Les meilleurs câbles HDMI pour 2022

Les prix des câbles HDMI variant énormément, vous seriez pardonné de vous demander s’il vaut la peine de dépenser plus ou simplement d’opter pour le câble Amazon Basics le moins cher.

La vérité est là sommes différentes normes HDMI avec différentes caractéristiques, spécifications et variables. Cela signifie qu’il peut valoir la peine de dépenser plus pour obtenir un câble plus performant.

Cependant, pour la plupart des appareils – téléviseurs, consoles de jeux, décodeurs et même certains systèmes audio – il n’est pas nécessaire d’acheter un câble HDMI 8K. Un câble HDMI 2.0 moins cher qui prend en charge 4K jusqu’à 60 ips est tout ce dont la plupart des gens ont besoin.

Bien sûr, si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X (ou un lecteur Blu-ray Ultra-HD) et un téléviseur capable de 120 Hz (deux fois les 60 Hz habituels), alors vous voudrez opter pour un câble HDMI 2.1. Ceux-ci sont également appelés câbles 8K et peuvent gérer des vitesses de transfert de 48 Gbps – bien plus que les 18 Gbps des câbles HDMI 2.0 “haut débit” standard.

Nous avons sélectionné certains des meilleurs câbles de marques auxquelles nous faisons confiance aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Câble HDMI AmazonBasics – Meilleur dans l’ensemble Notre principale recommandation est également l’une des options les moins chères – c’est bien quand ça marche, n’est-ce pas ? La gamme AmazonBasics est devenue l’une de nos préférées dans presque toutes les catégories de produits qu’elle couvre, et les câbles HDMI ne font pas exception. Disponible en longueurs de 1 m à 25 m, et doté de toutes les spécifications techniques nécessaires ainsi que d’un design solide (si simple), il est difficile à battre. Encore mieux – si le câble n’est pas assez bon marché pour vous, vous pouvez économiser de l’argent en l’achetant en paquets de deux ou trois – idéal pour mettre à jour l’ensemble de votre configuration ou simplement récupérer des pièces de rechange. Câble HDMI Syncwire – Le plus durable Si vous ne faites pas tout à fait confiance à votre configuration AV à un câble dont le nom est « de base », cette offre de Syncwire vaut le détour. Le prix est plus élevé que celui d’Amazon, mais c’est en partie parce que l’option la plus courte est de 1,5 m au lieu de 0,9 m. Les spécifications techniques sont exactement les mêmes, mais Syncwire se vante que le câble peut survivre à être plié plus de 3 000 fois, il devrait donc gagner en durabilité. Il est disponible dans des longueurs allant jusqu’à 3 m, mais cela devrait suffire pour la plupart des configurations. Câble HDMI haute vitesse Belkin – Meilleur rapport qualité-prix Une autre offre si vous êtes plus enclin à confier votre câblage à une grande marque – Belkin fabrique un certain nombre d’accessoires technologiques fiables, donc un câble HDMI n’est pas très difficile pour eux. Le câble prend en charge 4K, bien que Belkin propose également un version ultra rapide qui coûte un parcelle Suite. Comme nous l’avons dit ci-dessus, nous ne recommanderions pas vraiment de dépenser de l’argent supplémentaire pour cela, mais l’option est là si vous vous engagez à assurer la pérennité. Le modèle américain est légèrement différent, mais il devrait vous donner les mêmes résultats. Câble HDMI UGreen à 90 degrés – Idéal pour les espaces restreints Et maintenant, quelque chose de complètement (enfin, un peu) différent. Ce câble HDMI de UGreen a une prise à angle droit, parfaite pour connecter des appareils dans des endroits impairs ou avec un dégagement limité de votre mur ou de votre meuble TV. Méfiez-vous des anciennes versions 10,2 Gbit/s de ce câble et assurez-vous d’obtenir celui de 18 Gbit/s. La version 10,2 Gbps gérera très confortablement tout contenu HD, et 4K jusqu’à 30 ips, mais pourrait avoir du mal avec une fréquence d’images plus élevée 4K ou n’importe quel HDR 4K. Câble HDMI True HQ Ultra High Speed ​​– Le meilleur pour la vitesse PDSF :

