Les meilleurs analystes de Wall Street voient de solides bénéfices de Netflix et JNJ

Les entreprises mentionnées ci-dessous entrent dans cette catégorie. Le plus remarquable, cependant, est que les analystes identifiant ces noms ont fait leurs preuves en matière de succès. Service de prévision des analystes TipRanks tente d’identifier les analystes les plus performants de Wall Street. Ce sont les analystes ayant le taux de réussite et le rendement moyen par note les plus élevés, en tenant compte du nombre de notes publiées par chaque analyste.

Quand il s’agit de streaming géant Netflix, l’analyste de JPMorgan Doug Anmuth est toujours « positif dans les bénéfices », grâce à sa solide liste de contenu pour le second semestre 2021.

À cette fin, l’analyste cinq étoiles a maintenu une cote d’achat et un objectif de cours de 600 $ sur l’action, avant la publication de ses résultats le 20 juillet. Cet objectif place le potentiel de hausse à 10 %.

« Bien qu’il y ait eu de plus en plus de discussions autour de l’entreprise concernant les bénéfices, nous pensons que les attentes globales et le sentiment autour de NFLX restent assez mitigés. Cependant, nous restons positifs sur les actions dans les bénéfices et 2H21 car nous pensons que NFLX pourrait avoir sa liste de contenu la plus solide sur six mois. jamais, il s’éloigne de plus en plus de la pandémie, et NFLX devrait faire plus de progrès sur les marchés internationaux sous-pénétrés », a déclaré Anmuth.

Sur la base de l’analyse de l’analyste des téléchargements mondiaux, il s’attend à ce que les ajouts nets pour le deuxième trimestre soient d’environ 2 millions, contre son estimation précédente de 1,6 million. Il reconnaît cependant que cela est « encore faible en valeur absolue, en particulier sur une base de plus de 200 millions d’abonnés ».

Cela étant dit, la gamme de contenu alimente l’optimisme d’Anmuth. Certains de ces titres incluent « The Kissing Booth 3 », « Red Notice » et « Don’t Look Up », avec de nouvelles saisons de « Money Heist », « Sex Education », « The Witcher » et « You » également sur le point d’être publié.

De plus, pour le second semestre 2021, Anmuth prévoit 14,25 millions d’ajouts nets, avec des gains en glissement annuel aux troisième et quatrième trimestres.

Compte tenu de son taux de réussite de 70 % et de son rendement moyen de 26,8 % par note, Anmuth est classé n ° 65 sur la liste des analystes les plus performants de TipRanks.