Les meilleurs cadeaux de moins de 500 $ pour 2022

Bien qu’un cadeau significatif ne soit pas nécessairement coûteux, il est parfois agréable de dépenser un peu plus pour nos proches et de leur offrir quelque chose d’exceptionnel. Que vous magasiniez pour un anniversaire spécial, une remise de diplôme, des vacances ou simplement parce que, ce sont quelques-uns des meilleurs cadeaux dans la gamme de prix de 200 $ à 500 $.

Prêt à trouver le cadeau parfait ? Cette liste vous aidera à trouver la bonne chose à commander et à envoyer. Une chose à noter cependant : comme il est peu probable qu’ils soient faciles à trouver au cours des prochaines semaines, nous avons laissé le PS5 (400 $ à 500 $) et Xbox série X (500 $) et Série S (300 $) sur cette liste. Si vous pouvez mettre la main sur un, cependant, ce serait un excellent cadeau.

Scott Stein/Crumpe L’Oculus Quest 2 de Facebook pourrait être l’appareil qui généralise la réalité virtuelle. C’est non seulement meilleur que l’original mais aussi moins cher, à partir de 300 $ pour la version 128 Go (la version 256 Go coûte 400 $). Scott Stein de CNET l’a félicité pour être plus léger et plus rapide, avec des contrôleurs révisés et une durée de vie de la batterie plus longue. La résolution d’affichage est particulièrement nette et remarquablement facile à lire. Le seul inconvénient : vous devez maintenant avoir une connexion Facebook pour l’utiliser. Lisez notre avis sur Oculus Quest 2.

Scott Stein/Crumpe La neuvième génération d’iPad d’entrée de gamme d’Apple est sortie l’automne dernier avec un processeur de puce A13 Bionic mis à jour qui lui donne une belle amélioration des performances (un clavier ou un étui n’est pas inclus). Sinon, c’est à peu près le même que l’iPad d’entrée de gamme de l’année dernière, qui reste le meilleur rapport qualité-prix de la gamme iPad d’Apple. Alors que les prix commencent à 396 $, vous obtenez le double de stockage par rapport au modèle de l’année précédente, à 64 Go (et 479 $ pour la version 256 Go), recherchez des offres spéciales car cet iPad bénéficie souvent du traitement flash.

Théragun Le Theragun Prime est un nouveau Theragun inclus dans le changement de marque de la société et le lancement de quatre nouveaux pistolets de massage. Son équivalent précédent était le Theragun Liv, qui est examiné en profondeur ici. Comme le Theragun Pro haut de gamme (599 $), la principale caractéristique impressionnante du Theragun Prime est qu’il est beaucoup plus silencieux que son prédécesseur maintenant à la retraite. En fait, le Prime rivalise avec le célèbre Hypervolt Plus silencieux en termes de niveau de volume – c’est une amélioration massive par rapport au Liv. Les améliorations ne s’arrêtent pas là, cependant : là où le Theragun Liv n’avait que deux vitesses préprogrammées et était livré avec deux accessoires en mousse à cellules fermées, le Theragun Prime a cinq vitesses intégrées (de 1 750 tr/min à 2 400 tr/min) et est livré avec cinq attaches en mousse à cellules fermées.

David Carnoy/CNET Sony a sorti son nouveau WH-1000XM5 mais le WH-1000XM4 reste en vente. Bien que je préfère le WH-1000XM5 – il est un peu plus confortable, a amélioré la suppression du bruit, un son plus raffiné et des performances d’appel vocal nettement meilleures – le WH-1000XM4 est toujours un excellent casque et certaines personnes peuvent préférer son légèrement plus énergique son et comment il se replie dans un boîtier plus petit que celui du WH-1000M5. Cela coûte également moins cher et nous devrions voir de belles réductions à l’avenir.

Sarah Tew / Crumpe Non, vous ne pouvez pas obtenir un téléviseur vraiment hautes performances pour moins de 500 $, mais avec le 55S535 de 55 pouces de TCL, vous pouvez obtenir un superbe cadeau avec un écran de belle taille, une qualité d’image 4K très solide et le meilleur système de diffusion disponible (Roku ) pour 500 $. Si vous voulez moins de 400 $, la dernière ligne 4K de la série 4 de TCL est un choix respectable. Lisez notre revue TCL 55S425.

Sarah Tew / Crumpe L’Hypervolt Plus est le masseur à percussion Hyperice de nouvelle génération et rivalise d’efficacité avec le Theragun légèrement plus connu. Bien qu’il soit assez puissant, grâce à un moteur à couple élevé de 90 watts, il est particulièrement silencieux, il n’est donc pas ennuyeux à utiliser – pour vous-même ou pour les autres. C’est sans fil, bien sûr, et la batterie lithium-ion vous donne environ deux heures par charge. Il est livré avec cinq accessoires de tête et dispose de trois réglages de vitesse.

Sarah Tew / Crumpe Alors peut-être que vos destinataires de cadeaux ont déjà une belle télévision, mais ils sont coincés à écouter ses terribles haut-parleurs intégrés. Une barre de son est le moyen le plus simple de résoudre ce problème, et cette Yamaha à 350 $ est l’une de nos préférées dans cette gamme de prix. En prime, il fonctionne également avec Alexa, vous pouvez donc demander à l’assistant vocal d’Amazon de jouer vos morceaux, même lorsque le téléviseur est éteint. Lisez notre revue Yamaha YAS-209.

Sarah Tew / Crumpe La plate-forme massivement populaire de Nintendo peut avoir une entrée plus récente et moins chère dans le Switch Lite à 200 $, mais l’original a obtenu une légère amélioration dans la version V2 avec une durée de vie de la batterie améliorée. La grande différence entre les deux ? Le Switch Lite a un écran plus petit et est strictement portable, sans la capacité d’accueil du téléviseur grand écran et les contrôleurs amovibles qui rendent le V2 si unique. Nous décomposons les différences ici; la principale chose à savoir est que nous considérons toujours que le plus gros Switch est le meilleur choix. Lisez notre avis sur la Nintendo Switch.

