Les meilleurs analystes disent acheter des actions comme Airbnb et Pinterest

Les données économiques et les rapports sur les bénéfices ont dicté le rythme du marché alors que les investisseurs recherchent des indices sur ce que la Réserve fédérale pourrait faire ensuite. Le rapport sur la masse salariale de juillet est venu plus fort que prévu, augmentant de 528 000, suggérant que le marché du travail a encore beaucoup de vapeur. À leur tour, les traders ont émis l’hypothèse que la Fed maintiendrait probablement sa position ferme sur les taux d’intérêt, anticipant de plus grandes chances d’une hausse de 0,75 point de pourcentage en septembre. Aussi tentant qu’il puisse être de suivre les actions minute par minute, les investisseurs feraient bien de choisir leurs noms dans une perspective à long terme. À cette fin, voici cinq actions mises en évidence par les meilleurs professionnels de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances.

ArcBest

ArcBest (ARCB) est un acteur du secteur des transports. Ses filiales opèrent dans le secteur des chargements partiels (LTL). Malgré l’exposition d’ArcBest à des défis macroéconomiques et de chaîne d’approvisionnement endémiques, la société a réussi à réaliser des performances remarquables, comme en témoigne son récent rapport trimestriel. Les résultats d’ArcBest au deuxième trimestre ont dépassé les attentes, en partie grâce aux contributions de sa société de courtage de chargements complets, MoLo. Les autres faits saillants du trimestre ont été les résultats impressionnants de l’activité principale de chargement partiel, dont les revenus et le tonnage ont augmenté. Analyste Cowen Jason Seidl a été encouragé par la solidité de l’entreprise même s’il a noté “une certaine mollesse du fret au 2H malgré un mois de juillet plus fort que prévu”. (Voir Sentiments des investisseurs d’ArcBest Stock sur TipRanks) Une autre préoccupation que Seidl a soulignée était la faiblesse de l’environnement du marché au comptant, qui a conduit à une baisse séquentielle de l’activité d’ArcBest basée sur les actifs. Le marché au comptant est l’endroit où les produits internationaux sont échangés pour un paiement et une livraison immédiats. Cependant, Seidl a observé que l’acquisition de Molo a augmenté la gamme d’activités contractuelles d’ArcBest. Cela est susceptible de protéger quelque peu l’entreprise contre la volatilité du marché au comptant. Les vents contraires à court terme ont incité Seidl à abaisser son objectif de prix à 127 $ contre 133 $. Cependant, dans l’ensemble, l’analyste était optimiste quant aux perspectives à long terme d’ArcBest et a réitéré une note d’achat sur l’action. Seidl est classé n ° 4 parmi près de 8 000 analystes notés sur TipRanks. De plus, ses notes ont conduit à des rendements positifs 60 % du temps, avec des rendements moyens de 26,6 % par note.

Airbnb

L’opérateur du marché de l’hébergement en ligne Airbnb (ABNB) a été affectée par les affrontements macroéconomiques constants aux États-Unis et le rebond tardif des voyages en Asie. De plus, les investisseurs étaient apparemment mécontents de la société, malgré ses réservations record. Néanmoins, les résultats de la société au deuxième trimestre ont reflété une forte augmentation des voyages avec la réouverture des économies, ainsi que le ciel national et international. (Voir Graphique de l’action Airbnb sur TipRanks) Analyste Brian Fitzgerald de Wells Fargo a été impressionné par les pratiques d’exploitation disciplinées d’Airbnb et son exécution efficace face aux divers défis. L’analyste estime qu’Airbnb a un avantage de premier arrivé dans un segment relativement nouveau et à venir de l’industrie hôtelière. Il pense qu’une baisse des cours des actions après les bénéfices peut être une excellente occasion d’augmenter les positions en actions pour des rendements sains à long terme. En maintenant une note d’achat sur l’entreprise, Fitzgerald considère les perspectives de l’entreprise pour le troisième trimestre comme “le reflet de l’évolution des modèles / fenêtres de réservation des consommateurs dans un contexte de forte demande de réouverture plutôt que le reflet des limites de croissance spécifiques à l’entreprise ou à la catégorie”. Cependant, du point de vue à court terme, Fitzgerald a réduit son objectif de prix antérieur de 250 $ à 185 $. Fitzgerald est classé n ° 151 parmi près de 8 000 analystes dans la base de données de TipRanks. De plus, 57% de ses notes ont été rentables, générant 18,2% de rendements moyens par note.

Pinterest

Un autre choix préféré de Brian Fitzgerald est le stock de médias sociaux Pinterest (ÉPINGLES). La société a été pesée par une concurrence intense, des revers liés à l’inflation et d’autres vents contraires qui ont ébranlé la confiance des investisseurs. Néanmoins, ses récents résultats trimestriels sont meilleurs que prévu. Fitzgerald a appelé le “commentaire constructif” de la direction, qui a souligné le retour des utilisateurs actifs mensuels (MAU) à des schémas de croissance saisonniers normaux au second semestre 2022 et un ralentissement des investissements en 2023, entraînant une expansion des marges. L’analyste était également optimiste quant au soutien de l’investisseur activiste très apprécié Elliott Management à la stratégie commerciale de Pinterest. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs Pinterest sur TipRanks) Cependant, les charges d’exploitation à court terme devraient être élevées cette année. De plus, d’autres vents contraires devraient maintenir les revenus de l’année sous pression. Ces prévisions ont conduit Fitzgerald à abaisser l’objectif de prix à 34 $ contre 37 $. Néanmoins, l’analyste est resté ferme sur les perspectives à plus long terme et il a réitéré une note d’achat sur PINS. “Bien que nous pensons que certains investisseurs restent sceptiques quant à la stratégie de contenu Idea Pins de PINS, nous voyons émerger un volant d’inertie de consommation/création de contenu et pensons que PINS fait les bons choix pour stimuler l’engagement tout en continuant à affiner la pertinence et les outils d’achat”, a-t-il déclaré.

Cirrus Logique

La plupart des fabricants de puces exposés au marché de la téléphonie mobile ont rencontré de nombreux défis cette année. Cirrus Logique (CRUS), qui fournit des circuits intégrés optimisés pour une gamme d’applications audio, industrielles et énergétiques, fait partie de ces entreprises. (Voir Facteurs de risque Cirrus Logic sur TipRanks) Récemment, Cirrus a enregistré de solides résultats trimestriels. Après l’impression, l’analyste de Susquehanna, Christopher Rolland, a analysé les perspectives d’avenir de l’entreprise. Rolland a souligné la relation solide et documentée de longue date de Cirrus avec son plus gros client, Apple. “Nous pensons que leur relation avec Apple n’a jamais été meilleure, et les perspectives solides fournies ce trimestre ne font que réaffirmer notre conviction”, a déclaré l’analyste. Rolland a également noté l’engagement constant de la société envers un solide programme de rachat d’actions. Cirrus a annoncé un programme de rachat d’actions de 500 millions de dollars, en plus des 136,1 millions de dollars restants d’une autorisation de rachat antérieure en 2021. “Avec près de 7 milliards de dollars de liquidités nettes, nous espérons que Cirrus accélérera ces achats face aux perspectives solides”, a déclaré Rolland, réitérant sa cote d’achat et son objectif de cours de 110 dollars sur l’action. Christopher Rolland est également l’un des analystes de Wall Street classé cinq étoiles sur TipRanks. Il détient le 6e position parmi près de 8 000 analystes suivis sur la plateforme. En outre, 73 % de ses notations ont été couronnées de succès et chaque notation a généré un rendement moyen de 25,4 %.

