Les meilleurs analystes de Wall Street voient une hausse dans des actions comme Chewy & Square

Stewie le Yorkie Chihuahua est vu à l’extérieur de la Bourse de New York avant l’introduction en bourse de Chewy Inc., le 14 juin 2019. Andrew Kelly | Reuters

Compte tenu du paysage financier actuel, comment les investisseurs peuvent-ils repérer des pièces intéressantes ? Une stratégie consiste à rechercher des actions qui présentent un fort potentiel de hausse jusqu’en 2021 et au-delà. Les noms mis en évidence ci-dessous correspondent à la facture, selon des analystes ayant fait leurs preuves. Le service de prévision des analystes TipRanks tente d’identifier Les analystes les plus performants de Wall Street, ou les analystes avec le taux de réussite le plus élevé et le rendement moyen par note. Ces métriques tiennent compte du nombre de notes publiées par chaque analyste. Voici les meilleurs choix d’actions des analystes les plus performants en ce moment :

moelleux

Après un premier trimestre fiscal battu et en hausse, l’analyste d’Evercore ISI, Mark Mahaney, reste optimiste quant aux perspectives de croissance à long terme de Chewy. Appelant le détaillant en ligne de produits pour animaux de compagnie un « poney à double tour », l’analyste cinq étoiles a conservé une note d’achat sur Bouillon moelleux. En outre, il a légèrement stimulé l’objectif de cours, le chiffre passant de 105 $ à 106 $ (potentiel de hausse de 37%). En regardant les détails de l’impression, la société a déclaré des revenus de 2,14 milliards de dollars, en hausse de 32 % en glissement annuel et dépassant l’estimation consensuelle de 2,12 milliards de dollars. Pendant ce temps, l’EBITDA a atteint un niveau record de 77 millions de dollars, ce qui implique une marge d’EBITDA de 3,6%, un autre record pour Chewy. De plus, la marge brute a atteint un niveau record de 27,6 %, contre 25,6 % pour l’appel de Street. En ce qui concerne les perspectives, la direction a prévu un chiffre d’affaires de 2,15 à 2,17 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les prévisions de 2,13 milliards de dollars des analystes. Les prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 21 ont également été augmentées de 50 millions de dollars. Cependant, les ajouts nets pour le trimestre ont légèrement dépassé les estimations de Street et ont reflété une décélération par rapport au premier trimestre de l’exercice 2019. Mahaney souligne que cette décélération est probablement liée à « l’impact du taux de désabonnement de la cohorte COVID record au FQ1 : 20, car la plupart de la cohorte l’attrition se produit au cours de sa première année. » Il convient de noter, cependant, que la cohorte COVID a livré un meilleur taux de rétention par rapport aux cohortes des dernières années. De plus, les ajouts de nouveaux clients sont toujours plus élevés que les niveaux d’avant la pandémie. Par conséquent, la direction soutient qu’il n’y a pas eu d’« effet d’entraînement » sur la cohorte 2020 et que les dépenses pour les cohortes augmenteront d’une année à l’autre. « Il s’agit d’une impression solide avec tous les bons signaux pour renforcer les fondamentaux et une histoire de croissance durable. Nous pensons que la direction a fourni une explication solide aux ajouts nets relativement faibles ce trimestre, et nous considérons la rétention de l’année 1 et le NSPAC en constante amélioration. profil des cohortes COVID de Chewy ainsi que des tendances d’ajouts bruts toujours élevées au-dessus des niveaux d’avant la pandémie comme preuve du changement permanent du comportement des consommateurs entraînant un vent arrière durable et séculaire des dépenses pour animaux de compagnie en ligne, avec l’expansion continue de Chewy dans les marques de distributeur et les soins de santé en pleine expansion le TAM et la marge de l’entreprise à la hausse », a déclaré Mahaney. Pour soutenir sa position des 25 premiers sur la liste des analystes les plus performants de TipRanks, Mahaney affiche un taux de réussite de 70 % et un rendement moyen de 47,7 % par note.

