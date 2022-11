Les meilleurs cadeaux personnalisés qui valent la peine d’être commandés tôt

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les cadeaux personnalisés sont le moyen idéal de montrer à quelqu’un à quel point vous tenez à lui pendant la période des fêtes. Un cadeau personnalisé prouve que vous avez réfléchi à vos achats et que vous avez pris le temps de commander à l’avance et d’ajouter une touche personnelle. Points de vacances majeurs! Choisir un article unique et ajouter une touche personnalisée pour vos amis, votre famille, vos proches ou vos collègues ne doit pas être une corvée. En fait, ce guide de cadeaux comprend 18 cadeaux personnalisés approuvés qui ne manqueront pas de faire sourire tout le monde. Et tout ce que vous avez à faire est de cliquer pour commander. C’est une évidence.

Lequel de ces meilleurs cadeaux personnalisés choisir ? Articles pratiques comme personnalisés AirPods, des sacs fourre-tout ou une planche à découper décorés de leurs initiales seront probablement utilisés et appréciés. Mais quelque chose de fantaisiste et d’amusant peut être tout aussi génial – un puzzle photo, par exemple, ou même un pot de boisson pour les fêtes de fin d’année. Les portraits d’animaux, les bijoux personnalisés ou les messages vidéo de célébrités sont des options spéciales pour ceux que vous connaissez bien. Quoi que vous choisissiez, l’ajout d’une touche personnalisée supplémentaire apportera à coup sûr la joie des fêtes.

Capture d’écran de Mark & ​​Graham/CNET Il n’est pas surprenant que l’étiquette de bagage en cuir végétalien Fillmore de Mark & ​​Graham soit un best-seller. Choisissez parmi cinq couleurs d’étiquettes, puis faites preuve de créativité avec des combos initiaux pour créer un cadeau de vacances unique et amusant qui ne manquera pas d’être apprécié. L’étiquette se boucle sur une poignée de bagage et dispose d’un rabat de confidentialité. Remarque : la personnalisation coûte 12,50 $ de plus.

Centre commercial de personnalisation Les gens qui aiment recevoir apprécieront ce décor de fête personnalisé. La cuve en métal galvanisé indique “manger, boire et être joyeux” et peut être gravée avec un nom de famille. C’est la touche parfaite pour n’importe quelle soirée – remplissez simplement de glace et de boissons et laissez les compliments entrer. C’est un cadeau d’hôte parfait.

Capture d’écran Apple/CNET Oui, il existe encore un petit nombre de gadgets Apple que vous pouvez obtenir avec une gravure personnalisée. Évidemment, vous limitez la valeur d’occasion de ces gadgets, et vous payez une prime pour eux sur l’Apple Store, mais une note ou un symbole personnalisé sur ces écouteurs AirPod, trackers AirTag ou tablettes iPad est un excellent façon de montrer que vous avez pensé à l’avance. Conseil de pro : les AirTags commencent à seulement 29 $, ce qui en fait un excellent cadeau pour un propriétaire d’iPhone.

Lettres Le tapis de carreaux de Letterfolk est un paillasson que vous pouvez personnaliser. C’est un cadeau personnalisé amusant pour l’artisan sur votre liste de vacances ou pour la personne qui aime la décoration d’intérieur à la mode. Le tapis comprend des carreaux noirs et blancs, mais vous pouvez acheter des couleurs supplémentaires séparément pour 12 $ chacune. Changez le tapis chaque saison pour une joie qui dure toute l’année.

Camée Un message vidéo Cameo est le cadeau personnalisé parfait pour la personne qui a tout. En un clic, une célébrité enregistrera une vidéo personnalisée que vous pourrez télécharger et envoyer. Des chanteurs, des stars de télé-réalité, des athlètes et même des politiciens font partie des options. Gamme de prix: le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Trey Lance, vous coûtera 1 500 $, mais vous pouvez recevoir un message spécial de la star de Real Housewives of New Jersey, Melissa Gorga, pour 175 $. Recherchez les offres de vacances de célébrités sélectionnées. Si vous cherchez quelque chose de plus festif, vous pouvez acheter un caméo du Père Noël à partir de 24 $.

Marchandises peu communes Gravez un message personnel ou une signature sur une pince à billets en argent sterling. Soumettez une note à partir d’une carte ou de tout autre endroit où vous avez capturé l’écriture manuscrite. Cette pince à billets gravée sera un cadeau qu’ils chériront pour toujours. Bonus : les pinces à billets sont fabriquées à la main aux États-Unis. par l’artiste de l’Indiana Heidi Hale.

Ravensburg Vous pouvez créer votre propre puzzle Ravensburger de qualité avec une photo préférée de votre choix, qu’il s’agisse d’une photo de votre ami à quatre pattes ou d’une photo de famille. Le puzzle de 1 000 pièces mesure 27 pouces sur 20 pouces une fois assemblé. Le fan de puzzle dans votre vie adorera ce cadeau nostalgique. Bonus : la famille peut se rassembler et travailler ensemble sur le puzzle pour une activité de vacances agréable.

