Les meilleurs câbles Ethernet à acheter en 2022

Certains câbles Ethernet extérieurs sont livrés avec des connecteurs RJ-45 à chaque extrémité, mais si vous acheminez le câble à travers un mur, vous devrez quand même les couper ou percer des trous inutilement grands.

La meilleure façon est d’acheter une bobine aussi longue que nécessaire et de la couper à la bonne longueur. Le câble extérieur non blindé de Kenable a des âmes en cuivre massif et une gaine en PE qui résiste aux intempéries et peut être enfouie sous terre. Pour le montage mural, utilisez des serre-câbles de 7 mm.

Il n’est disponible qu’en noir, mais comme il s’agit de Cat6, il est capable de vitesses gigabit – si le reste de votre réseau domestique est à la hauteur.

Kenable vend également un outils de poussée aussi bien que plaques frontales.

Conseils d’achat de câble Ethernet

Il y a essentiellement trois facteurs principaux à prendre en compte lors de l’achat d’un câble Ethernet : la catégorie, la longueur et le style. Cependant, les conseils sont différents si vous souhaitez les utiliser à l’extérieur.