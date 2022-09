Siège social de Microsoft Corporation à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, France, le 18 avril 2016. Charles Platiau | Reuter

Les actions ont rompu vendredi une séquence de trois semaines de défaites consécutives, mais l’incertitude plane à l’horizon alors que la Réserve fédérale se prépare pour sa réunion de septembre. La perspective d’une hausse importante des taux d’intérêt est imminente, et une telle décision de la banque centrale peut secouer les marchés. Il est essentiel pour les investisseurs de garder à l’esprit une vision à long terme. Ils doivent rechercher des actions capables de survivre à un ralentissement et de rebondir avec des rendements sains. actualités liées à l’investissement Les analystes disent que ces actions attrayantes ont “beaucoup plus de marge de manœuvre” Voici cinq actions sélectionnées par les meilleurs professionnels de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs antécédents.

Ambarella

Fabricant de puces semi-conductrices Ambarelle (AMBA) se spécialise dans la conception et la fabrication de puces sans usine pour diverses applications de vision humaine et par ordinateur. Les processeurs CVflow basse consommation de la société prennent en charge les caméras intelligentes pour les applications de sécurité et automobiles. La société a fait face à des dépenses élevées et à des contraintes de chaîne d’approvisionnement mondiales de manière impressionnante, ce qui fait de l’analyste de Needham Quinn Bolton haussier sur les perspectives du titre. (Voir Analyse et notation des actions Ambarella sur TipRanks) L’analyste était optimiste quant au début de la production du processeur CV5 d’Ambarella, qui a été réalisé plus tôt que prévu. Cela signifie que des revenus importants sont attendus à l’avance, au cours du premier semestre de l’exercice 2024 (février-juillet de l’année civile 2023). De plus, l’échantillonnage du prototype CV3 a également suscité des critiques élogieuses. Fait intéressant, Bolton voit une baisse des actions à court terme, après que la direction a mentionné une réduction des stocks et des retards dans les commandes au cours des prochains trimestres. Cependant, il ne s’en inquiète pas trop car il pense que les délais s’amélioreront avec la réduction des stocks. “Ces facteurs permettent un meilleur environnement pour la rampe CV5 et l’industrie automobile. Nous serions acheteurs en cas de faiblesse des actions, car nous pensons que les meilleurs jours d’AMBA arrivent, et cela commence avec la rampe CV5”, a déclaré Bolton tout en réitérant une note d’achat sur le stock. avec un objectif de prix de 110 $. Bolton est classé n ° 4 parmi près de 8 000 analystes notés sur TipRanks. De ses cotes, 65 % ont été rentables, générant un rendement moyen de 40,2 % par cote.

Technologie Credo

Une autre des actions préférées de Bolton à acheter ces jours-ci Technologie Credo (CRDO), une société de semi-conducteurs sans usine et un pair d’Ambarella. L’un des principaux objectifs de la société est d’améliorer les problèmes de bande passante avec ses solutions de connectivité sécurisées à haut débit à mesure que les exigences de performance de bande passante de l’industrie augmentent. Les vastes capacités de conception analogique et DSP de l’entreprise lui confèrent un avantage concurrentiel sur le marché en lui permettant « d’optimiser la séparation entre le traitement analogique et numérique dans ses conceptions et d’utiliser la technologie de processus « N-1 » pour fournir des conceptions hautes performances à faible puissance. et à moindre coût », a noté l’analyste. (Voir Credo Technology Group Holding Ltd Graphique boursier, historique des prix et graphiques sur TipRanks) « Tirant parti de son avantage concurrentiel, nous nous attendons à ce que Credo dépasse de manière significative son centre de données TAM au cours des trois prochaines années et soit l’une des histoires de croissance de revenus les plus rapides dans les semi-conducteurs au cours de cette période », a déclaré Bolton, fixant l’objectif de prix pour CRDO à 15 $. L’analyste pense que c’est le moment idéal pour acquérir des actions de Credo, car le multiple de la valeur de l’entreprise par rapport aux ventes est susceptible d’augmenter.

Oracle

Monness Crespi Hardt analyste Brian Blanc est le plus excité à propos de d’Oracle (ORCL) acquisition de Cernerun fournisseur de solutions informatiques pour les soins de santé. Avant ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2023 le 12 septembre, White est convaincu que l’exposition à la tendance émergente de la modernisation numérique sera un excellent catalyseur de croissance, une fois que les pressions récessionnistes se seront calmées. (Voir Activité de délit d’initié Oracle sur TipRanks) Malgré quelques vents contraires de change, l’analyste s’attend à ce que la société réponde à ses attentes de bénéfice de 1,09 $ par action sur 11,48 milliards de dollars de revenus. Il convient de mentionner qu’Oracle court le risque de ne pas pouvoir intégrer l’activité de Cerner de manière optimale financièrement, compte tenu des circonstances actuelles. Cependant, il ne devrait pas y avoir grand-chose à craindre pour les investisseurs à long terme qui peuvent regarder au-delà de la tourmente. “Les résultats 2Q:CY22 sur les marchés des logiciels et du cloud avaient un ton plus prudent, certaines entreprises surperformant d’autres ; cependant, les vents contraires économiques n’ont pas encore entraîné de tendances apocalyptiques dans tous les domaines”, a déclaré White, réitérant une note d’achat sur l’action avec un objectif de prix de 113 $. Blanc tient le 436e se classent parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. De plus, 58 % de ses évaluations ont été couronnées de succès et elles ont généré un rendement moyen de 11,2 % par évaluation.

Microsoft

Géant de la technologie Microsoft (MSFT) fait partie des trois sociétés les plus valorisées au monde, et il est logique qu’elle figure parmi les actions défensives préférées des analystes. Récemment, l’analyste de Tigress Financial Partners Ivan Feinseth a réitéré une cote d’achat et un objectif de cours de 411 $ sur l’action MSFT, motivés par plusieurs points forts. La plate-forme cloud Azure de Microsoft joue un rôle central dans la transformation numérique mondiale, qui, selon Feinseth, “met en évidence son opportunité d’investissement à long terme”. Cette plate-forme donne à l’entreprise un avantage concurrentiel et devrait continuer d’être le principal moteur de revenus et de rentabilité de Microsoft. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs Microsoft sur TipRanks) De plus, la numérisation des entreprises s’accélère rapidement, ce qui entraîne un besoin constant d’investissements plus importants dans des solutions technologiques pour stimuler l’efficacité et la compétitivité des entreprises. L’analyste estime que cela continuera d’accélérer les tendances de performance commerciale pour MSFT. De plus, Microsoft peut renforcer sa domination dans le jeu si son acquisition du principal développeur de jeux Activision Blizzard se concrétise. L’acquisition ouvrira également la possibilité à l’entreprise de se développer dans le métaverse avec plus de ressources qu’auparavant. Feinseth est également optimiste quant à la solide santé financière de Microsoft. “Le bilan et les flux de trésorerie solides de MSFT continueront de financer les initiatives de croissance en cours et les acquisitions stratégiques en expansion et d’améliorer les rendements pour les actionnaires grâce à de nouvelles augmentations de dividendes et à des rachats d’actions”, a déclaré l’analyste. Feinseth est classé n ° 234 parmi les analystes sur TipRanks. Ses cotes ont été rentables 59 % du temps, et elles ont donné lieu à des rendements moyens de 11,7 % chacune.

Moelleux