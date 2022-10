Les meilleurs cadeaux disponibles sur Amazon : 20 cadeaux de 10 $ à 200 $

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Trouver le bon cadeau pour vos amis et votre famille peut être intimidant. Mais que vous dépensiez 25 $ ou 200 $, il est probable que vous receviez certains de vos cadeaux d’Amazon. Ca a du sens; après tout, Amazon offre la livraison gratuite sur la plupart des choses si vous avez un et il est rapide et facile de trouver ce que vous cherchez.

Mais que faire si vous ne savez pas quoi offrir ? C’est là que nous intervenons. Nous avons rassemblé certains de nos cadeaux préférés à différents prix pour vous aider à avoir une idée de ce qui pourrait convenir à la personne pour qui vous achetez.

La vente Prime Early Access d’Amazon, sa deuxième vente de style Prime Day de l’année, démarre ce mardi 11 octobre et promet de grosses économies, alors assurez-vous de revenir ici pour plus d’économies sur ces cadeaux de vacances.

Idées cadeaux à moins de 25$

Les cadeaux dans cette gamme de prix sont parfaits pour les bas de Noël ou un cadeau amusant du Père Noël secret pour vos collègues. Mes enfants adorent recevoir ce genre de cadeaux car ils aiment beaucoup de petites choses amusantes, plutôt qu’un gros cadeau coûteux.

Amazone Les soirées de jeux en famille sont souvent pleines d’arguments. Lorsque vous opposez le père à la fille et la mère au fils, les choses peuvent mal tourner de la pire des manières. Forbidden Island est un jeu coopératif qui supprime ces frictions et transforme la soirée de jeu en une situation “nous contre le jeu”. Vous travaillez tous ensemble pour échapper à une île qui coule avec autant de trésors que vous pouvez saisir. C’est très amusant et rassemble les familles au lieu de les déchirer.

gadget de cuisine Nous avons tous essayé d’équilibrer un couvercle de casserole afin qu’il soit juste assez ouvert pour y verser de l’eau ou de l’huile, mais pas assez pour laisser tomber les aliments. Parfois ça marche; souvent ce n’est pas le cas. Ce petit gadget sympa facilite tout ce processus en se clipsant sur le bord de votre casserole et en agissant comme une passoire pour filtrer le liquide sans perdre votre nourriture délicieuse.

Équipement d’écho L’Echo Dot est dans presque toutes les maisons en Amérique, n’est-ce pas ? Vous ne pouvez pas aller nulle part sans en voir deux ou trois éparpillés sur les bureaux des gens ou les comptoirs de cuisine. Ils peuvent cependant être difficiles à placer, car nous n’avons tous que peu d’espace de comptoir. J’utilise ce support pour accrocher l’Echo Dot à une prise, et cela aide à désencombrer, d’autant plus que les cordons et le bloc de charge s’intègrent parfaitement à l’intérieur du support.

Sorciers de la côte Je suis un joueur de table passionné et j’adore offrir ces kits de démarrage à mes amis et à ma famille. Tant de gens veulent en savoir plus sur Donjons et Dragons mais ne savent pas par où commencer. Cette boîte a tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre première aventure. L’imagination est la clé d’une bonne campagne D&D, mais vous avez également besoin de règles et de dés. Cet ensemble vous offre les deux.

Seseno C’est l’un des nombreux cas de “TikTok m’a fait l’acheter” que vous verrez en cherchant des cadeaux cette année. Nous avons fini par en acheter plusieurs ensembles pour tout organiser, de notre garde-manger à nos tiroirs de salle de bain. Ces types d’organisateurs ne sont pas la première chose que les gens pensent à acheter eux-mêmes, ce qui en fait un excellent cadeau.

Alouette & Palourde Codenames est un excellent jeu familial qui oppose deux équipes pour deviner des mots en fonction de la description en un seul mot de votre équipe. Cette version, cependant, est un peu plus risquée que celles que vous avez pu voir, c’est donc un excellent cadeau pour un couple dans votre vie qui aime rire des mots coquins. Si vous avez des soirées de jeux pour adultes, alors ce jeu est fait pour vous.

Newlam Mon fils adore jouer du piano, mais ce n’est pas la chose la plus facile à transporter. Ce petit Kalimba amusant lui permet de s’éloigner de quelque chose qui offre un petit mais beau son lorsque nous sommes en déplacement et que l’envie d’être musical le frappe.

