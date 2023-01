Les meilleurs analystes disent acheter des actions comme Papa John’s et Alphabet

Nous entrons dans la nouvelle année avec un contexte macroéconomique largement inchangé et une récession qui nous attend. Cependant, les investisseurs peuvent maintenir un portefeuille sain s’ils gardent une vision à plus long terme, en évitant tout bruit. Dans ce contexte, nous démarrons 2023 avec cinq actions sélectionnées par les meilleurs analystes de Wall Street, selon TipRanks, un service qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Chirurgie STAAR

Entreprise de technologie médicale Chirurgie STAAR (STAA) bénéficie d’une forte demande de corrections réfractives (corrections chirurgicales pour les affections oculaires) à travers le monde. De plus, l’analyste BTIG Ryan Zimmermann estime que des tendances démographiques favorables, notamment une population vieillissante et un nombre croissant de cas de myopie, stimulent également la demande pour les produits de STAAR. Plus tôt en décembre, la société a annoncé que sa présidente et chef de la direction, Caren Mason, prendrait sa retraite d’ici la fin du mois. Mason sera remplacé par Thomas Frinzi, qui a auparavant occupé le poste de chef de Johnson & Johnson’s unité de vision et président d’Abbott Medical Optics. Zimmerman a déclaré que la nomination de Frinzi peut apaiser les investisseurs, grâce à ses 40 ans d’expérience dans l’optique médicale. (Voir Activité de négociation de fonds spéculatifs de Staar Surgical sur TipRanks)​ L’analyste est également optimiste quant à l’environnement de la demande pour les produits de STAAR sur différentes périodes. “Les lentilles de nouvelle génération destinées aux nouveaux marchés devraient stimuler la croissance à court terme, tandis que les indications étendues, la presbytie et le compagnon de la cataracte stimulent la croissance à long terme”, a noté Zimmerman, qui a réitéré une note d’achat sur l’action avec un objectif de cours de 80 $. Zimmerman se classe au 861e rang parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. De plus, 44 % de ses notations ont été rentables, chaque notation générant des rendements moyens de 7,2 %.

Papa Johns

Chaîne de pizzas à service rapide Papa Johns (PZZA) l’action s’est considérablement dépréciée cette année en raison des difficultés rencontrées au Royaume-Uni et des pressions inflationnistes, mais ses perspectives à plus long terme restent résilientes. Analyste BTIG Pierre Saleh ont noté qu’en ces temps où l’inflation est élevée et qu’une récession se profile à l’horizon, les consommateurs à faible revenu dépensent moins pour manger au restaurant. Par conséquent, les offres de valeur de Papa John’s telles que Papa Pairings attirent de nouveaux clients à faible revenu. Après avoir interrogé plus de 1 000 clients de Papa John’s, Saleh a constaté que seul un faible pourcentage à un chiffre d’entre eux trouve les prix des menus trop chers, même après que l’entreprise a augmenté les prix de 3 à 4 fois en 2022. Encouragé par ces tendances, l’analyste légèrement augmenté ses attentes de ventes nationales à magasins comparables pour le 4T22. (Voir Activité de délit d’initié international de Papa John’s sur TipRanks) Saleh a réitéré une cote d’achat sur le titre avec un objectif de cours de 100 $. “Nous pensons que la nouvelle direction a mis en place les bonnes stratégies pour mettre en place un redressement ; ces efforts se sont déjà traduits par une meilleure efficacité opérationnelle, un meilleur alignement des franchisés et une amélioration de la croissance nette des unités, et nous prévoyons que ceux-ci continueront à se développer en 2022/23. Nous voir plusieurs leviers à court et à long terme pour générer de la valeur pour les actionnaires qui ont commencé à se déployer et permettront à Papa John’s de surperformer à nouveau ses pairs, conduisant à notre note d’achat », a déclaré Saleh. Saleh occupe la 524e position parmi plus de 8 000 analystes sur TipRanks. Chacune de ses 59 % d’évaluations réussies a généré un rendement moyen de 10,3 %.

Alphabet

Le prochain sur notre liste est l’analyste Monness Crespi Hardt de Brian White sélection d’actions, Alphabet (GOOGL), qui s’est révélée plus résistante que ses pairs sur le marché de la publicité numérique cette année. De plus, l’entreprise pourrait atténuer l’impact sur son activité grâce à la forte croissance de Google Cloud. White a déclaré qu'”une année difficile touche à sa fin, mais des vents contraires déchirants persistent en 2023″, Alphabet a commencé à réduire ses dépenses pour être mieux préparé. (Voir Graphique alphabétique de la classe A sur TipRanks) “À notre avis, Alphabet est bien placé pour tirer parti de la tendance à long terme de la publicité numérique, participer au transfert des charges de travail vers le cloud et bénéficier de la transformation numérique”, a déclaré White, justifiant sa position sur les perspectives d’Alphabet pour 2023. Il a réitéré une note d’achat sur l’action avec un objectif de cours de 135 $. L’analyste a noté qu’Alphabet a enregistré une croissance des ventes de 23% par an et des bénéfices d’exploitation de 27% au cours des cinq dernières années. En plus d’une position dominante dans le domaine des moteurs de recherche avec un leadership dans la publicité numérique, White estime que l’action devrait se négocier à long terme avec une prime saine par rapport au secteur technologique. White, un analyste 5 étoiles sur TipRanks, se situe au 71e rang parmi plus de 8 000 analystes suivis. De plus, 62 % de ses notations ont été rentables, chaque notation offrant un rendement moyen de 17,2 %.

Verizon

Services de communications sans fil et filaires Verizon (VZ) est un autre nom sur notre liste des 5 meilleurs cette semaine. L’un des choix de l’analyste 5 étoiles Ivan Feinseth de Tigress Financial Partners, Verizon est bien placé pour profiter de la croissance continue des abonnements sans fil 5G ainsi que de nouvelles opportunités de croissance dans la fibre optique et la connectivité haut débit fixe. Feinseth s’attend à ce que son “avantage de taille” et les perspectives de déploiement rapide de la connectivité 5G à haut débit aux États-Unis devraient alimenter une nouvelle croissance du nombre d’abonnés sans fil. (Voir Investisseurs en actions Verizon sentiment sur TipRanks) Verizon se vante d’un bilan solide et de capacités de génération de flux de trésorerie qui permettent à l’entreprise d’investir dans l’expansion du spectre et d’autres initiatives de croissance. De plus, une situation financière saine aide la société à maintenir un rendement de dividende attrayant et des hausses de dividendes constantes. “La génération attendue de 54,53 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation économique (EBITDAR) de VZ à court terme lui fournit des liquidités importantes pour financer le déploiement de son réseau haut débit 5G, les achats de spectre, d’autres initiatives de croissance, des acquisitions stratégiques et des augmentations continues des dividendes, ” a déclaré Feinseth, qui occupe la 283e position parmi plus de 8 000 analystes sur TipRanks. L’analyste a réitéré une cote d’achat et un objectif de prix de 64 $ (ajusté à la baisse par rapport à 68 $) sur l’action VZ. Remarquablement, 58% des notations de Feinseth ont généré des bénéfices, et chaque notation a apporté un rendement moyen de 10,3%.

MongoDB