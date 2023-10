Les arrondissements de Paris sont circonscriptions administratives et culturelles qui offrent différentes caractéristiques et attractions aux touristes. Il existe vingt arrondissements (ou districts) au total. Géographiquement, ils commencent au centre de Paris et sont numérotés par emplacement dans le sens des aiguilles d’une montre. Ils aident les Parisiens natifs et les touristes en visite à différencier les différentes attractions et offres culturelles de Paris.

S’il existe des lieux parisiens que tout voyageur devrait voir au moins une fois dans sa vie, comme la Tour Eiffel, il existe également des lieux moins connus qui méritent tout autant d’être salués. À vrai dire, il n’y a pas de mauvaise réponse lorsqu’il s’agit du meilleur arrondissement absolu puisque ces normes dépendent du voyageur et de ses préférences. Mais selon le type de voyage envisagé, il existe un arrondissement pour chaque type de voyageur. Découvrez les meilleurs arrondissements où séjourner pour les voyageurs qui aiment la facilité des zones touristiques et ceux qui préfèrent le mystique des zones peuplées de locaux.

Les quartiers les plus touristiques

Les zones touristiques de Paris peuvent être les meilleures pour les nouveaux visiteurs de Paris. Ils ont généralement un accès plus facile aux transports en commun ou du moins sont à proximité de tout ce qu’il y a dans la ville. Les zones touristiques ne sont peut-être pas les options les plus économiques, mais elles peuvent être les plus pratiques.

Découvrez les deux meilleurs arrondissements de Paris pour les voyageurs novices ou de commodité.

1er arrondissement

Certaines des attractions touristiques les plus populaires se trouvent dans le premier arrondissement de Paris. L’une des attractions les plus populaires ici est le musée du Louvre, qui abrite la Joconde. Ce quartier est considéré comme le cœur de Paris car il est situé au centre. Il est plein de visiteurs en été, il est donc préférable de visiter ce quartier vers l’automne, lorsqu’il y a un peu moins de monde. Cet arrondissement est l’un des plus anciens quartiers de Paris et est connu pour ses rues bordées de boutiques et de restaurants raffinés. C’est l’un des arrondissements les plus chers, donc les voyageurs qui n’hésitent pas à dépenser un peu plus en hébergement séjournent généralement ici.

L’Hôtel Molière est un boutique-hôtel quatre étoiles au centre de Paris. Niché dans l’un des quartiers les plus prestigieux, cet hôtel se trouve à quelques pas du musée du Louvre et de toutes les autres attractions chics à proximité. L’hôtel dispose d’un espace bien-être avec sauna, hammam, centre de remise en forme et salle de massage. Avec six options d’hébergement différentes, dont des chambres avec terrasse et des salons, cet hôtel offre beaucoup d’espace pour ceux qui veulent goûter au luxe. Certaines des meilleures caractéristiques de l’hôtel sont le petit-déjeuner continental servi quotidiennement (avec la possibilité de le faire servir dans la chambre), la bagagerie et les services de transport pratiques.

4e arrondissement

Le quatrième arrondissement (qui abrite l’Hôtel de Ville, l’hôtel de ville de Paris) possède certains des sites historiques les plus célèbres à visiter par les touristes. La cathédrale Notre-Dame avec son architecture gothique se trouve ici, ainsi que le Marais, un quartier (et non un quartier ou un arrondissement) que de nombreux touristes aiment explorer à pied. Des visites à pied sont même proposées pour que les touristes puissent découvrir la riche histoire de l’ancien marais. Les bâtiments anciens s’intègrent parfaitement aux ajouts modernes du quartier, ce quartier représente donc bien le passé et le présent de la culture française. Les voyageurs doivent s’assurer de planifier tôt leur voyage dans ce quartier car il s’agit d’une destination touristique populaire et les hôtels sont rapidement complets.

Hôtel de Joséphine de Bonaparte est l’un des meilleurs hôtels du quatrième arrondissement. L’hébergement quatre étoiles porte le nom de la première épouse de Napoléon Ier et offre à ses clients un séjour luxueux et historique. L’hôtel propose un buffet et un petit-déjeuner dans votre chambre chaque matin. Le bar à champagne est l’un de ses éléments élégants que vous pourrez apprécier tous les soirs sur le vaste patio. Avec des services de ménage, de conciergerie, de salon de thé et de garde d’enfants, cet hôtel rend un séjour dans le quatrième arrondissement presque trop séduisant.

Restez là où les locaux aiment

Ces quartiers sont connus pour leur ambiance sous-estimée mais charmante. Contrairement aux quartiers centraux de Paris, ces arrondissements offrent des logements plus sûrs et plus abordables. Ces arrondissements sont majoritairement résidentiels et peu fréquentés par les touristes. Ils ne sont pas trop loin des principales attractions là où ils sont considérés comme éloignés, mais ils disposent de suffisamment d’espace. Apprenez-en davantage sur les zones les moins touristiques et les meilleurs hébergements qui y sont hébergés.

12e arrondissement

Ce quartier moins connu est idéal pour les voyageurs recherchant une atmosphère plus résidentielle plutôt qu’un environnement très peuplé. Ce quartier est l’un des plus grands et possède le plus d’espaces verts dont les voyageurs peuvent profiter. Le Boise de Vincennes est un parc de 2 500 acres à Paris. Le parc est le plus grand parc public de Paris (environ trois fois la taille de Central Park à New York, pour référence) et constitue un endroit populaire pour les activités de loisirs. Bien que ce quartier ne soit pas aussi fréquenté que les quartiers centraux, il existe néanmoins des possibilités de shopping, de visite de musées et de détente.

Le Petit Cosy est un hôtel et restaurant tranquille. Doté d’un mobilier et de tout le confort modernes, l’hôtel rénové propose un hébergement élégant et une tranquillité d’esprit. L’hôtel se trouve dans une rue commerçante proche du parc de Vincennes. Avec des chambres conçues pour être idéales pour les voyageurs seuls, en couple et en groupe, l’hôtel offre exactement ce que son nom l’indique, un séjour confortable dans un quartier charmant.

14e arrondissement

Ce quartier offre les zones les moins touristiques de Paris. C’est considéré comme l’un des quartiers les plus sûrs à Paris. Ainsi, pour les voyageurs qui souhaitent s’éloigner de l’agitation de la ville animée pour leur voyage et vraiment se détendre, ce quartier sera parfait. De nombreux Parisiens y habitent et il est clair pourquoi c’est un premier choix. Les voyageurs peuvent explorer l’histoire, la culture artistique et les trésors cachés de Paris dans le 14e arrondissement. Les Catacombes de Paris, l’Observatoire de Paris, le Parc Montsouris et bien d’autres attractions se trouvent dans ce quartier.

En raison du coût de la vie plus abordable dans le 14ème arrondissement, il existe de nombreuses options d’hébergement pour les voyageurs qui préfèrent séjourner dans un lieu au charme chaleureux. Parmi ces options, L’Hôtel Cabane est une option unique puisqu’il s’agit d’une boutique inspirée des maisons d’hôtes cosy. Les voyageurs pourront s’offrir une escapade tranquille où ils pourront se faire dorloter. Des petits-déjeuners buffets gastronomiques, des terrasses bordées d’arbres, une décoration intemporelle et un jardin sont tous proposés dans cet hôtel. L’hôtel propose même des services comme des chauffe-biberons, des matelas à langer, des livres de coloriage et des jeux pour les familles. Si les voyageurs parisiens préfèrent un hébergement hors des sentiers battus, ne cherchez pas plus loin que ces chalets confortables.