Les meilleurs bureaux : selon le personnel de CNET qui les utilise

Choisir le meilleur bureau pour vous peut être difficile. Vous n’avez peut-être pas beaucoup d’espace, ou l’espace dont vous disposez est d’une forme étrange. Beaucoup d’entre nous ont dû serrer des “bureaux” dans de petits coins et crevasses pour faire du travail à domicile une réalité. Certains d’entre nous avaient besoin de bureaux que nous pouvions non seulement utiliser avec un ordinateur portable, mais aussi travailler sur des appareils d’examen. D’autres en ont profité pour essayer d’être en meilleure santé avec bureaux debout ou bureaux hybrides. Le type de bureau dont vous avez besoin sera déterminé par l’environnement dans lequel vous vivez.

Nous avons jeté un coup d’œil aux différents bureaux dont dispose l’équipe CNET et avons rassemblé nos favoris pour vous. Certains membres de l’équipe ont mal choisi — ça arrive, nous sommes des experts mais pas infaillibles ! – nous avons donc filtré ceux qui se cassaient facilement ou qui étaient tout simplement trop inconfortables à utiliser.

Fézibo Lorsque je cherchais à meubler un bureau à domicile après des années de travail à la table de la cuisine, je voulais un bureau debout simple, beau et facile à utiliser. Ce modèle Fezibo correspond à la facture – il n’a pas été difficile de s’installer et comprend des boutons pour trois hauteurs programmables différentes pour vos préférences assises et debout. Ce bureau debout n’a pas autant de cloches et de sifflets que certains des modèles les plus chers, mais il est simple et épuré (j’ai choisi le modèle tout blanc) et semble robuste. Je le recommanderais à tous ceux qui recherchent une simple option de bureau debout qui fait le travail (et vous permet de travailler plus confortablement). –Alison DeNisco Rayome

CubiCubi J’ai passé beaucoup de temps à rechercher des bureaux pour déterminer ce qui fonctionnait pour le type de bureau dont j’avais besoin dans ma vie d’employé à distance. Avec la commodité d’Internet, je suis allé sur Amazon et j’ai cherché tous les bureaux auxquels vous pouvez penser : les longs, les courts, les bureaux de direction, tout. Mais une fois que je suis tombé sur le bureau moderne en forme de L de CubiCubi, j’ai su que c’était pour moi. Il a tout pour plaire. À 59,1 pouces, il offre suffisamment d’espace pour deux moniteurs (et un bureau en dessous) d’un côté et l’autre côté contient mon ordinateur de travail, mon moniteur portable, ma station de charge, ma Nintendo Switch et mon micro Yeti. Parce que je joue et que je travaille, il est important d’avoir beaucoup d’espace pour pouvoir aller et venir entre les deux sections de ce bureau, et je peux le faire facilement. Pour seulement 130 $, ce bureau est de loin le meilleur achat que j’ai eu depuis que je suis devenu un télétravailleur et un amateur de jeux YouTube. Bien que je ne sois pas fan du tiroir en tissu fourni, si vous vous en débarrassez et en achetez un amovible qui fonctionne pour vous, vous constaterez que ce bureau est exceptionnel tant par son prix que par sa fonction. –Robin Mosley

Anonyme Je voulais un bureau debout mais je voulais plus d’espace que la plupart d’entre eux n’offraient. Heureusement, Autonomous vous permet de choisir entre trois plateaux de tailles différentes pour le bureau, et j’ai opté pour le plus grand. Il a deux moteurs, donc il monte et descend sans aucun problème et il est suffisamment silencieux pour que je puisse facilement changer de position même pendant un appel de travail sans déranger personne. Autonomous fabrique également un tas d’accessoires pour le bureau, y compris un organisateur de câbles qui se monte en dessous pour aider à garder les choses en ordre. J’utilise le bureau depuis près de quatre ans à ce stade et (mis à part le moment où je l’ai rayé lors d’un déménagement l’année dernière), il a toujours l’air tout neuf. Il a beaucoup d’espace pour que je puisse garder mon grand moniteur ultra-large au-dessus d’une colonne montante à l’arrière et avoir de l’espace de chaque côté pour les haut-parleurs et plus encore. C’était un investissement, mais il a bien résisté et j’en achèterais certainement un autre si celui-ci ne fonctionnait plus correctement. — Jared Di Pane

Eurêka Lorsque j’ai commencé à chercher un bureau de jeu, je savais que j’allais avoir besoin de quelque chose de grand pour contenir mon PC de jeu et les moniteurs que j’utilise au quotidien. À 60 pouces (5 pieds), ce bureau d’Eureka a de la place pour tout ce dont j’ai besoin, y compris l’ordinateur portable supplémentaire que j’ai maintenant pour le travail. Il a également des lumières RVB fraîches qui courent le long de son bord et est livré avec un crochet pour casque, un porte-boissons, un tapis de souris géant et un support pour votre contrôleur. Le porte-gobelet est une bonne idée car j’ai tendance à glisser ma tasse ou ma canette lorsque je joue. De cette façon, si je renverse ma boisson, elle ne se renversera pas sur mes appareils électroniques. –James Bricknell

Classiques de Séville Ma femme et moi avons acheté ces bureaux lorsque nous avons emménagé dans notre maison, et ils ont été formidables. J’avais besoin d’un espace grand et confortable pour contenir mon clavier, ma souris, mon moniteur ultra-large et mon microphone, et cela a fait l’affaire. Entre-temps, ma femme a obtenu la version plus petite avec dessus en verre de ce bureau et cela a également bien fonctionné pour elle. Mon seul reproche est que j’ai dû apprendre à mieux gérer les câbles pour que le bureau puisse passer confortablement du mode assis au mode debout. j’ai fini par en acheter câbles à gérer sous le bureau et un moniteur brasce qui a également fait une grande différence dans le dégagement d’espace sur le bureau. — Ian Sherr