Carré

Depuis que Bryan Keane de Deutsche Bank carré amélioré à acheter à la fin de 2016, il soutient que la société « s’est transformée en un écosystème financier bilatéral qui continue d’étendre TAM et de dépasser les attentes et nous voyons un élan continu à l’horizon ». Ajoutez à cela la « croissance plus rapide et durable après la pandémie », et l’analyste est surpris que l’action se négocie à un prix inférieur à plusieurs autres jeux technologiques de croissance. À cette fin, Keane a réitéré une note d’achat et un objectif de prix de 330 $. Cet objectif place le potentiel de hausse à 47 %. Expliquant sa position haussière, Keane a commenté : « Nous pensons que la SQ reste bien positionnée pour bénéficier de l’adoption accélérée des services financiers numériques, des solutions commerciales basées sur des logiciels et des capacités omnicanales stimulées par la pandémie de COVID. Cash App continue de surperformer de manière significative car La SQ a été en mesure d’attirer de nouveaux clients et d’engager les clients existants tout en améliorant simultanément la monétisation et l’adoption des produits. » Au premier trimestre 2021, la marge brute de l’application Cash a augmenté de 171 % en glissement annuel en raison de la croissance accélérée de Cash Card et d’une solide performance en termes de comptes professionnels. En tant que tel, Keane pense que croissance du bénéfice brut pour l’application Cash au deuxième trimestre pourrait atteindre 102 % d’une année sur l’autre. En ce qui concerne la partie vendeur de l’entreprise, Keane pense qu’elle » connaîtra probablement une forte croissance mondiale à mesure que la société continuera d’étendre ses offres de services, en particulier aux plus grands commerçants « . Rien qu’en avril, le vendeur GPV a gagné 144 % d’une année sur l’autre et la société estime que la marge brute du vendeur a augmenté de plus de 135 % d’une année sur l’autre. « Nous pensons que SQ a le potentiel d’accélérer sa croissance à l’échelle mondiale alors que la société continue d’étendre ses offres de logiciels et de services financiers. La société continuera à se concentrer sur l’expansion du marché des vendeurs pour générer des activités supplémentaires dans la plate-forme et prévoit d’augmenter les dépenses marketing des vendeurs en Plus de 45% d’une année sur l’autre tout en doublant la taille de l’équipe de vente en 2021 », a noté Keane. Au cours de l’exercice 21, l’expansion des marges dépendra « principalement de la force de la croissance du chiffre d’affaires, car la société a indiqué qu’elle avait l’intention d’investir massivement dans ses écosystèmes afin d’élargir sa clientèle, de favoriser l’adoption des produits et d’augmenter son pouvoir d’achat ». Keane a ajouté : « Nous prévoyons que les marges bénéficieront pendant le reste de l’année de l’amélioration des volumes de vendeurs à marge élevée et du capital ainsi que des comps plus faciles compensés par les investissements et la forte croissance de Cash App. » Avec un taux de réussite de 77 % et un rendement moyen de 23,3 % par note, Keane obtient la 202e place.

