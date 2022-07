Les meilleurs analystes disent acheter des actions comme Alphabet & Micron Technology

Sanjay Mehrotra, PDG, Micron Technology Scott Mlyn | CNBC

La volatilité du marché boursier semble être loin d’être terminée. Le roulement du marché est toujours très élevé dans un contexte d’inflation élevée et de perspectives économiques inquiétantes. Bien que la perspective à court terme puisse être floue, les investisseurs peuvent obtenir des rendements sains à long terme s’ils choisissent des actions offrant de solides perspectives à long terme et leur donnent le temps de croître. Voici cinq actions que certains des meilleurs pros de Wall Street ont distinguées, selon TipRanks, qui classe les analystes en fonction de leurs performances.

Alphabet

Les valeurs technologiques ont été particulièrement touchées par le ralentissement de cette année. Cependant, la société mère de Google Alphabet (GOOGL) a réussi à tenir bon, soutenu par l’adoption rapide du cloud computing et la popularité de son moteur de recherche. Monness Crespi Hardt analyste Brian Blanc reconnaît que les vents contraires réglementaires, un marché boursier volatil et la situation géopolitique imprévisible appellent à une attitude prudente quant aux perspectives de rendement des actions à court terme. Cependant, il pense que les solides tendances à long terme des publicités numériques, la croissance séculaire de l’espace cloud et le rachat constant d’actions sont de bon augure pour Alphabet. White note que les initiatives révolutionnaires d’Apple en matière de confidentialité (AAPL) l’année dernière a eu un impact minime sur l’activité publicitaire d’Alphabet (à l’exception des publicités YouTube, qui ont été légèrement impactées), par rapport aux autres lecteurs de publicité numérique. Cette année, le ralentissement économique pourrait affecter les budgets de dépenses publicitaires numériques dans tous les secteurs, ce qui pourrait signifier de mauvaises nouvelles pour les revenus publicitaires d’Alphabet. Néanmoins, le portefeuille diversifié de l’entreprise aidera à répartir les risques et à atténuer les impacts des vents contraires. (Voir Alphabet Hedge Fund Trading Activité sur TipRanks) White a déclaré qu’Alphabet a généré des ventes et des bénéfices d’exploitation de 23% et 27% par an, respectivement, au cours des cinq dernières années. Pendant ce temps, la société a également maintenu sa position dominante dans l’espace des moteurs de recherche. Cela a conduit White à croire que “Alphabet devrait se négocier à long terme avec une prime saine par rapport au marché et au secteur de la technologie”. Gardant à l’esprit les pressions à court terme et les perspectives sombres, White a réduit son objectif de prix pour Alphabet à 2 900 $ (145 $ ajusté pour le fractionnement d’actions 20: 1, qui devrait se terminer après la fermeture de l’entreprise pour la journée du 15 juillet), contre 3 500 $. Cependant, il a réitéré une note d’achat sur GOOGL, démontrant son optimisme quant aux perspectives à long terme de la deuxième plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière et du plus grand acteur de la publicité numérique au monde. Sur TipRanks, White est classé n ° 423 sur près de 8 000 analystes. Il a réussi 57% de ses 313 notations d’actions et a obtenu un rendement moyen de 10,9% sur chacune d’elles.

Micron

Le géant de la mémoire et du stockage Technologie Micron (MU) avait lutté contre une pénurie de composants avant même que l’économie ne se détériore cette année. Comme la plupart des autres entreprises, les perspectives à court terme de Micron ont été assombries par diverses pressions macroéconomiques, De plus, la baisse persistante de la demande de PC et de smartphones au cours des derniers mois a entraîné une correction des stocks sur les semi-composants de mémoire DRAM et NAND. Cela a nui à Micron et à l’analyste d’Evercore ISI CJ Muse s’attend à ce que cela continue de nuire à l’entreprise au second semestre de l’année avant de se redresser en 2023. (Voir Facteurs de risque microniques sur TipRanks) Bien que Micron manque d’estimations de revenus dans ses résultats trimestriels récemment publiés, Muse a remarqué que la capacité de gain et la capacité de génération de flux de trésorerie disponibles semblaient solides pour Micron pour cette année. De plus, d’autres initiatives d’optimisation des stocks devraient aider l’entreprise une fois la situation stabilisée. « Micron réduit également ses dépenses prévues en WFE (équipement de fabrication de plaquettes) au cours de l’exercice 23 pour réduire la production de bits avec des plans de réduction des stocks pour répondre à la demande en CY23 », a noté Muse. De plus, la direction a noté que les actions de MU se négocient bien en dessous de la valeur intrinsèque (une mesure de la valeur d’une action au moyen d’un calcul objectif plutôt que du prix actuel du marché), et la société prévoit de participer à des rachats d’actions plus agressifs au cours du trimestre en cours. . C’est un signe positif pour le cours futur de l’action. Avec ces observations, Muse a confirmé une note d’achat sur l’action avec un objectif de cours de 90 $. Notamment, Muse est classé n ° 663 parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. De plus, 55% de ses notations ont été réussies et chacune a généré 14,5% de retours en moyenne.