Madewell Le sac fourre-tout en cuir le plus vendu de Madewell est un plaisir pour la foule. Il est disponible en vrai noir, selle anglaise et vrai noir marron, et peut être personnalisé avec une variété de couleurs de police et de texte. La construction de qualité et le style classique font de ce fourre-tout un cadeau parfait pour les vacances ou toute autre occasion spéciale, et le monogramme personnalisé est la cerise sur le gâteau.

Merci Maman Ce bracelet peut être personnalisé à l’intérieur et à l’extérieur avec un doux message et un texte personnalisé et est gravé à la main le même jour. Le bracelet plat est une pièce subtile qui s’empile facilement avec d’autres bijoux. Il est disponible en argent sterling, en plaqué or 18 carats ou en plaqué or rose 18 carats. Le bracelet a une taille flexible.

Erin Condren Les planificateurs populaires d’Erin Condren sont un excellent cadeau pour les types organisés et le créateur de liste dans votre vie. Il y a tellement de couvertures amusantes à choisir, et tout peut être personnalisé avec un nom ou des initiales. Les fonctionnalités incluent des citations mensuelles, des calendriers, des feuilles de notes, des autocollants et même une règle.

Williams Sonoma Que votre cadeau soit dans la tendance “planche à beurre” ou aime une tartinade de charcuterie classique, cette pièce monogrammée Williams Sonoma fabriquée à la main sera un favori. Le tableau en marbre blanc moderne de 14 x 9 pouces comporte une initiale unique en laiton poli dans le coin. Conseil de mise à niveau : ajoutez un ensemble de couteaux à fromage pour un cadeau ultra-luxueux.

BoueAmour Ajoutez un mot, une phrase ou une date spéciale aux tasses en céramique étiquetées de MudLove pour un cadeau doux et personnel. Vous pouvez également ajouter un symbole (comme un cœur, une note de musique ou un signe de paix) et choisir parmi 16 couleurs vives et saturées pour personnaliser davantage avec une touche personnelle. Ces tasses de qualité sont fabriquées à la main aux États-Unis et la plupart seront expédiées en 10 jours ouvrables, alors commandez tôt pour les livraisons de décembre. Esprit de vacances bonus : MudLove s’est associé à Water for Good pour fournir une semaine d’eau propre pour chaque tasse personnalisée vendue.

Mon visage Chaussettes Comment peux-tu ne pas commander une paire de chaussettes personnalisées photo personnalisées ? Vous savez que vous obtiendrez une réaction lorsque ce cadeau créatif et hilarant sera déballé. Choisissez parmi des dizaines de styles de chaussettes colorées, téléchargez l’image de votre choix (un animal de compagnie, un enfant, un être cher) et choisissez votre taille. Astuce : les chaussettes My Face font également d’excellents cadeaux pour bas de Noël et éléphants blancs.

Sally Rose Un collier prénom de Sallyrose est un premier bijou parfait. Les enfants et les adolescents adoreront les options de personnages mignons ; choisissez une breloque Hello Kitty, Harry Potter, Disney ou Star Wars pour mettre en valeur votre collier en argent sterling ou plaqué or de 18 pouces. Ce cadeau attentionné arrivera dans une jolie boîte cadeau, prête à être placée sous le sapin. Bonus : j’aime le prix abordable.

Couronne et patte Si vous avez des parents d’animaux de compagnie sur votre liste de Noël, je peux confirmer qu’ils adoreront un portrait Crown and Paw. Choisissez une taille et un design de toile, téléchargez une photo, et Crown and Paw créera un cadeau fantaisiste et personnalisé. Qui ne voudrait pas voir son chien ou son chat comme une reine ou un héros de guerre à l’ancienne ? C’est de l’art.

Marchandises peu communes Ces veilleuses galactiques de Uncommon Goods sont tout simplement les plus cool. Une plaque acrylique illuminée repose sur une base en bois, créant une lueur nocturne chaleureuse. Choisissez le design de la Terre ou de l’espace et ajoutez le nom de votre enfant pour un cadeau de Noël personnalisé unique et pratique.

Petite Marine Ce pyjama super doux serait déjà un cadeau adorable, mais ajouter un nom en fait une idée cadeau encore meilleure. Choisissez parmi des styles à manches longues ou courtes et des motifs amusants, notamment du beurre et de la gelée de cacahuètes, des biscuits et du lait, des scènes de ville, des arcs-en-ciel, des pizzas et des animaux de la forêt. Et ils seraient encore plus mignons en tant qu’ensemble de frères et sœurs.

Emballage cadeau Mon visage Une fois que vous avez trouvé le cadeau personnalisé parfait, allez un peu plus loin et enveloppez-le dans le visage du destinataire – ou le vôtre – comme une blague intérieure. Gift Wrap My Face est une façon hilarante de présenter des cadeaux de Noël. Téléchargez une photo (ou des photos) du visage d’un être cher et choisissez parmi des centaines de modèles de papier d’emballage, des lutins de Noël aux bonhommes de neige en passant par les têtes de menorah.

Plus de cadeaux de vacances pour 2022