Idées cadeaux à moins de 50$

Ce prix est similaire à la catégorie “moins de 25 $” en ce sens qu’il s’agit de cadeaux que vous pouvez acheter plus d’un. Cependant, lorsque vous vous aventurez dans le domaine “moins de 50 $”, ils sont plus susceptibles d’être utiles ou d’avoir une meilleure qualité que les produits moins chers de cette liste.

Club Exotique Saviez-vous que les KitKats d’autres pays ont un goût très différent des KitKats américains ? C’est vrai, et le Japon l’amène à un tout autre niveau avec des tonnes de saveurs différentes. Ce pack de variétés peut sembler un peu cher pour les barres chocolatées, mais croyez-moi, si vous avez un amateur de chocolat dans votre vie, il l’appréciera comme un cadeau.

Brookstone L’ouverture des bouteilles de vin peut être un processus lent et fastidieux. Beaucoup de gens, y compris ma femme, utilisent encore le vieux tire-bouchon torsadé pour ouvrir les bouteilles et invariablement mettre du liège dans le vin. Cependant, avec ce type d’ouvre-porte, ce type de problème est supprimé et la vitesse à laquelle vous pouvez retirer un bouchon est considérablement augmentée. Il a l’air vraiment propre aussi avec cette finition en acier inoxydable et noire. J’ai fini par en acheter un pour ma femme et elle l’aime assez pour vouloir l’utiliser plus souvent.

Tuanse Alors que les tendances TikTok peuvent être aléatoires, ces petits bâtons de rythme sont un succès direct. J’ai acheté ce pack de huit et les ai répartis entre mes enfants – ne vous inquiétez pas, j’en ai gardé deux pour moi – et maintenant chacun de nous a un jeu de lumières amusant qui rebondit sur la musique. Ils rendent même les appels Zoom plus amusants car ils rebondissent lorsque les gens parlent.

Anker Au cours des dernières années, les fabricants de téléphones n’ont pas inclus de briques de charge avec les nouveaux achats de téléphones. Cela a du sens, mais cela signifie que les gens utilisent de vieux chargeurs qui sont lents par rapport à la charge maximale de leur téléphone. Assurez-vous que vos proches disposent d’un bloc d’alimentation digne du dernier et meilleur appareil avec ce chargeur rapide d’Anker. C’est beaucoup plus rapide que presque n’importe quel fabricant standard.

Sunyrisy Ma femme adore les gros jetés en tricot. Elle dit que c’est l’équilibre parfait entre chaud et confortable et léger. Il a fière allure, et je suggérerais d’en acheter un qui apparaisse avec de la couleur pour qu’il se démarque de votre décor. C’est le cadeau de Noël parfait alors que les jours se refroidissent et que vous voulez vous blottir avec du cacao.

Idées cadeaux à moins de 100 $



Ces cadeaux sont un peu plus chers mais restent suffisamment abordables pour en acheter un ou deux pour une personne qui vous est chère. J’aime recevoir ce genre de cadeaux pour mon meilleur ami ou en complément du cadeau principal de ma femme.

Jabra Les écouteurs Jabra Elite 3 sont les véritables écouteurs sans fil les plus abordables de Jabra à ce jour et disposent d’un ensemble de fonctionnalités assez basiques, bien qu’ils offrent un son puissant et une qualité d’appel pour l’argent. Ils ont des haut-parleurs de 6 mm, quatre microphones pour les appels et le mode de transparence HearThrough de Jabra. L’audio Qualcomm aptX HD est pris en charge pour les appareils compatibles aptX. La durée de vie de la batterie est évaluée à sept heures sur une seule charge à des niveaux de volume modérés, le boîtier stockant trois charges complètes supplémentaires (28 heures au total). Ils ont un indice de résistance à l’eau IP55, ce qui signifie qu’ils peuvent supporter un jet d’eau soutenu et qu’ils sont également résistants à la poussière. Comme avec beaucoup d’autres nouveaux bourgeons, vous pouvez utiliser l’un ou l’autre bourgeon indépendamment en mode mono. Bien qu’ils n’aient pas d’extras tels que la suppression active du bruit, les écouteurs Elite 3 offrent des performances solides et un ajustement confortable pour un prix raisonnable. Vous recevez des alertes de prix pour Jabra Elite 3

Gouvernante Ces lumières intelligentes de Govee sont une mise à niveau des lumières plus bas dans la liste. Ils ajoutent une lumière ambiante derrière votre téléviseur ou votre plate-forme de jeu et peuvent se déplacer au rythme de la musique. Et avec l’application Govee, vous pouvez sélectionner la couleur et la luminosité que vous souhaitez. Govee a réussi à se forger une solide réputation en fournissant des produits d’excellente qualité avec un budget limité, et ces lumières montrent pourquoi. Ils se sentent beaucoup plus chers qu’ils ne le sont.

