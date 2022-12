Les meilleurs analystes disent acheter Costco et Amazon en 2023

Les acheteurs font la queue devant un Costco pour acheter des fournitures après que le ministère de la Santé d’Hawaï a informé mercredi les résidents qu’ils devraient s’approvisionner en nourriture, en eau et autres nécessités pour 14 jours contre les risques potentiels de nouveau coronavirus à Honolulu, Hawaii, États-Unis Février 28, 2020. Avec l’aimable autorisation de Duane Tanouye via REUTERS

Alors que nous approchons de la fin de 2022, de nombreuses incertitudes planent en 2023 – et les défis auxquels ce monde est confronté sont loin d’être terminés. Cette année, les investisseurs ont été confrontés à une forte vente d’actions, à une flambée des rendements obligataires et à des fluctuations spectaculaires des prix du pétrole. Bien que le tumulte du marché ne soit qu’un événement temporaire, on ne sait pas combien de temps il pourrait durer. Une vision à long terme permet aux investisseurs d’ignorer le bruit de la volatilité quotidienne et de se concentrer sur la construction d’un portefeuille solide. Voici cinq actions choisies par les meilleurs pros de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Nouvelle mesure

Nouvelle mesure (NVMI), un fournisseur de solutions de métrologie pour l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs, a bénéficié d’une moindre exposition au marché de la mémoire, qui a subi des revers majeurs cette année. Environ 70 % des produits de Nova sont destinés au marché de la fonderie, qui n’a pas été considérablement touché par le ralentissement de l’industrie des semi-conducteurs cette année. Analyste de benchmark Marc Miller, qui a récemment organisé une réunion virtuelle avec la direction de Nova, a souligné que la société avait enregistré un taux de croissance annuel composé de 15 % à 20 % au cours des cinq dernières années, dépassant sa croissance des dépenses WFE (wafer fab equipment). L’analyste est également optimiste quant aux perspectives de Nova dans ce domaine. “Alors qu’une année 2023 plus douce est attendue, Nova s’attend à dépasser une fois de plus les dépenses WFE”, a déclaré Miller. Miller note que les perspectives à plus long terme pour Nova sont prometteuses, compte tenu de la demande qui sera créée lorsque les États-Unis, l’Europe et la Chine accéléreront la fabrication de puces internes au cours des cinq prochaines années. (Voir Nova Mesurer les investisseurs en actions sentiments sur TipRanks) De plus, le second semestre 2023 devrait être plus fort en raison d’un possible rebond du marché de la mémoire et de l’augmentation des commandes de son principal client, Fabrication de semi-conducteurs à Taïwan (TSM). L’analyste a réitéré une cote d’achat sur l’action avec un objectif de cours de 100 $. Miller, qui est classé n ° 276 sur plus de 8 000 analystes sur TipRanks, a délivré 51% de notes rentables au cours de la dernière année. De plus, chacune de ses cotes a généré des rendements moyens de 14,2 %.

Costco

Costco (COÛT) a une entreprise unique qui offre de la nourriture et des marchandises générales en vrac à des prix réduits dans des entrepôts de membres. Les investissements stratégiques, l’orientation client et l’accent mis sur la croissance des adhésions ont aidé l’entreprise à survivre à une année tumultueuse. Récemment, l’analyste de Tigress Financial Partners Ivan Feinseth a déclaré qu’il voit les tendances des dépenses de consommation s’améliorer plus tard en 2023, et ce sera un catalyseur pour la croissance du chiffre d’affaires de Costco. En outre, la croissance continue des magasins et l’expansion internationale du détaillant devraient pousser les tendances de la performance commerciale à la hausse. (Voir Date et historique des dividendes de Costco sur TipRanks) L’analyste estime également que la domination de Costco sur le marché de la vente au détail en entrepôt est à l’origine de son avantage concurrentiel. Feinseth a réduit son objectif de cours à 635 $ contre 678 $, mais a réitéré sa note d’achat sur l’action. L’analyste considère “le récent recul comme une opportunité d’achat majeure” et s’attend à ce que la clientèle fidèle et le modèle commercial résilient de Costco continuent de stimuler la croissance. Feinseth se tient au 271St position parmi plus de 8 000 analystes. Remarquablement, 58% de ses notations ont été couronnées de succès, chaque notation offrant des rendements moyens de 10,7%.

Amazone

Analyste expert en technologie Brian Blanc de Monness Crespi Hardt a toujours été optimiste sur Amazone (AMZN). L’analyste a les yeux rivés sur les perspectives à long terme de l’entreprise dans la transformation numérique qui progresse rapidement. White est optimiste quant à la piste de croissance devant Amazon dans les domaines du commerce électronique, des services Web Amazon, des médias numériques, de la publicité, d’Alexa, de la robotique, de l’IA et autres. Malgré un environnement macroéconomique difficile à court terme, la pandémie persistante devrait pousser plus loin la transformation numérique, « au profit du modèle commercial à long terme de l’entreprise ». L’analyste a réitéré sa cote d’achat sur Amazon avec un objectif de prix de 136 $. (Voir Activité de négociation de fonds spéculatifs d’Amazon sur TipRanks) Les condamnations de White sur Amazon ont été couronnées de succès à 46 %. De plus, 54 % de ses notes globales ont été rentables, chaque note générant des rendements moyens de 8,1 %. L’analyste a été classé n ° 716 parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks.

Méta

Venir à encore une autre des actions préférées de White, Métaplates-formes (META), l’analyste est resté optimiste avec une note d’achat et un objectif de cours de 150 $. L’entreprise termine une année difficile pleine de défis, qui devraient se poursuivre en 2023. Cependant, à long terme, l’analyste voit Meta profiter des opportunités de croissance séculaires des publicités numériques et progresser dans les innovations du métaverse. White s’attend à ce que la valorisation de la société mère de Facebook augmente considérablement avec le temps. (Voir Trafic du site Web des méta-plateformes tendances sur TipRanks) “Avec des ventes en hausse de 34 % par an au cours des cinq dernières années, un BPA enregistrant un TCAC de 32 % et générant une marge d’exploitation attrayante, nous pensons que les méta-plateformes devraient se négocier à long terme avec une prime par rapport au marché et au secteur de la technologie ; cependant, on s’attend à ce que l’environnement macroéconomique et géopolitique actuel pèse sur les dépenses publicitaires au cours des prochains trimestres », a déclaré White.

Ambarella