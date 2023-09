Les meilleurs analystes de Wall Street sélectionnent ces actions à dividendes pour améliorer les rendements

Hans Vestberg, PDG de Verizon, à la Bourse de New York (NYSE), à New York, États-Unis, le 22 octobre 2019. Brendan McDermid

Lorsque les marchés deviennent instables, les dividendes offrent aux portefeuilles des investisseurs un certain amorti sous forme de revenus. Les dividendes offrent une excellente occasion d’améliorer le rendement total des investisseurs sur un horizon à long terme. Les investisseurs ne devraient cependant pas baser leurs achats d’actions sur les seuls rendements des dividendes : ils doivent d’abord évaluer la solidité des fondamentaux d’une entreprise et analyser la cohérence de ces paiements. Les analystes ont un aperçu de ces détails. À cet effet, voici cinq attractifs actions à dividendesselon les meilleurs experts de Wall Street sur TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

VerizonCommunications

Regardons d’abord le géant des télécommunications Verizon (VZ). L’action offre un rendement en dividende de 8 %. La semaine dernière, la société a déclaré un dividende trimestriel de 66,50 cents par action en circulation, une augmentation de 1,25 centimes du trimestre précédent. Il s’agissait de la 17e année consécutive que le conseil d’administration de la société approuvait une augmentation du dividende trimestriel. Récemment, l’analyste de Citi Michael Rollins Verizon amélioré et son rival AT&T (T) pour acheter en attente. L’analyste a augmenté son objectif de cours pour l’action Verizon de 1 $ à 40 $, tout en maintenant l’objectif de cours d’AT&T à 17 $. Rollins a noté que plusieurs facteurs contraires, tels que la concurrence, la structure du secteur, les tarifs plus élevés et les inquiétudes concernant les câbles recouverts de plomb, ont affecté la confiance des investisseurs à l’égard des sociétés de télécommunications. Cela dit, il a des perspectives plus constructives à l’égard des actions de télécommunications à grande capitalisation. « L’environnement concurrentiel du sans fil montre des signes positifs de stabilisation qui devraient contribuer à la performance opérationnelle », a déclaré Rollins, classé 298e sur plus de 8 500 analystes sur TipRanks. L’analyste a affirmé que les hausses de prix récemment annoncées par Verizon et AT&T indiquent un contexte concurrentiel stabilisant pour le sans fil. Il a en outre noté que les clients continuent de conserver leur téléphone plus longtemps, ce qui réduit les coûts de mise à niveau des appareils et stabilise le taux de désabonnement. Dans l’ensemble, l’analyste envisage la possibilité que certaines des inquiétudes actuelles du marché s’estompent au cours des 12 prochains mois. Il s’attend également à ce que les perspectives d’amélioration des flux de trésorerie disponibles réduisent le levier d’endettement net et soutiennent les paiements de dividendes. Rollins a un taux de réussite de 65 % et chacune de ses notes a rapporté 13,3 % en moyenne. (Voir Activité de négociation des fonds spéculatifs Verizon sur TipRanks)

Medtronic

Entreprise de dispositifs médicaux Medtronic (MDT) récemment a annoncé un dividende trimestriel de 0,69 $ par action pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024, payable le 13 octobre. MDT a augmenté son dividende annuel pendant 46 années consécutives et a un rendement en dividende de 3,5 %. En réaction aux résultats financiers optimistes de MDT au premier trimestre et à l’amélioration des perspectives de bénéfices, l’analyste Stifel Rick sage a expliqué que la reprise continue des volumes de procédures électives, les améliorations de la chaîne d’approvisionnement et les lancements de produits ont contribué à générer une surperformance des revenus dans plusieurs unités commerciales. L’analyste estime que les prévisions de Medtronic indiquent qu’elle est désormais bien positionnée pour générer de manière plus cohérente une croissance et des marges meilleures que prévu. Il a également exprimé son optimisme quant aux initiatives de transformation de l’entreprise sous la direction du PDG Geoff Martha. « Nous considérons Medtronic comme un portefeuille de soins de santé de base et un véhicule de rendement total dans n’importe quel environnement de marché pour les investisseurs en quête de sécurité et de stabilité », a déclaré Wise, tout en relevant son objectif de cours de 92 $ à 95 $ et en réaffirmant une note d’achat. Wise occupe la 729e position parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. De plus, 58 % de ses audiences ont été rentables, chacune générant un rendement de 6,3 % en moyenne. (Voir Activité de délit d’initié de Medtronic sur TipRanks)

