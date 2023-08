Les meilleurs analystes de Wall Street misent sur des actions comme Meta

Saleh se classe au 331e rang sur plus de 8 500 analystes suivis sur TipRanks. De plus, 64% de ses notes ont été rentables, avec un rendement moyen de 12,9%.

« Nous nous attendons à ce que l’amélioration des ventes à la livraison, associée à la baisse des matières premières, se traduise par une économie unitaire plus saine et un développement national accéléré l’année prochaine et au-delà », a déclaré Saleh.

L’analyste a noté que l’intégralité du menu de la chaîne de pizzas sera disponible pour les clients d’Uber Eats aux prix réguliers du menu, sans offres ni coupons. Fait intéressant, la société cible les clients à revenu élevé sur Uber Eats et réserve les remises et autres avantages à ses propres canaux de commande.

En particulier, Saleh s’attend à ce que le partenariat Uber Eats de l’entreprise, les modifications du programme de récompenses et le lancement de son pain au fromage farci au pepperoni augmentent le chiffre d’affaires au quatrième trimestre et jusqu’en 2024.

White a mis en garde les investisseurs contre les risques réglementaires et les vents contraires internes. Cependant, il a déclaré qu’à long terme, « Meta bénéficiera de la tendance de la publicité numérique, innovera avec l’IA et participera à la construction du métaverse ».

L’analyste a noté que les commentaires de la direction lors de l’appel aux résultats reflétaient des vibrations positives, soutenues par une amélioration du marché de la publicité numérique et une feuille de route produit convaincante. Il a souligné l’élan de la courte vidéo de Meta, Reels, qui croît à un taux de revenus annuel de plus de 10 milliards de dollars sur l’ensemble des applications. Il a également mentionné la traction meilleure que prévu de Threads et les investissements importants de l’entreprise dans l’intelligence artificielle.

Suite à l’impression, l’analyste de Monness Brian Blanc a relevé son objectif de prix pour Meta à 370 $ contre 275 $ et a maintenu une note d’achat, affirmant que les résultats de la société au deuxième trimestre reflétaient une solide exécution et ses mesures massives d’amélioration des coûts.

White a relevé ses estimations pour 2024 et a réitéré une cote d’achat tout en augmentant l’objectif de cours des actions SPOT à 175 $ au lieu de 160 $. (Voir Spotify Opinions et sentiments des blogueurs sur TipRanks)

Avec une forte présence à travers toutes les couches de la pile cloud, Rangan a déclaré que Microsoft est bien placé pour saisir les opportunités dans plusieurs tendances séculaires à long terme, y compris l’adoption du cloud public et du SaaS, la transformation numérique, l’IA générative et l’apprentissage automatique, l’analyse et DevOps.

Nous nous dirigeons maintenant vers le constructeur automobile hérité Moteurs généraux (GM), qui a impressionné les investisseurs avec une croissance robuste de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices au deuxième trimestre. En outre, la société a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année pour la deuxième fois cette année.

Récemment, l’analyste de Tigress Financial Partners Ivan Feinseth a réaffirmé une note d’achat sur l’action avec un objectif de cours de 86 $, notant la solide exécution de la société et l’accélération des lancements et de la production de nouveaux véhicules électriques.

L’analyste a souligné que la société continue de faire face à une forte demande pour ses VUS et camionnettes pleine grandeur, ce qui augmente ses revenus et ses flux de trésorerie et finance la transition et l’expansion de sa production de véhicules électriques.

Feinseth a qualifié la plate-forme et la chaîne d’approvisionnement Ultium de GM pour la production de batteries pour véhicules électriques d’avantage concurrentiel significatif. L’analyste est également positif quant aux initiatives récentes de l’entreprise pour étendre son réseau de recharge.

« En plus de la montée en puissance de la production de véhicules électriques, la montée en puissance de logiciels et de services de grande valeur par GM, qui prévoit de doubler les revenus de l’entreprise à 275-315 milliards de dollars d’ici 2030, devrait entraîner des augmentations significatives du retour sur capital (ROC) et de l’économie. Bénéfice », a déclaré l’analyste.

Feinseth occupe la 215e position parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. Ses notes ont été couronnées de succès 61 % du temps, chaque note offrant un rendement moyen de 12,9 %. (Voir Activité de délit d’initié de General Motors sur TipRanks)