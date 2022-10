Les meilleurs analystes de Wall Street voient Alphabet comme une opportunité d’achat

Le logo de Google d’Alphabet Inc devant les bureaux de l’entreprise à Pékin, en Chine, le 8 août 2018. Thomas Pierre | Reuter

Avec un vilain mois de septembre dans le rétroviseur, il est tentant pour les investisseurs de prendre des décisions impulsives. Les trois principaux indices ont terminé le mois avec des pertes importantes, secoués par la flambée des rendements obligataires et une Réserve fédérale qui fera tout ce qu’il faut pour faire baisser l’inflation. actualités liées à l’investissement Les actions préférées des analystes de Wall Street pour le quatrième trimestre incluent un nom de casino qui pourrait doubler Aussi effrayants que puissent être ces temps, il est essentiel que les investisseurs adoptent une perspective à long terme et recherchent de près les actions qui ont un potentiel au-delà de ces temps tumultueux. Voici cinq actions sélectionnées par les meilleurs professionnels de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs antécédents.

Logistique GXO

Prestataire de logistique contractuelle pure-play Logistique GXO (GXO) se concentre sur l’exploitation de la technologie pour gérer les chaînes d’approvisionnement et l’entreposage. Cette entreprise s’occupe d’un domaine très mal desservi du commerce électronique : la logistique inverse, ou le mouvement des marchandises des clients vers les vendeurs. Au deuxième trimestre, 40 % des nouveaux contrats remportés par l’entreprise provenaient de la logistique inverse. Depuis ses débuts sur les marchés publics en 2021 — une spin-off de XPO Logistics — GXO a réussi à conclure un accord d’un milliard de dollars pour acquérir responsable de la logistique inverse Clipper Logistics. Cette acquisition a également renforcé la position forte de GXO sur le marché de la logistique inverse. (Voir Facteurs de risque logistiques GXO sur TipRanks) Cependant, les vents contraires macroéconomiques en provenance d’Europe et du Royaume-Uni pèsent sur les finances de l’entreprise. Après avoir évalué les vents contraires qui devraient rester en surplomb pendant encore un certain temps, l’analyste de Cowen Jason Seidl a récemment réduit son objectif de prix à court terme sur GXO à 62 $ contre 67 $. Seidl a noté qu’environ 70% des ventes de GXO sont en devises étrangères, principalement en livres et en euros. Les vents contraires soutenus sur les devises en provenance d’Europe en raison de la guerre russo-ukrainienne avaient conduit GXO à prévoir un impact de 30 millions de dollars sur les revenus en 2023. Cependant, la chute de la livre a conduit l’analyste à s’attendre à un impact supplémentaire. Néanmoins, l’analyste reste ferme sur sa note d’achat, affirmant que la structure de coûts variables de GXO est capable d’atténuer les impacts négatifs sur les marges. Pour ceux qui peuvent supporter les soucis à court terme, Seidl recommande d’acheter l’action. “Étant donné où GXO se négocie, nous voyons un point d’entrée attrayant pour les investisseurs à long terme qui recherchent une exposition de transport/logistique de qualité qui peut résister à la tempête systématique en Europe”, a déclaré l’analyste, qui a été classé n ° 8 parmi presque 8 000 analystes suivis sur la plateforme. Il est important de noter que 67 % des notations de Seidl ont été rentables, chaque notation générant des rendements de 23,9 % en moyenne.

