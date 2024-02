Les meilleurs bars à cocktails de Paris

Les hôtels ci-dessous font partie de la sélection hôtelière du Guide MICHELIN. Chacun des plus de 5 000 hôtels de cette sélection a été choisi par nos experts pour son style, son service et sa personnalité singulière – et chacun d’entre eux peut être réservé sur le site et l’application du Guide MICHELIN.

© Lutétia

Bar Joséphine, Lutèce, 6e Arr. Situé sur la rive gauche, entre Le Bon Marché et Saint-Germain-des-Prés, le Lutetia a connu une vie mouvementée. Ouvert en 1910, l’hôtel a accueilli de nombreuses célébrités dont Picasso, André Gide ou le général de Gaulle, avant d’être réquisitionné par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Réaménagé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte en 2018, l’élégant Bar Joséphine a conservé son look Art Déco et son esprit Années Folles. Le menu s’inspire de la personnalité et de la vie de Joséphine Baker, qui vivait dans l’hôtel avec ses enfants. Vous pouvez essayer J’ai Deux Amours – une vodka servie avec de l’essence fumée et de la mangue clarifiée – ou You’re Driving Me Crazy – un gin à l’abricot, au vinaigre de prune, à la camomille et à la Chartreuse.



© Ritz Paris

Bar Hemingway, Ritz Paris, 1er Arr. A l’intérieur du Ritz, sur la place Vendôme, ce bar mythique a été fréquenté par de célèbres amateurs de cocktails tout au long de son histoire. Il n’est donc pas surprenant qu’il porte le nom d’Ernest Hemingway, qui y était un habitué à l’époque où il s’appelait encore Le Petit Bar. Le célèbre barman de l’établissement, Colin Field, est peut-être parti depuis peu, mais heureusement ses créations classiques perdurent, comme le Serendipity, un mélange de Calvados, jus de pomme, menthe et Champagne. Parmi les autres signatures, citons le Dry Martini. Les fauteuils moelleux, les tapis douillets sous les pieds et l’étreinte chaleureuse de ses boiseries vous invitent à la flânerie dans ce bar intimiste de seulement 25 places.

Petite porte rouge, 60, rue Charlot, 75003 Paris Au cœur du Marais, caché derrière – vous l’aurez deviné – une mystérieuse petite porte rouge, ce bar est universellement plébiscité pour ses cocktails d’une délicatesse hors du commun. Les spiritueux français et les ingrédients issus de distilleries artisanales et de fermes biologiques sont leurs composants de choix pour élaborer des créations certifiées de la ferme au verre. Difficile par exemple de résister au whisky sour maison, agrémenté de houblons de région parisienne et de cidre du domaine Dupont. Vous apprécierez également l’ambiance intimiste et contemporaine de style bar clandestin avec un éclairage tamisé : installez-vous au bar, propice à discuter avec d’autres buveurs, ou, si vous avez un rendez-vous, prenez l’un des petits recoins où vous pourrez chuchoter. des mots doux les uns aux autres.



©Combat

Combat, 63, rue de Belleville, 75019 Paris Accroché aux collines du quartier cosmopolite de Belleville, ce bar compact à l’atmosphère décontractée est l’un des lieux de cocktails les plus innovants de Paris. Fondé par Margot Lecarpentier – nouvelle star du shaker, que vous avez peut-être aussi croisé au Bar des Ombres – Combat brandit une carte aussi diversifiée que surprenante, évoluant au gré des saisons et de l’inspiration du chef barman. De vraies nouveautés sont à découvrir, comme un cocktail à base d’absinthe, de crème de coco, de fromage blanc et de citron, ainsi que des élixirs délicatement parfumés au CBD. Celles-ci illustrent la volonté de Combat de lancer une mixologie très libre et délibérément féministe, s’affranchissant des clichés du genre.



© Les Bains Paris

Roxo Bar, Les Bains, 3e Arr. Lieu de fête mythique dans les années 1980, l’ancienne discothèque des Bains Douches a depuis été transformée en hôtel chic. Cela reste un excellent endroit pour siroter un cocktail inspiré dans une ambiance oscillant entre sereine et fébrile. En entrant dans le bar, vos yeux seront attirés par le superbe plafond en forme d’œuf violet (roxo en portugais), mis en valeur par le sol en damier noir et blanc. Côté boissons, des mixologues vêtus de tabliers de cuir livrent des créations subtiles, certaines inspirées de la gamme de parfums Les Bains Guerbois, créée en hommage aux thermes qui abritaient ici au 19e s. Acidulé et désaltérant, le Roxo Gin Tonic est relevé de poivre Timut. Ou peut-être préférez-vous les saveurs d’un syndrome de Stockholm, une de leurs signatures.



© La Candelaria

La Candelaria, 52, rue de Saintonge, 75003 Paris Depuis son ouverture en 2011 dans le Marais, La Candelaria s’est imposée comme une référence dans le monde du cocktail à Paris et au-delà. Pour entrer dans le bar proprement dit, vous passez derrière la taqueria, qui sert des tacos et des quesadillas, et par une porte latérale dans un espace accueillant avec des murs en pierre blanche et un éclairage tamisé, où une vaste collection de spiritueux est exposée derrière un grand bar. Tous les classiques de la maison sont là à déguster, de la Guêpe Verte – tequila au piment, concombre et coriandre – au Spano – pisco à la fleur de sureau et raisins fermentés. N’hésitez pas à commander l’un des mocktails de la carte, particulièrement convaincants.



© Bar Les Ambassadeurs_Chestnut_@crisbarnett