Les meilleurs bouchons d’oreille pour dormir en 2022

Si vous avez du mal à passer une bonne nuit de sommeil, les bouchons d’oreille peuvent vous aider. Bon sommeil est sans doute la partie la plus importante pour se sentir mieux, et bloquer le bruit peut être un facteur critique pour être bien reposé. Même si vous bien manger, exercer régulièrement et diffusez tous les méditation guidée sur YouTube, vous ne vous réveillerez probablement pas reposé, renouvelé et prêt à affronter la journée si vous passez la nuit entière à vous retourner au lieu de en train de dormirparce que la personne allongée à côté de vous (qui, vous vous dites sans cesse, vous aimez alors beaucoup) ronfle aussi fort qu’un train de marchandises. Le bruit peut souvent être un facteur critique lorsque vous essayez de vous reposer, car les distractions bruyantes peuvent vous réveiller de votre sommeil et interrompre vos habitudes de sommeil naturelles.

Bien que vous puissiez certainement opter pour un divorce par sommeil – Steve Romine, chef de la division de la santé de Bose, m’a dit que jusqu’à 25 % des couples dormaient dans différents lits ou différentes pièces – vous voudrez peut-être d’abord voir si vous avez de la chance avec des bouchons d’oreille. Il existe de nombreuses options, mais les meilleurs bouchons d’oreille pour dormir à travers les bruits qui remplissent votre espace s’adapteront parfaitement à vos conduits auditifs et aideront à réduire le bruit ambiant afin que vous puissiez s’endormir un peu plus tranquillement.

En ce qui concerne les bouchons d’oreille, les options couvrent toute la gamme de vos bouchons d’oreille en mousse de base au mastic de silicone moulable aux bourgeons de sommeil de haute technologie qui émettent un bruit rose pendant que vous roupillon. Découvrez ci-dessous quelques-uns des meilleurs bouchons d’oreille pour dormir.

Bose Les Bose Sleepbuds II ne sont pas des bouchons d’oreille ordinaires. Classés comme un dispositif de masquage du bruit (plutôt que de suppression du bruit), ces écouteurs ne se contentent pas de bloquer vos oreilles. Ils utilisent une technologie qui aide à dissimuler les sons imprévisibles, soudains et impulsifs, comme le ronflement ou le klaxon d’une voiture, en vous donnant un son différent et réconfortant à écouter. Ils sont livrés avec 10 sons préchargés – allant du bruit d’avion à une cascade en passant par votre bruit blanc standard – qui jouent toute la nuit. Vous pouvez également utiliser l’application, qui dispose de 40 sons au total, pour échanger des sons en fonction de votre humeur ou de vos préférences. Dès que j’ai allumé les Sleepbuds II, c’était comme si le monde extérieur s’était évanoui. Alors que je pouvais encore entendre de légers ronflements, ils m’ont aidé à me calmer en le transformant en bruit de fond et je me suis rendormi en quelques minutes. Je m’endors généralement sans bouchons d’oreille, puis je les prends au milieu de la nuit lorsque mon petit ami commence à ronfler et que je ne peux pas dormir. Mais les Bose Sleepbuds II ont tellement amélioré mon sommeil que je me suis retrouvé à les mettre dès que je me suis couché et à dormir avec eux toute la nuit, qu’il y ait eu du bruit ou non. C’est parce que, comme l’a dit Jack Yu, chef de produit Bose Sleepbuds II, “Le bruit est un ennemi du sommeil, mais un plus grand est l’incapacité à éteindre votre esprit.” En tant que personne souffrant d’anxiété chronique, ces écouteurs de sommeil étaient une énorme bénédiction pour noyer les pensées de course. Ironiquement, même si j’ai peur de voler, mon son préféré était le bruit de l’avion. Cela ressemblait exactement aux doux bruits de moteur que vous entendez lorsque vous êtes sur les sièges arrière d’un avion et cela m’a bercé à chaque fois. Ils étaient aussi confortables qu’efficaces. Une fois les oreillettes correctement placées dans mes oreilles, je pouvais à peine les sentir. Ils n’ont pas bougé ou changé du tout pendant la nuit, et ils étaient bien en place dans mes oreilles, donc ils n’ont jamais eu l’impression qu’ils allaient tomber. Je dors sur le côté et il n’y a eu ni piqûre ni douleur. Chaque charge dure environ 8 heures, donc je n’ai pu vraiment en tirer qu’une nuit avant de devoir les recharger à nouveau. Il y a eu des nuits où j’ai oublié de les brancher, mais même sans que les sons ne jouent, ils font un travail décent en agissant comme des bouchons d’oreille ordinaires pour bloquer le bruit.

