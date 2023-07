Les meilleurs analystes de Wall Street sont optimistes sur ces cinq actions

Un logo de Meta Platforms Inc. est visible sur son stand, lors de la conférence Viva Technology dédiée à l’innovation et aux startups, au parc des expositions Porte de Versailles à Paris, France le 17 juin 2022. Benoît Tessier | Reuter

La seconde mi-temps a bien démarré et les revenus augmentent. Les investisseurs qui suivent l’action peuvent recueillir des informations utiles à partir des meilleurs choix d’actions des experts de Wall Street, ce qui peut les aider à prendre des décisions éclairées alors qu’ils recherchent des rendements solides à long terme. Voici cinq actions à considérer par les investisseurs, selon les meilleurs professionnels de Wall Street sur TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Groupe Cava

Le premier sur la liste de cette semaine est la chaîne de restaurants méditerranéens Cava (CAVA), qui a fait ses débuts publics à succès le mois dernier. Le rallye des actions CAVA depuis son introduction en bourse reflète l’optimisme des investisseurs quant aux perspectives de croissance de la chaîne de restaurants fast-casual. Cava s’est étendu à 263 emplacements depuis l’ouverture de son premier restaurant en 2011. Analyste Stifel Chris O’Cul a lancé une cote d’achat sur Cava avec un objectif de cours de 48 $. L’analyste voit un solide potentiel de croissance, compte tenu du projet de l’entreprise de s’étendre à au moins 1 000 restaurants aux États-Unis d’ici 2032. Les plans d’expansion de Cava incluent une incursion dans de nouveaux marchés dans la région du Midwest l’année prochaine. O’Cull s’attend à ce que les plans de croissance de l’entreprise soient soutenus par un bilan sain. Il a noté qu’à la suite de l’introduction en bourse, Cava avait environ 340 millions de dollars en espèces et aucune dette financée. L’analyste estime une croissance annuelle des revenus de 20 % au cours des quatre prochaines années, tirée par une croissance d’au moins 15 % de l’empreinte de Cava. Il prévoit que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements devrait presque doubler pour atteindre 112 millions de dollars en 2026 contre 58 millions de dollars cette année et que la société générera des flux de trésorerie disponibles positifs à partir de 2026. « À notre avis, la valorisation de la prime de l’action peut être justifiée par son AUV [average unit volume] et l’opportunité de croissance du nombre d’unités et le potentiel d’une solide dynamique d’exploitation pour entraîner des révisions à la hausse des estimations à court terme et du potentiel de bénéfices à long terme », a déclaré O’Cull. O’Cull est classé 349e parmi plus de 8 400 analystes suivis par TipRanks. Ses notes ont été rentables 62 % du temps, chaque note offrant un rendement moyen de 12,3 %. (Voir Analyse technique CAVA sur TipRanks)

Pomme

Le géant de la technologie Pomme (AAPL) est connu pour ses produits innovants, dont l’iPhone et l’iPad. Cela dit, le segment des services à marge plus élevée de l’entreprise s’est rapidement développé au cours des dernières années et a amélioré les revenus et la rentabilité de l’entreprise. Analyste Evercore ISI Amit Darianani, qui se classe 258e sur plus de 8 400 analystes suivis sur TipRanks, a récemment révélé les résultats de l’enquête annuelle sur les services Apple menée par son entreprise. L’enquête a indiqué que les services Apple continuent de connaître une adoption accrue dans tous les domaines. En particulier, Apple Pay, Music et TV+ ont connu les augmentations d’adoption les plus notables par rapport à l’enquête de l’année dernière. L’enquête a révélé que le revenu moyen par utilisateur (ARPU) des services aux États-Unis est de 110 $, ce qui est bien supérieur à l’estimation globale de Daryanani de 81 $. L’analyste soutient que la croissance de l’ARPU est le principal catalyseur de l’activité Services, étant donné que la pénétration des smartphones a probablement atteint des sommets. « Nous continuons de considérer les services Apple comme bien positionnés pour maintenir une croissance à deux chiffres tout au long de l’exercice 27 et au-delà, grâce à l’augmentation de l’ARPU associée aux lancements de nouveaux produits », a déclaré Daryanani. Daryanani a réitéré une note d’achat sur AAPL avec un objectif de prix de 210 $. Il a un taux de réussite de 60% et chacune de ses notes a rapporté 11,5% en moyenne. (Voir Activité de délit d’initié de l’AAPL sur TipRanks)

