Les meilleurs artistes ukrainiens contraints de lutter contre la guerre et la musique | Nouvelles du monde

Des slogans de solidarité avec l’Ukraine ont été peints à la bombe sur les murs, suspendus à des banderoles et chantés sur les scènes du monde entier.

Peu de choses ont fait plus pour capturer l’émotion viscérale des Ukrainiens aux prises avec la guerre que la musique.

Lorsque bon nombre des meilleurs musiciens du pays ont quitté le studio pour le front, ils ont continué à produire et à partager leur art.

Antytila ​​est l’un des plus grands groupes musicaux de Ukraine. Après RussieEn février, le groupe s’est engagé dans la Défense territoriale et a rejoint les efforts de guerre à Irpin, Kharkiv, Kyiv et Borodyanka.

Alors qu’il était infirmier à Borodyanka, le leader d’Antytila, Taras Topolia, a écrit les paroles de son couplet sur la chanson collaborative avec Ed Sheeran2Étape.

Les camarades du groupe de Taras l’ont filmé en première ligne pour le clip, mais disent qu’ils n’avaient que 20 minutes avant de devoir évacuer pour éviter d’être pris pour cible par les forces ennemies. Un changement radical par rapport à leurs anciennes vies de rock stars régionales.

Image:

Taras Topolia



Image:

Taras Topolia en tant que médecin



“Je peux dire franchement que ce n’est pas si facile, mais nous devons le faire. Nous devons vivre cette double vie. Même maintenant, nous faisons nos répétitions, avant de faire nos devoirs militaires”, déclare Taras, 35 ans, de le studio du groupe à Kyiv.

“Nous sommes pères et maris. Nous avons des rêves, nous avions des projets et la guerre a tout changé.”

En mai, ils ont interprété Stand by Me de BB King – remixé en “Stand by Ukraine” – en tenue militaire avec Bono. Trois mois plus tard, le chef de l’armée ukrainienne leur a donné la permission de partir et d’aider à promouvoir la culture à travers leur art.

Maintenant, ils sont de retour à Kyiv et répètent 2Step en studio pour préparer un concert à Londres le 26 février. Leur vie normale est encore loin d’être rétablie – la famille de Taras est toujours aux États-Unis pour leur sécurité, et la famille de son coéquipier et claviériste Serhii Vusuk est au Pays de Galles.

Cliquez pour vous abonner à Ukraine War Diaries partout où vous obtenez vos podcasts

“Bien sûr, c’est psychologiquement très difficile parce que les relations grandissent et se développent lorsque vous vous parlez et lorsque vous vous touchez. Lorsque vous étreignez votre femme et vos enfants, faites des blagues et discutez avec eux”, explique Taras.

« Cette guerre a séparé beaucoup de familles.

Antytila ​​n’est pas seul. L’un des plus anciens groupes de hip-hop du pays, TNMK, a passé les premiers jours de la guerre dans la Garde nationale à Kharkiv. La mère du membre fondateur Oleksandr “Fozzi” Sydorenko est toujours là maintenant.

“A Kharkiv, jusqu’à récemment, il y avait trois nuits où il n’y avait pas de bombardements au début de la guerre. Bien sûr, je suis et j’écris et il arrive que pendant la journée, il n’y ait aucun lien avec elle et la connexion chute”, a-t-il dit.

Au lieu de leur représentation habituelle du Nouvel An, Fozzi se rendra à Kharkiv pour être avec sa mère. Mais d’abord, lui et son coéquipier Oleh Mykhailyuta “Fahot” mettent la touche finale au clip vidéo de leur nouveau single.

Il s’agit d’une animation informative qui explique aux jeunes les dangers des mines et des bombardements. Un danger mortellement ressenti bien trop souvent.

“Beaucoup sont déjà morts. Le frère de mon ami, qui jouait dans nos œuvres communes, est décédé hier”, dit Fahot.

“Les Ukrainiens vont se défendre, défendre leurs maisons, leurs familles et ils meurent. Les meilleurs, les plus courageux, les plus puissants et les plus ouverts mourront.”