QuietOn Les écouteurs QuietOn Sleep ont une autonomie de 20 heures et même si j’étais sceptique sur le fait qu’ils seraient à la hauteur de ces affirmations, ils ont réussi mon test de longévité – et tous les autres tests – avec brio. Ces écouteurs de sommeil sont spécialement formulés pour annuler le bruit des sons à basse fréquence, comme les ronflements, les voisins bruyants ou les bruits d’avion, et ils font très bien le travail. Ils sont similaires aux Bose Sleepbuds II en ce sens qu’ils émettent un son plutôt que de simplement bloquer vos oreilles, mais il n’y a qu’un seul son – un léger bruit blanc. C’était vraiment tout ce dont j’avais besoin. Le son était apaisant et agréable et juste le bon volume pour être bénéfique mais pas intrusif. Une chose que j’ai vraiment aimée à propos de ceux-ci est que, contrairement aux Bose Sleepbuds II, vous pouvez les contrôler directement sur les écouteurs eux-mêmes. Il y a un petit bouton sur chaque écouteur que vous appuyez pour les allumer et les éteindre. Cela les rend très faciles à utiliser au milieu de la nuit lorsque vous êtes réveillé par des ronflements ou d’autres sons forts et que vous avez besoin d’un soulagement rapide. Et ils sont vraiment confortables aussi. Ils ne se sentaient pas aussi en sécurité que les Bose Sleepbuds II, mais ils sont restés au ras de mon oreille pour que je puisse dormir confortablement sur le côté et ne pas tomber pendant la nuit. Je pouvais les utiliser pendant environ trois nuits, selon la durée de mon sommeil, sans avoir à les recharger. Leur étui de rangement sert également de chargeur, il est donc facile de les brancher lorsque vous avez besoin d’une recharge.

de Mac Si vous dormez strictement sur le côté, les bouchons d’oreille Mack’s Pillow Soft Silicone Putty sont votre meilleur pari. Ils sont faits de silicone souple et entièrement moulable qui s’adapte à l’ouverture de votre oreille et forme un joint hermétique qui bloque le bruit. Bien qu’il ait fallu un peu de temps pour s’y habituer – je n’avais jamais essayé de bouchons d’oreille en silicone auparavant – ils sont rapidement devenus l’un de mes favoris. Mis à part le fait que j’ai pu les façonner pour qu’ils s’adaptent parfaitement à mes oreilles, ils étaient doux et confortables et restaient complètement à plat sur l’ouverture de mes oreilles, de sorte qu’ils ne me faisaient pas du tout mal aux oreilles. Plus important encore, ils ont fait un excellent travail pour bloquer les ronflements et tout autre bruit ambiant (comme trois gros chats qui se battent au milieu de la nuit). Le joint hermétique les a également maintenus fermement en place, et ils ne sont pas tombés même lorsque je les ai tournés et retournés. Chaque fois que je les portais, je me réveillais avec les deux encore dans mes oreilles, un exploit que de nombreux bouchons d’oreille standard n’ont pas été en mesure d’accomplir. Les six paires sont également soigneusement emballées dans un étui de transport en plastique, pour garder le silicone propre et exempt de débris entre les utilisations – une petite touche mais appréciée.

Oreillegasme Les Eargasm Squishies sont une autre option en silicone moulable qui est similaire aux bouchons d’oreille Mack’s Pillow Soft Silicone Putty. La plus grande différence entre les deux, outre la couleur, réside dans les directions. Les bouchons d’oreille en silicone de Mack doivent être utilisés entiers – vous ne pouvez pas les casser ou les couper. Cependant, Eargasm dit que si les bouchons d’oreille sont trop gros, vous pouvez en casser un morceau pour obtenir un ajustement parfait. Ceci est utile si vous avez de petites oreilles, comme moi, et que vous trouvez que l’utilisation de tout le bouchon d’oreille en silicone semble trop intrusive. En ce qui concerne la réduction du bruit, les Eargasm Squishies étaient tout aussi efficaces que les bouchons d’oreille en mastic de Mack. Les deux ont le même indice de réduction du bruit – 22 dB – donc je m’attendais à ce que les performances soient conformes, et c’était le cas. Le niveau de confort était également similaire, même si les Eargasm Squishies avaient le léger avantage puisque je pouvais casser un morceau et les rendre un peu plus petits. Les Eargasm Squishies sont également livrés dans un étui de transport pratique avec huit paires réutilisables.