Nova

Nouvelle (NVMI) fournit des solutions de métrologie à usage intensif au marché de la fabrication de semi-conducteurs. La composition équilibrée des revenus de la société entre la fonderie et la mémoire l’a aidée à protéger son activité contre l’exposition à un seul marché final. Récemment, l’analyste de Needham Quinn Bolton a pesé sur Nova, réitérant une note d’achat et un objectif de prix de 120 $ sur la société. “Nous apprécions Nova pour sa forte présence sur les marchés de la fonderie et de la mémoire et sa concentration constante sur le développement de nouvelles technologies pour répondre au besoin de métrologie dans la fabrication de semi-conducteurs”, a déclaré l’analyste. (Voir Graphique des actions de mesure Nova sur TipRanks) Contrairement à de nombreux autres types d’équipements de contrôle de processus, les solutions optiques de dimension critique ne courent pas le risque de diminuer la demande avec l’augmentation de la capacité des plaquettes. En fait, ils évoluent linéairement avec lui. Aujourd’hui, Nova détient environ 70 % du marché des OCD, ce qui lui donne une solide piste de croissance à mesure que les capacités des plaquettes augmentent avec la prolifération des technologies de pointe. Bolton est également optimiste quant aux perspectives de Nova sur le marché de la technologie des rayons X. L’analyste s’attend à ce que le marché de la technologie des rayons X “se développe à la fois dans la métrologie frontale et dans les applications d’emballage avancées”. “Nous pensons que Nova sera un fournisseur de métrologie de choix dans un avenir prévisible, et pensons que Nova atteindra facilement l’objectif de 1 milliard de dollars, même avec des hypothèses extrêmement prudentes”, a déclaré Bolton. Bolton est classé n ° 3 sur près de 8 000 analystes sur la base de données de TipRanks. Notamment, 62% de ses notes ont retourné avec succès une moyenne de 38% par note.

TD SYNNEX

Fournisseur de services de processus d’affaires informatiques TD SYNNEX (SNX) bénéficie de la forte demande de logiciels de travail et d’apprentissage à distance, ainsi que de solutions matérielles. De plus, la transformation numérique rapide a maintenu l’environnement des dépenses informatiques favorable à l’entreprise. La société a récemment publié ses résultats trimestriels, battant le haut et le bas. Cependant, comme ses autres pairs technologiques, les vents contraires économiques n’épargnent pas TD SYNNEX. Analyste de recherche Barrington Vincent Colicchio a réduit son objectif de prix à 98 $ contre 106 $ pour refléter les vents contraires qui affecteront l’entreprise au cours des prochains mois. Néanmoins, Colicchio estime que les pouvoirs combinés de SYNNEX et de Tech Data (avec qui il fusionné l’année dernière) aidera l’entreprise à réaliser de solides synergies de revenus et de coûts. Cela contribuera à la croissance des bénéfices au cours des prochaines années. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs de TD Synexx Corporation sur TipRanks) « Le chiffre d’affaires de la société devrait augmenter plus rapidement que les dépenses informatiques globales, car elle augmente ses investissements dans les technologies à croissance rapide. Nous sommes confiants dans la capacité de la direction à atteindre ou à dépasser ses synergies de coûts ciblées de 200 millions de dollars, compte tenu de ses solides antécédents d’exécution d’acquisitions », pesé à Colicchio. L’analyste a réitéré sa note d’achat sur l’action, affirmant que les actions se négocient à une décote intéressante. Colicchio s’est classé au n ° 581 parmi les près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. L’analyste a un taux de réussite de 52 % et chacune de ses notations a généré des rendements moyens de 8,5 %.

Alphabet

Alors que le secteur technologique est aux prises avec de multiples coups économiques, Alphabet (GOOGL) a travaillé sur de nouveaux appareils à lancer lors de son prochain événement “Made by Google”. (Voir Alphabet Actions de Classe A Investisseurs sentiments sur TipRanks) En amont des sorties, Monness Crespi Hardt analyste Brian Blanc, qui est un taureau de Google, a maintenu sa cote d’achat sur le titre. “Nous pensons qu’Alphabet est bien placé pour capitaliser sur la tendance à long terme de la publicité numérique, participer au transfert des charges de travail vers le cloud et bénéficier de la transformation numérique”, a déclaré White, justifiant sa vision optimiste à long terme d’Alphabet. De plus, les solides capacités d’Alphabet en matière d’IA donnent à l’entreprise l’avantage d’améliorer l’expérience des consommateurs. En outre, White est encouragé par le fait qu’au deuxième trimestre de l’année, Apple ne détenait que 15,6 % des expéditions mondiales de smartphones. Cela signifie qu’Android a la part la plus élevée sur le marché des systèmes d’exploitation. White, qui détient le 470e position parmi près de 8 000 analystes notés sur TipRanks, a maintenu son objectif de cours de 145 $ sur l’action GOOGL. L’analyste a un taux de réussite de 56 % et des rendements moyens de 9,6 % sur chacune de ses notes.

Edison International