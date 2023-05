Les meilleurs cadeaux pour la fête des pères que vous pouvez obtenir sur Amazon

Pour ses trois premières générations, le haut-parleur Bluetooth Clip micro de JBL avait un design circulaire. Mais avec le Clip 4 de quatrième génération, JBL est passé à une forme plus ovale, a légèrement gonflé le haut-parleur et ajouté une charge USB-C. Il semble plus durable, avec un « clip » de mousqueton intégré plus solide. De plus, cela sonne un peu mieux, avec plus de volume, un son plus clair et plus de basses. Avec un indice de résistance à l’eau IP67, il n’est pas tout à fait étanche (le Clip 3 fréquemment réduit l’est), mais il est maintenant étanche à la poussière. C’est l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth sans fil pour sa petite taille de haut-parleur.