Technologie Seagate

Technologie Seagate (STX) propose des solutions matérielles et logicielles pour le stockage et le transfert de données. Les produits HDD de la société s’adressent aux applications critiques et de proximité dans les serveurs d’entreprise et les systèmes de stockage. Comme la plupart des autres entreprises technologiques, Seagate a également combattu de nombreux vents contraires cette année. Lors de plusieurs conférences d’investisseurs récentes, de nombreuses grandes entreprises, dont Seagate, ont souligné l’affaiblissement des ventes aux consommateurs au cours du trimestre de juin, catalysé par un ralentissement de la demande de PC et de smartphones. Cela a également conduit la société à publier de faibles prévisions pour son quatrième trimestre fiscal, qui s’est terminé le 30 juin. (Voir Date des revenus de Seagate Tech sur TipRanks) Analyste de benchmark Marc Miller a tenu compte de ces vents contraires et a revu à la baisse ses attentes à court terme. Il a également réduit son objectif de prix à 90 $ au lieu de 100 $. Néanmoins, Miller a maintenu sa position optimiste sur les perspectives à long terme de Seagate. “En tant que tel, nous réduisons nos estimations Seagate pour le trimestre de juin et l’exercice 23. Cependant, la force continue attendue de la demande de Nearline nous maintient à l’achat”, a déclaré l’analyste, réitérant la note de la société sur l’action STX. Miller est classé n ° 159 parmi près de 8 000 analystes de l’univers TipRanks. Au total, 53% de ses 427 notations ont été réussies, générant un rendement de 17,5% par notation en moyenne.

Société TD SYNNEX

Malgré les défis de l’année, le fournisseur de services de processus métier TD SYNNEX (SNX) a bénéficié d’un environnement de dépenses informatiques stable dans un contexte de transformation numérique rapide. La société a récemment publié des résultats trimestriels. Analyste de recherche Barrington Vincent Colicchio a examiné les résultats et a noté que la force des activités principales et à forte croissance de l’entreprise était un atout majeur. “La société a connu une forte demande de produits et solutions technologiques pour permettre le travail hybride, favoriser la collaboration, améliorer la sécurité et faire progresser l’adoption du multi-cloud. L’activité de distribution a connu une croissance des revenus dans toutes les régions, y compris la région Asie-Pacifique si l’on exclut l’impact de un gros contrat gouvernemental au cours de la période d’il y a un an », a déclaré l’analyste. (Voir Graphique des actions de TD SYNNEX Corporation sur TipRanks) Colicchio a également été encouragé par la forte marge d’exécution démontrée par SYNNEX, au milieu des difficultés liées aux coûts élevés et aux contraintes d’approvisionnement. L’analyste a réitéré ses prévisions de résultats pour l’exercice 2023 de la société et a augmenté ses estimations pour l’exercice 2022. Néanmoins, en gardant à l’esprit les défis à court terme, Colicchio a réduit l’objectif de prix pour SYNNEX de 128 $ à 106 $. “La croissance devrait continuer à être tempérée par les défis continus de la chaîne d’approvisionnement tout au long de l’année”, a-t-il déclaré. Cependant, Colicchio a renforcé une note d’achat sur le titre, estimant qu’il est sous-évalué et offre donc un excellent point d’entrée. « Les perspectives de croissance des revenus devraient s’améliorer au cours de l’exercice 2023 et au-delà, à mesure que la société bénéficie de synergies de revenus et que les conditions de la chaîne d’approvisionnement se normalisent. Nous sommes confiants dans la capacité de la direction à atteindre les synergies de coûts ciblées, compte tenu de ses solides antécédents d’exécution d’acquisitions », a déclaré Colicchio. , justifiant sa position à long terme. Sur près de 8 000 analystes sur TipRanks, Colicchio est classé n ° 439. De plus, 54% du temps, ses notes ont été couronnées de succès et ont généré un rendement moyen de 11,9%.

Fiducie du Nord