu de cartes et de ballon chasseur (mais avec des burritos !), tout en un. Les joueurs collectent des cartes identiques pour marquer des points, tout en esquivant les burritos volants lancés sur vous par vos adversaires. C’est un excellent moyen de faire sortir les préadolescents de leur écran et de courir – assurez-vous simplement de déplacer tous les objets fragiles hors de la ligne de tir.

Marchandises peu communes Quelle interpolation n’aime pas le mochi ? Faire du mochi maison peut être délicat, mais ce kit le rend super facile, et ce sera un projet amusant pour votre préadolescent. Les saveurs incluent le thé vert matcha et la poudre de cacao, mais vous pouvez aussi créer vos propres saveurs !

Spikeball Spikeball est un jeu ultra-tendance et rapide qui combine des éléments de volley-ball et de quatre carrés. Au lieu de frapper une grosse balle au-dessus d’un filet droit, vous frappez une balle plus douce, de la taille d’un pamplemousse, sur une balle rebondissante et annelée, un peu comme un ballon captif mais sans la ficelle. Soyez prêts, parents : il s’agit d’un jeu physique, qui nécessite des mouvements rapides et probablement quelques plongeons si vous voulez marquer des points. Par conséquent, cela pourrait être mieux pour les enfants, même si cela nécessite quatre joueurs.

La Nintendo Switch est devenue un objet phare pendant la pandémie, et elle figure toujours en bonne place sur les listes de souhaits des préadolescents. Si votre enfant n’a pas de Nintendo Switch, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce système de jeu. C’est une folie, mais ce n’est pas aussi cher que la PS5 ou la Xbox Series X, et il est plus facile de mettre la main sur l’une ou l’autre de ces consoles. Le Switch offre des heures et des heures de plaisir avec des jeux comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Animal Crossing : New Horizons et Super Mario Odyssey. Découvrez d’autres suggestions de jeux ici. C’est aussi amusant pour les adultes. Vous recevez des alertes de prix pour Nintendo Switch OLED (Rouge/Bleu)