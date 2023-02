Les meilleurs cadeaux de la Saint-Valentin pour les enfants en 2023

Si vous avez un chef junior à la maison, pensez à acheter cet outil facile à utiliser pour décorer des gâteaux, des biscuits et d’autres friandises. Le stylo à chocolat est facile à utiliser et délicieux, délicieux et amusant. Les enfants peuvent choisir parmi différentes couleurs et dessiner toutes sortes de mots et de dessins. Il est également livré avec 40 moules pour créer des cœurs, des étoiles, des créatures marines et plus encore. Un plateau chauffant maintient le chocolat gluant pendant que le stylo à piles se recharge en aspirant les bonbons dans la cartouche. Dessinez, mangez, répétez.