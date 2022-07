Les meilleurs analystes disent acheter des actions comme Block & Starbucks

Palmer espère également que Starbucks apportera des changements clés à ses installations de bar, ses machines et sa technologie obsolètes, ce qui stimulera les opportunités de croissance des transactions de la chaîne au cours de l’exercice 23. “Nous voyons un avantage dans la croissance estimée par consensus des transactions en Amérique du Nord pour l’exercice 23”, a déclaré Palmer. “Nous envisageons également que ces changements stimulent le moral des partenaires et minimisent finalement le risque de syndicalisation.”

Une autre entreprise qui figure sur la liste d’achat de Palmer est Dominos Pizza (DPZ). Comme la plupart des autres entreprises opérant dans l’industrie de l’alimentation et de la restauration rapide, Domino’s a été victime de coûts élevés des intrants, d’une réduction des dépenses discrétionnaires des consommateurs et de pénuries de main-d’œuvre.

Cependant, sa gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement, sa marque solide, ses offres à des prix raisonnables et ses capacités d’innovation technologique aident l’entreprise à faire évoluer ses activités malgré les vents contraires. (Voir Graphique boursier de Domino sur TipRanks)

Palmer est optimiste quant aux efforts de la chaîne de pizzas pour internaliser la gestion des commandes de livraison et atténuer les contraintes de livraison afin d’augmenter la capacité de main-d’œuvre. “À cette fin, l’entreprise s’efforce de partager les meilleures pratiques en matière de planification du travail, elle pousse plus de commandes vers la commande et le ramassage mobiles efficaces (une valeur de 7,99 $ aide), et elle teste probablement la technologie pour permettre aux conducteurs de plus facilement ‘opt-in’ en tant que conducteurs”, a déclaré l’analyste.

Palmer voit également une bonne opportunité de gagner des parts de marché dans le segment des commandes à emporter alors que “les forces stagflationnistes se développent”. De plus, l’offre numérique de l’entreprise d’une grande pizza à 7,99 $ avec l’option d’un mix and match est un autre facteur qui peut soutenir la croissance des ventes des magasins comparables.