de Mac Les bouchons d’oreille en mousse Slim Fit de Mack ressemblent à tous les vieux bouchons d’oreille en mousse ordinaires, mais je pouvais sentir la différence de qualité dès que je les mettais dans mes oreilles. Ils ont rapidement formé un joint hermétique et un son étouffé instantanément. Alors que je pouvais encore entendre du bruit (les bouchons d’oreille ne sont pas censés éliminer complètement le bruit, soit dit en passant), les ronflements bruyants à côté de moi sont passés d’un orage rugissant à une distraction mineure facile à éliminer. Ces bouchons d’oreille particuliers ont un indice de réduction du bruit de 29 dB. Pour référence, la plupart des bouchons d’oreille sur le marché ont une note de 0 à 30 dB et plus le nombre est élevé, plus ils sont efficaces. Et ils sont spécialement conçus pour les petits conduits auditifs. J’ai utilisé d’autres bouchons d’oreille en mousse dans le passé et j’ai toujours des problèmes avec leur chute au milieu de la nuit. Ce n’est que lorsque j’ai eu une conversation avec Pete Brenner, dont la famille a commencé à vendre des bouchons d’oreille de Mack en 1962, que j’ai réalisé que c’était parce que je n’utilisais pas la bonne taille de bouchons d’oreille pour moi. Cela fait une énorme différence d’efficacité, alors gardez cela à l’esprit. La mousse est également douce et flexible, de sorte qu’elle épouse parfaitement mon conduit auditif pour un ajustement parfait et confortable. Si vous n’avez pas de petites oreilles, vous pouvez toujours profiter de la technologie anti-ronflement avancée de Mack avec ses bloqueurs de ronflement ou ses bouchons d’oreille en mousse souple d’origine. Si vous optez pour l’une de ces options, assurez-vous de lire attentivement les instructions avant de les mettre dans vos oreilles. L’une des raisons les plus courantes pour lesquelles ces types de bouchons d’oreilles sont mal évalués est qu’ils ne sont pas insérés correctement.

Son désactivé Le dispositif de masquage du bruit SoundOff Sleep est une autre option similaire aux écouteurs Bose Sleepbuds II et QuietOn Sleep en fonction. Comme les écouteurs QuietOn Sleep, ils émettent un son : un bruit rose qui ressemble presque à une vague. Le bruit rose, qui est similaire au bruit blanc, mais avec un son plus doux qui frappe les mêmes notes que les sons que vous trouveriez dans la nature (vent, pluie ou vagues), est censé vous aider à vous endormir plus rapidement et à dormir plus profondément et, en mon expérience, cela a vraiment fonctionné. Je trouve un bruit blanc un peu discordant ou peu naturel, comme s’il était là pour couvrir quelque chose, plutôt que pour vous apaiser. Mais le bruit rose joué dans l’appareil SoundOff était apaisant, calmant et efficace pour bloquer les ronflements. Une chose que j’ai vraiment aimée à propos de ces bouchons d’oreille, c’est que les commandes sont directement sur l’appareil lui-même. Il y a un petit bouton que vous maintenez enfoncé pour activer le bruit rose, puis vous pouvez appuyer dessus pour basculer entre cinq niveaux de volume. Je l’ai gardé sur les deuxième ou troisième réglages de volume pour la plupart, et j’ai pu passer deux nuits de sommeil sans avoir besoin d’une recharge. En ce qui concerne le design, je n’avais pas de grands espoirs pour le niveau de confort lorsque j’ai vu l’appareil SoundOff pour la première fois. Plutôt qu’un écouteur mince ou une mousse spongieuse que vous mettez dans votre oreille, ils ont la forme d’un appareil auditif, avec un écouteur qui va dans votre oreille et une pièce en plastique en boucle qui s’enroule autour de l’extérieur de votre oreille et maintient les bouchons d’oreille en place. place. Mais ils étaient étonnamment confortables. Le plastique réglable est doux, et il se plie et bouge avec vous, donc même quand je dormais sur le côté, je pouvais à peine les sentir.

Vibrations Les bouchons d’oreille Vibes Hi-Fidelity sont différents des autres sur cette liste. Ils sont en fait conçus pour les festivals de musique live, donc plutôt que de bloquer le bruit, l’intention est de réduire les décibels du son autour de vous pour rendre le bruit plus gérable. Cela en fait le choix idéal pour voyager, lorsque le bruit peut devenir écrasant mais que vous ne voulez pas être complètement coupé du monde pendant que vous faites une petite sieste. Malheureusement, en raison des restrictions de voyage actuelles, je n’ai pas pu les tester pendant un voyage réel, mais je les ai portées dans un café et pendant que je faisais la queue pour payer dans un magasin très fréquenté, et elles ont fait un excellent travail. de bloquer les voix, de réduire les hauteurs et d’atténuer la musique forte. Vous pouvez également les utiliser pour dormir à la maison, mais uniquement si vous dormez strictement sur le dos. Les bouchons d’oreille ont une tige qui sort directement de votre conduit auditif, donc non seulement ils sont inconfortables lorsque vous dormez sur le côté, mais il est possible qu’ils soient poussés trop loin dans votre oreille et causent des problèmes. Les bouchons d’oreille sont livrés avec trois tailles d’embouts différentes afin que vous puissiez trouver l’ajustement idéal pour votre conduit auditif et un petit étui de transport qui les rend plus faciles à transporter.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.