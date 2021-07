Les meilleurs articles à acheter de la vente

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Acheteurs, démarrez vos moteurs ! Le plus grand événement d’économies de mode de l’année, alias la vente anniversaire Nordstrom 2021, bat officiellement son plein pour les titulaires de carte du magasin.

À partir de aujourd’hui 16 juillet, tous les niveaux des membres du grand magasin peuvent acheter cet événement d’épargne légendaire, qui offre des remises importantes dans presque toutes les catégories sur les trouvailles les plus chaudes de la saison prochaine. Encore une meilleure nouvelle ? Les clients qui s’inscrivent maintenant pour devenir de nouveaux titulaires de carte Nordstrom auront non seulement un accès instantané aux offres, mais ils recevront également un «bonus» de 60 $ à utiliser comme crédit en magasin (assurez-vous simplement de magasiner de manière responsable).

Pas de carte de crédit Nordstrom ? Aucun problème. Vous devrez attendre un peu, mais sur Mercredi 28 juillet, la vente s’ouvrira au grand public.

Quant à ce qu’il faut retirer de cette promotion, tout dépend de ce dont vous avez le plus besoin. Les hommes apprécieront certainement ces mocassins de conduite Brody en cuir, qui passent d’un prix normal de 89,95 $ à seulement 54,90 $. Ces bottines fabriquées au Brésil présentent un bout carré avec une silhouette traditionnelle de fente pour un sou, et les clients disent qu’ils sont « extrêmement confortables ». Un acheteur satisfait a écrit : « Ces drivers à 89 $ sont les chaussures les plus confortables de tous les temps, encore plus que les marques les plus chères ! »

Les femmes, quant à elles, peuvent acheter des modèles de marque (pensez à Tory Burch et The North Face, pour n’en nommer que quelques-uns. Nous recommandons fortement ces célèbres leggings en similicuir Spanx, qui ont tout à fait le suivi d’Instagram. peu de bruit en marchant, mais cela en valait la peine pour la façon dont ils ont aplati notre ventre post-bébé.Ils ne remontent pas, sont assez épais pour être portés une fois que les températures estivales commencent à baisser et capables de vous mincir dans tous les bons endroits.

Pour ces économies et plus encore, continuez à faire défiler pour acheter 90 des meilleures offres de cet événement monstrueux pour les femmes, les hommes, les enfants et la maison.