Hasbro

Un autre analyste de Stifel, Drew Crumest optimiste sur le fabricant de jouets Hasbro (A). Il a augmenté l’objectif de cours de Hasbro de 79 $ à 94 $ tout en maintenant une note d’achat, et a déplacé l’action vers la liste de sélection Stifel. Crum a reconnu que l’action HAS était relativement à la traîne au cours des dernières années en raison de nombreux problèmes fondamentaux qui ont rendu les investisseurs mécontents. Néanmoins, l’analyste est optimiste quant au titre et s’attend à une capacité bénéficiaire et à une génération de flux de trésorerie plus élevées, portées par de multiples catalyseurs tels que des ajustements de portefeuille, une discipline accrue en matière de coûts, une plus grande concentration sur les jeux et les licences, ainsi qu’une nouvelle équipe de direction. Crum a noté que Hasbro a augmenté son dividende pendant 10 années consécutives (2010-2020) à un taux de croissance annuel composé de plus de 13 %, le paiement annuel représentant en moyenne plus de 50 % des flux de trésorerie disponibles. Toutefois, les ajustements à la hausse ont été limités à la suite du Acquisition de Entertainment Oneavec une seule augmentation entre 2021 et 2023. L’analyste estime qu’étant donné le rendement actuel du dividende d’environ 4 %, le conseil d’administration de Hasbro pourrait être moins enclin à approuver une augmentation agressive à partir de maintenant. Cela dit, avec des attentes de génération de flux de trésorerie plus élevées, Crum a déclaré que « la société devrait avoir plus de flexibilité pour augmenter son dividende à l’avenir ». Crum se classe 322e parmi plus de 8 500 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été rentables 59 % du temps, chaque notation offrant un rendement moyen de 12,9 %. (Voir Graphique boursier Hasbro sur TipRanks)

Technologies Dell

La prochaine étape est Dell (DELL), un fabricant de Le matériel informatique et la technologie des infrastructures, qui se sont redressés après les résultats fiscaux du deuxième trimestre, ont largement dépassé les estimations de Wall Street. La société a restitué 525 millions de dollars aux actionnaires sous forme de rachats d’actions et de dividendes au cours de ce trimestre. DELL offre un rendement en dividende de 2,1 %. Analyste Evercore Amit Daryanani a maintenu une note d’achat après les résultats et a relevé son objectif de cours pour l’action DELL de 60 $ à 70 $. Daryanani se classe au 249e rang parmi plus de 8 500 analystes suivis par TipRanks. L’analyste a souligné que Dell a enregistré une hausse impressionnante de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par action (BPA) pour le trimestre de juillet, grâce à une solidité généralisée dans les segments d’infrastructure et de clientèle. Plus précisément, la hausse notable dans le segment des infrastructures a été alimentée par les serveurs compatibles GPU. L’analyste a également noté que Dell avait généré 3,2 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours du trimestre et qu’il générait actuellement un flux de trésorerie disponible de plus de 8 milliards de dollars sur les douze mois suivants. Cela implique que la société dispose de « beaucoup de poudre sèche » pour améliorer considérablement son programme d’allocation de capital, a-t-il ajouté. « Nous pensons que les catalyseurs chez DELL commencent à s’additionner de manière notable, allant de la mise à jour de l’allocation du plafond lors de la prochaine journée d’analystes à l’accélération des revenus centrée sur l’IA et à l’inclusion potentielle dans le S&P 500 », a déclaré Daryanani. Au total, 60 % de ses notations ont été rentables, chacune générant un rendement moyen de 11,5 %. (Voir États financiers de Dell sur TipRanks)

Walmart