17,99 £ (non disponible aux États-Unis) True HQ est une société basée au Royaume-Uni qui est parmi les premières à proposer un câble HDMI 2.1 certifié par hdmi.org. Et être certifié signifie que vous êtes garanti 8K à 60 Hz et 4K à 120 Hz grâce à ce débit de données de 48 Gbps. (Cela signifie également la prise en charge de toutes les autres fonctionnalités HDMI 2.1, telles que VRR, QFT, ALLM, QMS et eARC.) Le câble lui-même a une apparence et une sensation de qualité supérieure avec des têtes en alliage d’aluminium argenté, des connecteurs plaqués or 24 carats et une double gaine tressée. True HQ offre également une garantie de deux ans. Il n’était pas disponible sur Amazon US lorsque nous avons vérifié, mais une alternative décente en Amérique est Câble HDMI 8K tressé d’Anker. Câble HDMI Monster avec éclairage LED intégré – Meilleur design Le câble Spotlight de Monster est conçu pour ceux d’entre nous qui sont coincés avec un désordre de plusieurs câbles HDMI à l’arrière du téléviseur et qui ont par conséquent du mal à les distinguer. Chaque extrémité du câble comprend une petite LED, qui s’allume lorsque vous le branchez sur un port de travail, de sorte que vous pouvez savoir en un coup d’œil ce qui est branché et où – idéal pour résoudre les problèmes ou démêler les configurations désordonnées. Au-delà de ce léger gadget, il s’agit par ailleurs d’un câble HDMI 2.0 bien construit, évalué jusqu’à 18 Gbps et mesurant 6 pieds de long. Monster vend également des câbles avec des lumières vertes, bleues et rouges selon vos préférences. Aux États-Unis, vous pouvez acheter tout cela sur Amazone ou Monstre. Au Royaume-Uni, seuls les multipack de quatre câbles est disponible au moment de la rédaction, mais Amazon US livre au Royaume-Uni – gardez simplement un œil sur les frais d’expédition.

Conseil d’achat d’un câble HDMI 1. Quel design dois-je rechercher dans un câble HDMI ? En termes de conception, la principale chose que vous devez rechercher est que la tête de câble est mince – certains téléviseurs emballent leurs prises HDMI assez étroitement, évitez donc les câbles à l’aspect élégant qui pourraient simplement bloquer vos autres ports. Vous pourriez également avoir besoin d’un câble avec un connecteur à 90° à une extrémité s’il y a peu de place derrière votre téléviseur, par exemple. 2. Ai-je besoin d’un câble HDMI durable ? La durabilité importera plus ou moins selon qu’il s’agit d’un câble conçu pour une utilisation portable ou simplement pour s’asseoir derrière votre téléviseur intact. Si vous avez besoin qu’il soit durable, recherchez à la fois des conceptions tressées résistantes et (tout aussi important) des têtes de câble flexibles – c’est la partie la plus vulnérable de tout câble, et une conception rigide est beaucoup plus susceptible de se fendre. 3. Quelle longueur de câble HDMI me convient ? Résistez à la tentation d’acheter des câbles ultra-longs “au cas où”. Mesurez ce dont vous pensez avoir besoin et prenez peut-être une taille au-dessus juste pour être sûr. Pour une utilisation TV, les câbles HDMI n’ont généralement pas besoin de mesurer plus de quelques mètres de long, mais il est possible d’avoir un seul câble jusqu’à 20 m (65 pieds) de long. Si vous avez besoin d’un câble de plus de 15 m (50 pieds) de long, optez pour un câble HDMI à fibre optique pour une meilleure fiabilité. 4. Ai-je besoin d’un port HDMI d’un câble DisplayPort ? Si vous achetez pour un Mac ou un PC, vous voudrez utiliser un câble DisplayPort à la place si votre moniteur peut gérer plus de 60 Hz ou s’il est particulièrement haute résolution, mais il convient à la plupart des écrans sous 4K. Vous pouvez acheter des adaptateurs pour convertir DisplayPort en HDMI, mais un câble DisplayPort fournit une bande passante plus élevée qu’un câble HDMI haute vitesse, vous rencontrerez donc des problèmes si vous dépassez la vitesse maximale de HDMI 2.0. 5. Combien devrais-je dépenser pour un câble HDMI ? Il n’y a pas beaucoup de raisons de dépenser beaucoup pour un câble HDMI. Même les câbles de base ont des connecteurs plaqués or et, contrairement à ce que certains pensent, il n’y a aucune différence de qualité d’image ou de son entre les câbles HDMI. C’est une connexion numérique, donc les données passent d’un bout à l’autre du câble ou non. Et si ce n’est pas le cas, l’image et le son se décomposeront de manière très évidente. Dans cet esprit, tant que vous vous en tenez à une marque réputée, vous pouvez essentiellement acheter n’importe quel câble HDMI bon marché et vous serez prêt à partir.

