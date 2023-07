Les meilleurs analystes de Wall Street sont optimistes à propos de ces actions à dividendes

Géant de la technologie IBM (IBM) a récemment annoncé des résultats mitigés pour le deuxième trimestre. Alors que les revenus n’ont pas été à la hauteur des attentes, les bénéfices de la société ont dépassé les estimations en raison de l’amélioration de la marge brute.

IBM transforme son activité et se concentre sur des domaines de croissance comme le cloud computing hybride et l’intelligence artificielle. Il cash-flow libre généré de plus de 3,4 milliards de dollars et a versé des dividendes d’une valeur de 3 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2023. IBM prévoit de générer un flux de trésorerie disponible de 10,5 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année.

Plus tôt cette année, IBM augmenté son dividende trimestriel d’un modeste 0,6 % à 1,66 $, marquant le 28e année consécutive de hausses de dividendes. Le rendement du dividende d’IBM est d’environ 4,6 %.

Suite aux résultats, l’analyste du Stifel David Grosman a augmenté son objectif de cours pour les actions IBM à 144 $ au lieu de 140 $ et a réitéré une note d’achat. L’analyste a légèrement relevé ses estimations pour 2023 et 2024 sur la base de la croissance organique et inorganique de l’activité logicielle de l’entreprise.

« IBM a été une source de fonds depuis le début de l’année et reste le plus approprié pour l’investisseur de valeur sensible aux dividendes à la recherche d’une couverture de marché défensive », a déclaré Grossman.

Grossman est classé 389e parmi plus de 8 500 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été rentables 64 % du temps, chacune offrant un rendement moyen de 14,4 %. (Voir Opinions et sentiments des blogueurs IBM sur TipRanks)