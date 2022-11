Les meilleurs analystes disent acheter des actions comme Apple & O’Reilly

Le PDG d’Apple, Tim Cook, visite le magasin Apple Fifth Avenue pour la sortie de l’Apple iPhone 14, New York, le 16 septembre 2022. Andrew Kelly | Reuter

Le rallye automnal semble avoir retrouvé de la vigueur la semaine dernière. Une lecture meilleure que prévu de l’indice des prix à la consommation la semaine dernière a remonté le moral des investisseurs et poussé le Dow Jones Industrial Average à un bond de 1 200 points jeudi. Les gains se sont poursuivis vendredi et les trois principales moyennes ont progressé pour la semaine. Néanmoins, les investisseurs doivent garder la tête froide et se concentrer sur le long terme lorsqu’ils sélectionnent des actions pour leurs portefeuilles. Voici cinq actions choisies par les meilleurs pros de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Pomme

Dans un geste inhabituel, Pomme (AAPL) a annoncé que la société s’attend à une baisse des chiffres de production de l’iPhone 14 en raison des blocages répétés en Chine. Certes, les revenus d’Apple devraient être touchés au cours du prochain trimestre ou des deux prochains trimestres, mais les perspectives à plus long terme de l’entreprise avec de multiples avenues de croissance séculaires ne changent pas. Analyste JPMorgan Samik Chatterjee accepte. Reconnaissant les risques à la baisse pour les prochaines semaines alors qu’Apple est aux prises avec une capacité réduite sur son plus grand site de production, l’analyste estime que la fidélité à la marque entrera en jeu pour atténuer la pression. Autrement dit, les consommateurs d’iPhone sont prêts à attendre plus longtemps pour la livraison. Cela garantira que parmi tous les autres produits Apple, les iPhones seront confrontés à la moindre destruction de la demande en raison des poussées d’approvisionnement. (Voir États financiers d’Apple sur TipRanks) Chatterjee montre également comment les risques sont répartis sur le long terme, et les perturbations à court terme ne devraient pas dissuader les investisseurs. “Les défis de la chaîne d’approvisionnement ont été fréquents ces deux dernières années, et il existe peu de preuves que les retards dans l’expédition des appareils ont eu un impact sur les volumes globaux pour un cycle de produit (exemple : iPhone 12 ou iPhone 13) sur une période de plusieurs trimestres, “, a déclaré l’analyste. Chatterjee a réitéré sa cote d’achat ainsi que son objectif de prix de 200 $ sur Apple. L’analyste a été classé 724e parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. De plus, 51 % de ses notations ont été rentables, ce qui se traduit par des rendements moyens de 9,5 %.

O’Reilly Automobile

O’Reilly Automobile (ORLY), un détaillant de pièces automobiles, d’outils, de fournitures, d’équipements et d’accessoires, a livré ce que l’analyste de Wells Fargo Zacharie Fadem appelé un “Q3 Gem.” Une marge EBIT de plus de 15,25 % d’une année sur l’autre a été la meilleure de l’entreprise en 2022. Malgré des perspectives incertaines pour le secteur de la vente au détail face au ralentissement de la demande et à la forte inflation, Fadem est resté optimiste quant aux perspectives de l’entreprise et a même relevé l’objectif de prix à 850 dollars contre 800 dollars, tout en maintenant une cote d’achat sur le titre. Les ventes de l’activité de bricolage d’O’Reilly ont augmenté d’un faible pourcentage à un chiffre au troisième trimestre. L’analyste a observé que cette croissance suggère des tendances de bricolage stables sur trois ans. (Voir O’Reilly Auto Stock Investisseurs sur TipRanks) “Alors que le commerce de détail au sens large devient de plus en plus trouble, ORLY a réalisé son meilleur trimestre de l’exercice 22, et compte tenu de la meilleure exécution de sa catégorie, des caractéristiques offensives/défensives et d’une nouvelle série de révisions à la hausse, nous aimons la configuration de l’exercice 23”, a observé l’analyste. Fadem est l’un des 100 meilleurs analystes sur TipRanks, classé au 81e rang. Il a un taux de réussite de 65 %. De plus, chacune de ses notes a généré 18,2 % en moyenne au cours des 12 derniers mois.

Cars.com

Fournisseur de produits et services automobiles Cars.com (VOITURES) attire plus de 27 millions d’utilisateurs uniques chaque mois, ce qui en fait un marché de premier plan pour les achats de voitures et les concessionnaires. La société a également réalisé quelques acquisitions stratégiques telles que CreditIQ et Accu-Trade, qui ont aidé Cars.com à se développer dans des domaines tels que le financement automobile et les transactions de voitures d’occasion. La société a récemment publié ses résultats trimestriels, qui, selon l’analyste de Barrington Research Gary Prestopino dit, “met en évidence les progrès continus malgré un environnement difficile.” (Voir Activité de négociation de fonds de couverture de voitures sur TipRanks) L’analyste a souligné l’élan de l’adoption des solutions numériques de Cars.com. Surtout, il a souligné que le taux d’adoption auquel l’entreprise assiste actuellement ne représente qu’une fraction de son potentiel total, “car l’adoption de toutes les solutions numériques par un concessionnaire peut facilement doubler l’ARPD (revenu moyen par concessionnaire)”. “Les résultats financiers et les perspectives à long terme de Cars.com continuent de s’améliorer, mais cette amélioration ne se reflète pas dans la valorisation de l’action”, a déclaré Prestopino, qui a une cote d’achat et un objectif de cours de 25 $ sur CARS. Classé 68e dans une base de données de plus de 8 000 analystes sur TipRanks, Prestopino a fourni des notes rentables 57% du temps. Chacune de ses notes a rapporté 29,6% en moyenne.

Instruments Veeco

Fabricant d’équipements de traitement de semi-conducteurs Instruments Veeco (VÉCO) fait face à un ralentissement de certains aspects de son activité en raison des ventes de soft mobile et de matériel informatique. Néanmoins, l’analyste de Benchmark Marc Miller souligne plusieurs points forts de l’entreprise qu’il est difficile de négliger. Les systèmes de recuit laser de Veeco pour les applications logiques gagnent du terrain auprès des clients, comme en témoigne l’augmentation des commandes au cours du troisième trimestre. Miller s’attend à un impact de 5 millions de dollars sur le chiffre d’affaires au quatrième trimestre en raison des restrictions commerciales avec la Chine. Néanmoins, la société est convaincue qu’elle sera en mesure d’expédier la majeure partie de son carnet de commandes chinois, car “la plupart des outils de Veeco sont utilisés dans des applications de pointe”. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs Veeco sur TipRanks) Malgré les vents contraires à court terme qui attendent Veeco au cours des un ou deux prochains trimestres, Miller estime que la récente baisse du cours de l’action de VECO a entièrement actualisé la probabilité d’une baisse des bénéfices en 2023 par rapport à 2022. L’analyste a réitéré une note d’achat sur le titre avec un objectif de cours de 25 $. Miller se classe 254e parmi plus de 8 000 analystes suivis sur la plateforme. Au cours de l’année écoulée, 51% de ses notes ont été rentables, rapportant 15,1% en moyenne.

