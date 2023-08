Les meilleurs appareils et appareils pour la rentrée scolaire

Alors que septembre approche à grands pas, il est temps de commencer à dresser une liste et à la vérifier deux fois. Non, pas une liste de Noël, une liste de courses pour la rentrée. Savoir quoi emporter pour l’université, que ce soit votre première année ou votre dernière année, peut toujours être un défi. Les étudiants de première année peuvent avoir besoin de limiter leur liste pour s’adapter à un dortoir, tandis que les personnes âgées peuvent acheter des casseroles et des poêles pour leur tout premier appartement hors campus. Que vous viviez dans un petit dortoir ou dans un bel appartement, il existe des appareils et appareils essentiels que chaque étudiant devrait apporter.

Des appareils de cuisine aux appareils pour les cheveux, j’ai réduit une liste des meilleurs appareils et appareils de rentrée scolaire que chaque étudiant devrait posséder. Je me suis assuré d’inclure des articles dans toutes les gammes de prix afin que vous ayez un budget limité ou que vous soyez un gros joueur, vous aurez des options qui vous conviennent. Avant d’acheter l’un des produits, assurez-vous de consulter le site Web de votre collège pour les articles restreints ou les articles qu’il peut déjà fournir.

Électronique

Roku Transformez n’importe quel vieux téléviseur en téléviseur intelligent avec le Roku Express. Tout ce que vous avez à faire est de brancher votre Roku à n’importe quel téléviseur, de vous connecter au Wi-Fi, puis vous pouvez commencer à diffuser des émissions ou des films sur tous vos services de diffusion préférés. Le Roku Express diffuse plus rapidement que n’importe quel Roku auparavant. La boîte comprend la télécommande Roku, le lecteur de streaming, les câbles USB et HDMI, ainsi que les piles.

Walmart Il n’est pas nécessaire de dépenser des centaines de dollars pour un tout nouveau téléviseur pour un dortoir d’université lorsque vous pouvez obtenir le téléviseur intelligent Roku Hisense 32 pouces pour aussi peu que 120 $. Je possède mon Roku Smart TV depuis trois ans maintenant et je n’ai rien à redire. La qualité n’est pas aussi bonne qu’un téléviseur plus cher, mais c’est assez bon pour un dortoir ou un appartement universitaire, et vous aurez accès à toutes vos chaînes préférées. Vous recevez des alertes de prix pour Hisense 32 pouces Roku Smart TV

Cible L’un de mes plus grands regrets à l’université était de ne pas avoir acheté d’imprimante. Mon école disposait d’imprimantes pour les étudiants, mais facturait 25 cents la page – ce n’est certainement pas l’option la plus économique lorsque vous devez imprimer un rapport de laboratoire de 30 pages. Heureusement, mon colocataire possédait l’imprimante sans fil Canon Pixma MG3620, qui nous a tellement facilité la vie. L’imprimante Canon vous permet d’imprimer de n’importe où et de n’importe quel appareil. Pour seulement 49 $, l’imprimante vaut vraiment l’investissement.

Cuisine

Amazone Dépenser 8 $ pour un latte du campus Starbucks peut sembler une bonne idée, mais votre compte bancaire sera différent. Au collège, tout ce que je voulais, c’était une machine à expresso, mais je n’ai jamais pu en trouver une abordable mais aussi de haute qualité. En savoir plus Vous recevez des alertes de prix pour Machine expresso Espresso Works

Illy Si l’utilisation d’une machine à expresso complète semble être trop de travail ou prend trop de place, la machine à expresso et à café Illy est ce dont vous avez besoin. Il est fonctionnellement similaire à un Keurig : il vous suffit de le mettre dans un iperCapsule expresso de votre choix et en quelques minutes un expresso sera prêt. La machine est simple et très facile à utiliser. De plus, vous pouvez choisir si vous voulez un expresso ou une bonne tasse de café pour commencer votre journée.

Insigne L’essentiel de chaque dortoir est le mini-réfrigérateur. En tant qu’étudiant, vous vivez principalement de dîners au micro-ondes, de restes et de nourriture de la cafétéria, vous aurez donc besoin d’un réfrigérateur solide pour tout contenir. Certaines universités incluent un mini-réfrigérateur avec leurs dortoirs, alors assurez-vous de vérifier cela, mais si ce n’est pas le cas, je vous recommande de vérifier le mini-réfrigérateur Insignia. Bien que le réfrigérateur prenne plus de place que les autres mini-réfrigérateurs, le congélateur inclus le place en tête de liste. J’ai utilisé ce réfrigérateur tout au long de l’université et je peux dire en toute confiance que j’ai pu ranger toutes mes courses et mes restes avec un peu d’espace à revendre.

