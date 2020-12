Des personnalités telles que Rohan Bopanna, Robin Uthappa et le club de Super League indienne Bengaluru FC encadreront les talents sportifs de nouvelle génération de l’Inde et formeront les champions du futur avec des installations de classe mondiale. La première école intégrée pour le sport et les universitaires en Inde, The Sports School (TSS), a lancé vendredi un programme national de bourses d’études 2021-2022.

Le programme national de bourses d’études 2021-22 de l’école de sport sera attribué à près de 60 étudiants éligibles qui recevront la bourse dans quatre sports: le cricket, le football, le tennis et le basketball.

L’annonce a été faite vendredi lors d’une conférence de presse virtuelle en présence d’athlètes champions et de partenaires de The Sports School – Rohan Bopanna, la meilleure star du tennis indien, le joueur de cricket vainqueur de la coupe du monde Robin Uthappa avec Mandar Tamhane, PDG du Bengaluru FC et partenaire pour l’Académie de football de l’école des sports. John Mahesh Rao, entraîneur-chef de la Sports School Basketball Academy et directeur de TSS, le Dr Sankar UV, étaient également présents lors du lancement.

«Aujourd’hui, le sport n’est pas seulement pratiqué comme passe-temps, mais il est maintenant considéré comme une option de carrière. Avec un programme académique axé sur le sport, nous pensons que les étudiants trouvent l’équilibre entre le sport et les études. Et ce programme de bourses nous donnera l’occasion de découvrir des talents sportifs de tous les coins du pays qui, avec l’aide des mentors champions, peuvent être préparés pour devenir les futurs héros et représenter l’Inde ainsi que dotés d’une carrière universitaire pour soutenez-les », a déclaré le Dr Sankar UV, directeur de l’école des sports, lors du lancement.

Le programme de bourses sera offert aux étudiants de la catégorie d’âge U-12, U-14 et U-16 en fonction de leur potentiel dans le sport. Les candidats seront évalués en fonction de leur attitude, de leurs aptitudes, de leur engagement, de leurs réalisations sportives et de leurs performances lors des épreuves, qui auront lieu au mois de janvier et sur la base de l’évaluation, les bourses seront comprises entre 25% et 100% couvrant la formation sportive et les frais académiques. La liste finale des bourses sera établie sous les yeux attentifs des champions mentors et de l’administration TSS.

«Je suis heureux que ce programme de bourses soit une excellente occasion d’atteindre les jeunes talentueux qui renoncent à leurs rêves de carrière dans le tennis en raison du manque de soutien financier et d’opportunités. Avec cette bourse, je pense que les joueurs, qui ont le classement AITA et qui veulent pratiquer le sport au plus haut niveau, recevront la bonne formation et les bons conseils ainsi qu’une éducation de qualité », a déclaré la médaillée d’or des Jeux asiatiques, Bopanna, qui est également le chef mentor de TSS et fondateur de Rohan Bopanna TSS Tennis Academy.

Le campus de 27 acres à Bengaluru est équipé d’installations sportives aux normes internationales. L’école a commencé en 2019 et a déjà gagné la confiance de la fraternité avec son approche unique de l’éducation. En 2020, la FICCI les a récompensés avec le meilleur institut d’éducation pour la promotion du sport, approuvant ainsi cette poursuite holistique mais personnalisée vers l’excellence sportive et une approche académique sans compromis.

«Par exemple, lors de la Coupe du monde de cricket 2007 aux Antilles, j’étais dans ma dernière année de BCom et j’ai raté mes examens de dernière année parce que j’étais à la Coupe du monde, mais quand je suis revenu et seulement l’année suivante, je pouvais m’asseoir. pour l’examen cela aussi après avoir suivi les cours spéciaux et que j’ai passé les examens. Mais cela que nous n’avons pas à faire à l’école des sports, nous nous assurons d’intégrer l’éducation au sport », a déclaré Uthappa, un mentor en chef de la TSS Cricket Academy.

Dans le but d’être le meilleur, TSS s’est lié avec les experts et les champions du jeu et leur partenaire de football, le Bengaluru FC, a scénarisé de nombreuses histoires de réussite pour le football indien. Les initiatives de développement de base des Bleus ont également été récompensées par la Confédération asiatique de football (AFC).

«Au Bengaluru FC, notre objectif est d’améliorer le football indien en repérant les talents et en les rassemblant sous un même toit où notre programme de développement des jeunes leur donne la meilleure opportunité possible de grandir en tant que joueurs. Nous sommes la seule académie gérée par un club à recevoir la cote de deux étoiles de l’AFC, et ajouter ces jeunes à notre système et plus tard à notre première équipe est l’objectif. Notre partenariat avec The Sports School élargit notre vivier de talents, et les garçons qui se débrouillent bien seront sous les yeux attentifs de nos entraîneurs, ce qui leur permettra alors de s’intégrer dans nos équipes de jeunes. Nous attendons avec impatience la nouvelle année académique en association avec The Sports School », a déclaré Mandar Tamhane, PDG du BFC Club.

«Nous avons déjà vu des histoires remarquables de talents et d’opportunités se réunir au cours de la dernière année avec le programme de développement junior de la NBA et nous avons l’intention d’étendre le dépistage des talents à travers ce programme de bourses. Je suis convaincu que l’Inde est un trésor de talents de basket-ball et nos efforts donneront d’excellents résultats », a déclaré John Mahesh Rao, entraîneur-chef de la Sports School Basketball Academy.

La dernière date pour soumettre la candidature est le 28 décembre 2020 sur www.thesportsschool.com, et le jury du programme de bourses composé des champions mentors de chaque sport et d’autres administrateurs seniors de TSS sélectionnera les candidats.