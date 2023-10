Les meilleurs analystes de Wall Street disent d’acheter ces actions à dividendes

Un logo d’Exxon Mobil Corp est visible à l’exposition et conférence Rio Oil and Gas à Rio de Janeiro, Brésil, le 24 septembre 2018.

Les actions versant des dividendes semblent encore plus attrayantes alors que les investisseurs sont aux prises avec une hausse des rendements obligataires et un marché boursier tumultueux.

Il s’attend à ce que les projets stratégiques clés qui ont récemment démarré, comme l’expansion du pétrole brut à Beaumont et l’expansion chimique à Baytown, et les grands projets prévus pour 2024 à 2027, comme le Projet de mise à niveau de Singapore Resid t, pour aider Exxon à réaliser l’essentiel de l’amélioration ciblée de ses bénéfices d’ici 2027.

Kumar est également optimiste quant à Coterra Énergie (CTRA), une société d’exploration et de production pétrolière et gazière ayant des opérations majeures dans le bassin permien, les schistes de Marcellus et le bassin d’Anadarko. Plus tôt cette année, l’entreprise a augmenté son chiffre d’affaires annuel dividende de base de 33% à 80 cents par action.

La stratégie de rendement pour les actionnaires de la société consiste à distribuer 50% de son cash-flow libre via des dividendes de base, des rachats d’actions et des dividendes variables. CTRA a réaligné sa stratégie de rendement pour 2023 afin de donner de l’importance aux rachats plutôt qu’aux dividendes variables. Au cours des six premiers mois de 2023, elle a versé 303 millions de dollars sous forme de dividendes et procédé à des rachats d’actions d’une valeur de 325 millions de dollars, avec un rendement total pour les actionnaires. représentant 94% du cash-flow libre.

Le mois dernier, Kumar a organisé des réunions d’investisseurs avec la direction de CTRA et a déclaré que le principal point à retenir était que la société était confiante dans sa capacité à générer de solides retours sur investissement dans la plupart des scénarios de prix des matières premières. En particulier, la direction a souligné la flexibilité et le caractère facultatif de la base d’actifs et de la stratégie d’allocation du capital de CTRA.

« À notre avis, le fil conducteur entre leurs choix est le potentiel de surpasser le plan triennal (2023-25) qui prévoit une croissance pétrolière d’environ 5 % et plus pour environ 2,0 à 2,1 milliards de dollars d’investissements totaux – soit grâce à moins d’investissements, soit par plus de volumes – mais sans dégradation de l’efficacité du capital », a déclaré Kumar.

Qualifiant CTRA de son premier choix, Kumar a réitéré une note d’achat sur l’action avec un objectif de cours de 42 $. (Voir Coterra États financiers sur TipRanks)