Insigne Un micro-ondes est un autre élément essentiel des dortoirs universitaires. Comme pour le mini-réfrigérateur, certains collèges incluent un micro-ondes dans leurs dortoirs, alors assurez-vous de vérifier cela. Il n’est pas nécessaire d’aller dépenser des centaines de dollars pour un micro-ondes lorsque ce micro-ondes Insignia à 50 $ fait le travail. Le micro-ondes ne prend pas beaucoup de place, ce qui lui permet de s’asseoir facilement sur n’importe quel bureau ou petit comptoir. Vous recevez des alertes de prix pour Insignia Microwave

Maison

Meilleur achat Un rite de passage pour presque tous les étudiants est la «peste universitaire» – le rhume sévère que de nombreux étudiants de première année développent en raison de l’exposition à de nouvelles personnes, à de nouveaux environnements et au stress. Bien que vous ne puissiez pas contrôler tous les environnements auxquels vous êtes exposé, vous pouvez essayer de contrôler la qualité de l’air de votre dortoir. Un purificateur d’air peut vous aider à éviter la maladie en gardant l’air de votre dortoir aussi frais que possible. Le purificateur d’air Levoit Core dispose de trois vitesses de ventilation et d’un système de filtration en trois étapes, piégeant 97 % des particules en suspension dans l’air. Vous recevez des alertes de prix pour Mini purificateur d’air Levoit Core

Amazone Alors que j’ai eu de la chance pendant mes années universitaires avec un système de climatisation intégré, ma sœur n’en a pas eu. La chaleur étouffante peut dépasser les dortoirs universitaires, c’est pourquoi un ventilateur au sol est nécessaire pour chaque étudiant malchanceux qui n’a pas de climatisation dans sa chambre. Le ventilateur de sol sur pied Uthfy est relativement silencieux et peut être contrôlé avec une télécommande, permettant aux étudiants d’allumer ou d’éteindre le ventilateur sans avoir à quitter leur lit. Le ventilateur a trois vitesses différentes ainsi que trois modes différents afin que vous puissiez le personnaliser à votre guise tout au long de la journée. Vous recevez des alertes de prix pour Ventilateur sur pied

Dyson Les chambres d’université peuvent devenir sales, surtout si vous vivez dans une fraternité ou une sororité, vous devez donc vous assurer d’avoir un aspirateur pour le travail. L’aspirateur Dyson V8 est sans fil, ce qui signifie que vous pouvez facilement nettoyer tout l’endroit sans avoir à vous soucier des cordons gênants qui vous gênent. Le vide atteint des endroits élevés, vous permet de basculer entre deux modes d’alimentation différents. Il peut également se réduire à un aspirateur à main plus petit, ce qui facilite le nettoyage des petits espaces.

Cheveux

Dyson La réputation du Dyson Airwrap d’être l’un des meilleurs sèche-cheveux tout-en-un précède elle-même. Le prix de 600 $ est effrayant, mais si vous cherchez à investir toute votre vie dans vos cheveux, je vous recommande d’investir votre argent dans l’Airwrap. J’ai toujours détesté souffler et coiffer mes cheveux épais, mais l’Airwrap permet de vous donner facilement des éruptions de qualité salon. L’Airwrap est une combinaison fer à friser, fer à lisser et sèche-cheveux. L’appareil vous permet de contrôler la température, la vitesse et comprend un bouton de tir à froid qui désactive immédiatement la chaleur, permettant à vos cheveux de refroidir. Les différents accessoires fournis avec l’appareil vous permettent de coiffer tous les types de cheveux comme vous le souhaitez.

Foxy Bae Peut-être que 600 $ est juste un peu trop hors de votre budget pour faire du shopping à l’université ? Je comprends, c’est pourquoi j’ai ajouté le Super Styler de FoxyBae à la liste. Le Super Styler, coté à 139 $, est le meilleur dupe Dyson Airwrap sur le marché. Le Super Styler comprend un fer à friser, une brosse soufflante, un cylindre de séchage et un diffuseur : toutes les pièces nécessaires pour une coiffure parfaite. Je me coiffe rarement et le super styler m’a facilité la tâche.