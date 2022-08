Les meilleurs analystes disent acheter Analog Devices & Intel

Intel Foundry Services fabriquera plusieurs puces pour MediaTek pour une gamme d’appareils intelligents, ont annoncé lundi les deux sociétés. Fabien Bimmer | Reuter

Les marchés devraient rester volatils pour le reste de l’année ou du moins jusqu’à ce que l’inflation montre des signes de stabilisation sans compromettre la croissance économique. En effet, les actions se sont fortement vendues vendredi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a prononcé un discours à Jackson Hole, Wyoming. Il a continué à adopter une ligne dure contre l’inflation, obligeant les investisseurs à envisager la possibilité de taux plus élevés pendant une période plus longue. Lors d’un bouleversement comme celui-ci, il est essentiel que les investisseurs prennent des décisions éclairées pour assurer un minimum de dommages au portefeuille lors d’un ralentissement potentiel. Voici cinq actions avec des perspectives à long terme attrayantes, mises en évidence par les meilleurs professionnels de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances.

Intel

Les retards de produit et un plateau de productivité ont maintenu le fabricant de puces Intel (INTC) sous pression ces dernières années. Cependant, l’accalmie a été rompue le 23 août au milieu des nouvelles d’un programme d’investissement clé dans les semi-conducteurs entre Intel et la société d’infrastructure mondiale Brookfield. Cet accord aidera Intel à sécuriser et à maintenir sa situation financière et sa capacité à générer des dividendes. Le partenariat, qui appelle à une Investissement conjoint de 30 milliards de dollars, accélérera le développement de deux nouveaux sites de production de fabrication de plaquettes à Chandler, en Arizona. L’annonce a conduit l’analyste de Needham Quinn Bolton évaluer les conséquences du partenariat. (Voir Sentiments des investisseurs en actions d’Intel sur TipRanks) “Le partenariat permet une nouvelle source de capital qui coûte environ 6,5 % (notre estimation) et protège la situation de trésorerie/dette d’Intel pour les investissements futurs et le maintien du dividende”, a déclaré Bolton. L’analyste estime que le programme peut permettre à Intel de réaliser 15 milliards de dollars de dépenses en capital en moins que le modèle traditionnel. Cela, à son tour, augmentera les flux de trésorerie disponibles de l’entreprise. Bolton, qui est classé n ° 3 dans la base de données de TipRanks d’environ 8 000 analystes de Wall Street, a réitéré une note d’achat sur Intel, avec un objectif de prix de 40 $. L’analyste a réussi ses notations 69 % du temps, chacune offrant un rendement moyen de 43 %.

Matériaux appliqués

Matériaux appliqués (AMAT) fournit des équipements de fabrication de plaquettes pour les marchés finaux de la fonderie/logique (F/L) et de la mémoire. Comme pour la plupart des entreprises de semi-conducteurs, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les coûts d’approvisionnement élevés pèsent sur la rentabilité de l’entreprise. Cependant, Bolton a souligné que les mesures prises par la société pour prendre des mesures de tarification afin d’équilibrer les coûts sont prometteuses. De plus, les commandes solides du marché de la fonderie/logique continuent d’être fortes et aident l’entreprise à compenser l’affaiblissement de la demande sur les marchés de la mémoire et des ICAPS (IoT, Communications, Automotive, Power and Sensors). (Voir Date et historique des dividendes d’Applied Materials sur TipRanks) Bolton, qui s’attend à une croissance décente dans l’industrie des équipements de fabrication de plaquettes cette année, est convaincu qu’Applied Materials pourra conserver sa part de marché, compte tenu de sa position de leader dans ce domaine. Bolton a renforcé une cote d’achat sur l’action, mais a abaissé l’objectif de cours à 125 $ contre 130 $ après avoir pris en compte les défis à court terme.

BRC inc.

Entreprise de café et de médias haut de gamme Black Rifle Coffee Company ou BRC Inc. (BRCC) a été en mesure de se protéger contre les vents contraires plus larges du marché qui ont secoué l’année jusqu’à présent. Récemment, l’analyste de Tigress Financial Partners Ivan Feinseth a réitéré une note d’achat sur l’action BRCC. De plus, il a relevé l’objectif de cours de 17 $ à 19 $ en se basant sur la conviction qu'”il existe une hausse significative des actions”. BRC a récemment opéré un changement radical dans sa stratégie de croissance et se concentre davantage sur la distribution de ses produits sur le marché de masse. Feinseth pense que la nouvelle voie peut conduire à une croissance accrue des ventes et à la reconnaissance des produits avec un investissement en capital inférieur. (Voir Graphique boursier BRC, historique des prix et graphiques sur TipRanks) “Le fort capital de marque de BRC et sa relation client unique le positionnent de manière unique pour être compétitif sur l’énorme marché américain du café”, a expliqué l’analyste. Feinseth détient le 186e position parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. De plus, ses notations ont été couronnées de succès 62 % du temps, chacune générant des rendements moyens de 12,7 %.

Appareils analogiques

Périphériques analogiques (DJA) est un autre titre de semi-conducteurs qui attire l’attention des meilleurs pros de Wall Street. La société a récemment annoncé des résultats trimestriels optimistes, soutenus par de solides tendances de commandes tirées par son exposition aux secteurs automobile et industriel. Analyste JPMorgan Harlan Sur a plongé profondément dans les développements de l’entreprise et en est ressorti optimiste. L’analyste s’est montré très positif à l’égard de l’activité grand public diversifiée d’Analog Devices, qui, selon lui, continuera à surperformer l’ensemble du marché final grand public, même dans un environnement incertain. (Voir Activité de délit d’initié d’Analog Devices sur TipRanks) « ADI est exposée aux applications grand public à long cycle de vie (30 % du mix) et au segment à croissance rapide du marché des portables (par exemple, appareils portables, appareils auditifs et smartphones haut de gamme) avec une faible exposition des consommateurs chinois (faible pourcentage à un chiffre du total Dans l’ensemble, même face à un ralentissement potentiel, l’équipe dispose de plusieurs leviers de coûts pour protéger sa capacité de gain et sa génération de flux de trésorerie disponibles », a déclaré Sur. Sur la base de ses antécédents, Sur est classé n ° 228 parmi plus de 8 000 analystes dans la base de données TipRanks. De plus, 61 % de ses notations ont été rentables, chacune générant des rendements moyens de 17 %.