Clorox Je sais que les purificateurs d’air ne sont peut-être pas le cadeau le plus glamour, mais ils font partie de ces gadgets dont vous ne savez pas avoir besoin tant que vous n’en avez pas un. Cette petite version de table est suffisamment petite pour ne pas être intrusive mais suffisamment grande pour filtrer une pièce de bonne taille deux fois par heure. Il peut éliminer les squames animales et réduire considérablement les spores de moisissures, les virus et les bactéries dans l’air. Si vous connaissez quelqu’un qui travaille à domicile dans un bureau étouffant toute la journée, ce petit appareil peut lui permettre de se sentir beaucoup mieux.

Victrola Les disques vinyle ne se démodent jamais vraiment car ils offrent une expérience audio difficile à égaler à l’ère numérique d’aujourd’hui. Victrola propose une gamme de lecteurs de vinyle économiques qui conservent cette sensation rétro tout en ajoutant des fonctionnalités modernes telles que la connectivité Bluetooth. Bien que le son intégré ne soit que moyen, les sorties vous permettent de le connecter à un ensemble de haut-parleurs approprié offrant un son riche et agréable. Ma femme m’a acheté cette version Union Flag car elle sait à quel point j’aime ma patrie. Il a également l’air génial sur mon étagère de choses que j’aime.

Silonn Je pense que nous pouvons tous convenir que les boissons glacées sont délicieuses. Cette petite machine à glaçons est incroyablement facile à utiliser et, comme elle ne puise pas directement dans votre conduite d’eau, vous pouvez la placer n’importe où. Tout ce que vous avez à faire est de le remplir d’eau en bouteille ou filtrée et il fera de délicieuses glaces claires, en deux tailles différentes pas moins, quand vous en aurez besoin.

Idées cadeaux à moins de 200 $

Ce sont des cadeaux plus extravagants que vous achèteriez à quelqu’un que vous aimez comme cadeau principal. Si vous achetez pour votre proche, vous pouvez acheter quelque chose de cette liste, ainsi qu’un ou deux de la liste ci-dessus pour compléter leur expérience.

Mobvoi Le Ticwatch E3 ressemble beaucoup à beaucoup d’autres montres Android. Il indique l’heure bien sûr, mais il teste également votre fréquence cardiaque et suit vos pas. Il peut même vous aider à suivre votre sommeil pour vous aider à mieux comprendre ce qui vous réveille. L’une des meilleures choses à propos de la Ticwatch, cependant, est son mode d’économie de batterie. Lorsqu’il devient faible, il désactive une grande partie des logiciels superflus et fonctionne comme une montre normale jusqu’à ce que vous puissiez le recharger. Cela prolonge sa convivialité au-delà d’un jour, ce que j’adore. Il en coûte 200 $, achetez vous pouvez appliquer un Bon de 30 $ à la caisse pour ramener le prix à 170 $. Achetez ceci pour un être cher qui veut avoir une smartwatch mais qui oublie souvent les appareils de charge !

Collection Amazone Alors que ma partenaire adore avoir des boucles d’oreilles fantaisie pour sortir, elle aime aussi avoir un bel ensemble à porter au quotidien. Ces clous subtils sont beaux mais discrets et peuvent être portés toute la journée sans être exagérés ou voyants. Je les ai achetées pour son anniversaire l’année dernière et elle les porte tous les jours depuis. C’est une victoire dans mon livre.

James Bricknell/Crumpe Si vous avez une personne créative dans votre vie, elle devrait vraiment posséder une imprimante 3D. La joie qui accompagne le fait de voir vos créations prendre vie en 3D ne peut être surestimée. À un peu moins de 200 $, l’Elegoo Neptune 2 est un excellent point de départ pour un passe-temps qui produit d’excellents résultats avec peu d’effort. C’est parfait pour un lycéen intéressé par l’ingénierie ou un adulte qui cherche à se lancer dans l’impression 3D pour la première fois.