Métaplates-formes

Le prochain sur notre liste est le géant des médias sociaux Méta (META), qui a récemment lancé Threads, une application de médias sociaux défiant Twitter. Analyste chez Tigress Financial Partners Ivan Feinseth pense que le lancement de Thread est arrivé au bon moment pour profiter de la baisse de popularité de Twitter. Il a déclaré que l’introduction de Threads a créé un catalyseur de croissance supplémentaire qui pourrait stimuler davantage l’engagement d’Instagram. Feinseth s’attend également à ce que les investissements et l’intégration en cours de Meta dans l’intelligence artificielle continuent d’améliorer l’engagement et les revenus publicitaires dans toutes ses applications. L’analyste a souligné que le bilan et les flux de trésorerie solides de Meta contribuent à soutenir ses initiatives de croissance, notamment l’investissement dans le Metaverse, les acquisitions stratégiques et les rachats d’actions. Feinseth a réitéré une cote d’achat sur Meta et a relevé l’objectif de prix à 380 $ contre 285 $. L’analyste a déclaré : « L’augmentation de l’intégration de l’IA, une meilleure gestion des coûts et une efficacité opérationnelle accrue entraîneront une réaccélération des tendances en matière de performances commerciales. » Feinseth occupe la 205e position parmi plus de 8 400 analystes sur TipRanks. Soixante pour cent de ses cotes ont été rentables, avec un rendement moyen de 12,8 %. (Voir Opinions et sentiments des méta-blogueurs sur TipRanks)

Nvidia

Géant des semi-conducteurs Nvidia (NVDA) est considéré comme l’un des principaux bénéficiaires de l’intérêt croissant pour l’IA générative, qui alimente une énorme demande pour ses puces GPU. Analyste de Goldman Sachs Toshiya Hari a noté que Nvidia a déjà profité du boom de l’IA traditionnelle pendant une décennie, comme en témoigne la flambée des revenus de son segment Data Center de 129 millions de dollars au cours de l’exercice 2013 à 15 milliards de dollars au cours de l’exercice 2023. L’analyste a augmenté ses estimations de revenus et de bénéfices pour Nvidia, car il pense que l’entreprise est entrée dans une nouvelle phase de croissance générative basée sur l’IA. Hari prévoit que la demande pour les produits Nvidia dans la formation de modèles d’IA génératifs représentera une opportunité de revenus cumulés d’environ 85 milliards de dollars (scénario de base) au cours des années civiles 2023 à 2025. (Voir États financiers de Nvidia sur TipRanks) Pendant ce temps, il a estimé que l’inférence (comprend des applications clés qui pourraient tirer parti de l’IA générative comme la recherche, les outils de productivité dans l’entreprise, le commerce électronique, la messagerie électronique et les médias sociaux) pourrait représenter une opportunité de revenus de près de 7,7 milliards de dollars de 2023 à 2025, dont 4,5 milliards de dollars en 2025. Hari a augmenté son objectif de cours pour les actions Nvidia à 495 $ contre 440 $ et a réitéré une note d’achat. Il continue de voir « une piste importante devant la société sur la base de sa solide position concurrentielle sur ce qui est un marché des semi-conducteurs IA en croissance rapide (mais naissant) ». Hari occupe la 171e position parmi plus de 8 400 analystes sur TipRanks. De plus, 63% de ses notes ont été rentables, avec un rendement moyen de 19,1%.

Aliments américains