ZoomInfo

L’analyste de BofA Securities, Koji Ikeda, est revenu de Le récent analyste de ZoomInfo jour avec sa thèse haussière très intacte. Dans cet esprit, le meilleur analyste a laissé sa cote d’achat et son objectif de prix de 70 $ inchangés. Compte tenu de cet objectif, le potentiel de hausse s’établit à 43 %. Au cours de l’événement, le ton était « positif », de l’avis d’Ikeda, la direction discutant de la proposition de valeur, de la stratégie de mise sur le marché, de nouvelles offres comme le recrutement, son acquisition d’Insent et l’élargissement des partenariats et des intégrations. « Le point culminant de la session, à notre avis, était l’objectif haussier de 2 milliards de dollars de revenus de la direction pour 2025, ce qui représente un TCAC de croissance 2020-2025 de 33%, et suggère que l’entreprise affiche une croissance durable des revenus de l’industrie du logiciel 20s) à moyen terme », a déclaré Ikeda. En ce qui concerne la stratégie de mise sur le marché de l’entreprise, la direction prévoit d’augmenter sa capacité de vente ainsi que ses investissements dans les mouvements de vente d’entreprise et internationaux, « qui sont encore relativement précoces et pourraient générer un potentiel de hausse des revenus futurs car les stratégies échelle », selon Ikeda. Il convient également de noter que le TAM de ZoomInfo est désormais estimé à 52 milliards de dollars, bien au-dessus des 24 milliards de dollars lorsque l’introduction en bourse de la société, grâce à une expansion de l’intelligence de base et à de nouveaux ajouts tels que la gestion des données, le chat, le recrutement et Engage. « Nous pensons que ZoomInfo s’est imposé comme une plate-forme d’engagement client de nouvelle génération et a ajouté avec succès plusieurs leviers de croissance à la plate-forme avec de nouveaux produits (organiques et inorganiques) qui devraient permettre à l’entreprise de croître à un profil de croissance supérieur à la moyenne au cours de la cinq prochaines années… Nous pensons que le profil de croissance/rentabilité de ZoomInfo est le meilleur de sa catégorie logicielle (règle des 80+) et semble durable, ce qui peut constituer un point d’ancrage solide pour les investisseurs à long terme », a applaudi Ikeda. L’analyste ajoute que même si « l’entreprise sera probablement acquéreuse à l’avenir », sa stratégie de fusions et acquisitions « devrait rester cohérente avec les pratiques passées et la direction a de bons antécédents en matière d’intégration d’acquisitions ». En plus d’avoir obtenu son classement n°184, Ikeda affiche un taux de réussite de 79 % et un rendement moyen de 38 % par note.

Société SPX

Actions de SPX Corporation, un fournisseur d’équipements d’infrastructure, a chuté d’environ 4% depuis que la société a annoncé la cession de 645 millions de dollars de l’activité Transformer Solutions le 9 juin. Malgré la baisse, l’analyste d’Oppenheimer, Bryan Blair, est toujours dans le camp des taureaux. À cette fin, l’analyste cinq étoiles a réitéré une note d’achat et un objectif de prix de 72 $, suggérant un potentiel de hausse de 21%. Expliquant sa thèse haussière, Blair a déclaré: « Bien que nous comprenions que la dilution (dans ce cas, -0,89 $ par rapport aux perspectives antérieures à 2021) filtre négativement de manière isolée, nous pensons que la réponse initiale du marché néglige l’avantage transformationnel de l’accord en tant que SPX de meilleure qualité. est désormais positionnée pour accélérer considérablement la création de valeur du volant d’inertie à l’avenir. En fin de compte, nous serions extrêmement surpris si la direction poursuivait la transaction sans ligne de mire pour compenser la dilution sur un terme raisonnablement proche. Si l’on considère l’impact pro forma de l’accord, il stimulerait la croissance de base normalisée de la société à des niveaux supérieurs au PIB, augmenterait la marge brute d’environ 450 points de base et réinitialiserait la marge du segment à environ 17 %. De plus, la transaction se traduirait par une position de trésorerie nette de 170 millions de dollars pour SPX. Ainsi, avec l’ajout de la génération de flux de trésorerie disponibles, la capacité de négociation à court terme de la société devrait se situer entre 650 et 930 millions de dollars. Pour 2025, SPX vise 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, « les fusions et acquisitions stratégiques générant les deux tiers de la croissance (plus de 100 millions de dollars de contribution annuelle contre ~80 millions de dollars en moyenne au cours des trois dernières années) ». De plus, la marge sectorielle devrait augmenter de 300 points de base à 20 % et la marge opérationnelle ajustée devrait atteindre 16 %, reflétant un gain de 450 points de base. Blair a commenté : « Nous sommes très confiants dans le fait que SPX dispose des leviers organiques et inorganiques pour composer la croissance des bénéfices/des flux de trésorerie et atteindre les objectifs de 2025. » Il a ajouté : « En combinant le profil de croissance/marge de base amélioré de SPX et les perspectives de compoundage, nous continuons de considérer SPXC comme un avoir de base SMID idéal. » Preuve de son palmarès impressionnant, Blair a obtenu un taux de réussite de 72 % et un rendement moyen de 25,3 % par note.

Cardlytiques