Hautes résolutions et taux de rafraîchissement élevés

Les normes vidéo continuent d’évoluer rapidement, la récente montée en puissance du 4K et du HDR commençant déjà à céder la place au 8K et au-delà. De plus, les taux de rafraîchissement des consoles de jeux commencent également à dépasser les 60 Hz standard, ce qui nécessite encore plus de données à transférer par seconde.

Si vous utilisez toujours le câble HDMI fourni avec le téléviseur que vous avez acheté il y a huit ans, il se peut qu’il ne fonctionne pas du tout avec une source vidéo 4K comme une Xbox Series X ou un lecteur Blu-ray Ultra-HD, et si c’est le cas travail, cela pourrait introduire des erreurs dans l’image. Il en va de même (plus encore) pour le HDR.

Heureusement, c’est facile à tester – il suffit de tout connecter avec votre câble et de vérifier si votre téléviseur reçoit un signal, le reconnaît comme 4K et/ou HDR, et l’affiche sans aucun problème évident. Si c’est le cas, vous êtes prêt à partir. Sinon, vous devrez en acheter un nouveau.

HDMI 2.1

Bien que nous ayons parlé des normes, il est utile de savoir que les numéros de version s’appliquent réellement aux appareils – téléviseurs et sources vidéo – et non aux câbles eux-mêmes. Ce qui compte vraiment, c’est la capacité de vitesse du câble – recherchez tout ce qui est évalué à 18 Gbit/s pour suivre le 4K HDR, qui devrait être à peu près n’importe quel câble vendu comme « haute vitesse ».

Les câbles HDMI 2.1 prennent en charge la « ultra haute vitesse » de 48 Gbit/s qui est destinée à prendre en charge la vidéo 8K (et jusqu’à 10K), mais il faudra au moins quelques années avant qu’il y ait des appareils compatibles à grande échelle.

Cependant, il existe des fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement variable et eARC ainsi que la vidéo 4K à 120 Hz qui nécessitent également un câble HDMI 2.1. La PS5, la Xbox Series X et certains téléviseurs LG 4K OLED prennent en charge HDMI 2.1, mais vous ne bénéficierez d’un câble prenant en charge la dernière norme que si vous disposez à la fois d’une console et d’un téléviseur prenant en charge ces fonctionnalités.

Donc, à moins que vous n’en ayez spécifiquement besoin, ne payez pas de supplément pour un câble 48 Gbps pour le moment.

Vous pouvez en savoir plus sur ce qu’est HDMI et sur les ports dans notre article explicatif HDMI. Et si vous n’avez même pas assez de ports HDMI sur votre téléviseur, il existe un moyen d’en ajouter d’autres.