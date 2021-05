Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter Shopify et General Dynamics

Harley Finkelstein, directeur de l’exploitation, Shopify Scott Mlyn | CNBC

Les investisseurs doivent prendre note lorsqu’un analyste devient optimiste sur une action après s’être tenu à l’écart. Cela pourrait indiquer que le nom est sous-évalué et prêt pour une croissance à long terme. Les actions mises en évidence ci-dessous viennent d’être mises à niveau vers Buy. Quant aux analystes qui distribuent ces mises à niveau, ils se vantent d’une expérience avérée de succès. Le service de prévision des analystes de TipRanks s’efforce d’identifier les analystes les plus performants de Wall Street, ou les analystes ayant le taux de réussite le plus élevé et le rendement moyen par note. Ces mesures tiennent compte du nombre de notes publiées par chaque analyste. Voici cinq actions qui ont été récemment mises à niveau par les analystes les plus performants de Wall Street:

ON Semiconducteur

Sur la base des catalyseurs de marge opérationnelle ainsi que de sa valorisation, ON Semiconducteur vient de marquer une mise à niveau de l’analyste Baird Tristan Gerra. Maintenant, notant le titre un achat, le meilleur analyste a également augmenté l’objectif de prix de 38 $ à 48 $ (potentiel de hausse de 29%). Alors que la direction a guidé pour des revenus inférieurs à la norme saisonnière, Gerra reste imperturbable. Expliquant cela, l’analyste a déclaré: «Le changement de stock agressif de la société… ainsi qu’un rebond très important des taux d’utilisation leur ont permis de gagner des parts au 2T en devançant les concurrents, à notre avis. Nous ne considérons pas les revenus préliminaires de la direction au 3e trimestre inférieurs à la saison. perspectives comme le signe d’un ralentissement imminent, mais plutôt une limitation de capacité avec le potentiel pour l’entreprise de dépasser les attentes du second semestre sur une meilleure disponibilité de l’approvisionnement. « De plus, la société de semi-conducteurs travaille à améliorer son mix. Ces efforts seront renforcés grâce à l’actuel «environnement d’approvisionnement serré», selon Gerra, plutôt que si ON opérait dans un environnement de sur-approvisionnement. Tout cela a incité l’analyste à noter: «Les investisseurs à moyen terme devraient être récompensés par une hausse significative à la fois d’une hausse en cours et probablement du redressement le plus important de l’histoire de la société. Les initiatives en matière de coûts, la composition et la tarification devraient catalyser une nouvelle expansion de la marge brute. en 2H et en 2022 alors que les initiatives de repositionnement de produits prennent de l’ampleur. « Gerra suit actuellement un taux de réussite de 62% et un rendement moyen de 20,4% par note, selon des données récentes fournies par TipRanks.

Shopify

Dans un rapport de recherche intitulé « The Retail ‘Shift’ semble here to stay », l’analyste de Roth Capital, Darren Aftahi, plaide pour nom de commerce électronique Shopify. En plus de la mise à niveau de l’action pour acheter, il a également fixé un objectif de prix de 1 530 $, suggérant un potentiel de hausse de 37%. En regardant les résultats de la société au premier trimestre, les chiffres « une fois de plus » ont dépassé les attentes élevées et supérieures du consensus d’Aftahi « alors que la croissance s’est accélérée dans tous les segments et indicateurs clés ». La croissance totale des revenus a atteint 110% et la valeur brute totale des marchandises, ou GMV, s’est élevée à 37,3 milliards de dollars, reflétant une croissance de 114% d’une année à l’autre et dépassant de 11% l’appel de l’analyste. Selon la direction, le solide résultat a été tiré par une traction et une intégration croissantes sur les plates-formes de médias sociaux, ainsi que par une expansion internationale supplémentaire. La croissance du GMV international a dépassé celle de l’Amérique du Nord, ce qui implique « Croissance de SHOP était plus qu’une simple dynamique américaine de contrôle de relance », de l’avis d’Aftahi. « Bien que SHOP ne soit pas en mesure de dépasser ses prochains taux de croissance de ~ 90% +, il semble clair que la société continue de gagner des parts de marché et de se développer à la périphérie de la pandémie … L’expansion internationale agit comme l’un des principaux catalyseurs à la hausse pour SHOP où il va commencer à investir plus directement, et son portefeuille de solutions marchandes, à l’international, a à peine effleuré la surface, au-delà des paiements », a commenté Aftahi. Dans cet esprit, l’analyste a augmenté ses prévisions de chiffre d’affaires de l’exercice FY21 d’environ 3%. « Lorsque nous examinons plusieurs catalyseurs via l’expansion internationale et les mises à niveau du plan organique vers Plus, parallèlement aux commentaires d’Avril GMV a été au même niveau que les tendances 1Q, nous constatons que la croissance reste assez saine pour ce nom de commerce électronique / technologie de premier ordre, « Dit Aftahi. Atterrissant parmi les 66 meilleurs analystes suivis par TipRanks, Aftahi affiche un rendement moyen impressionnant de 44,5% par note.

Communications Cogent

Après la publication de ses résultats 1T21, Timothy Horan d’Oppenheimer voit Cogent Communications comme un jeu incontournable dans l’espace des services Internet, Ethernet et de colocation. En tant que tel, le cinq étoiles l’analyste a amélioré le stock de Hold à Buy. De plus, il a mis un objectif de prix de 90 $ sur CCOI, ce qui porte le potentiel de hausse à 16%. Au premier trimestre, la société a enregistré un chiffre d’affaires total de 146,8 millions de dollars, ce qui reflète un léger battement. De plus, la marge brute a augmenté de 200 points de base par rapport au trimestre de l’année précédente. Pour l’avenir, la direction a fixé des objectifs pluriannuels à long terme de 10% de croissance annualisée du chiffre d’affaires et de 200 points de base d’expansion annuelle de la marge d’EBITDA ajusté. En conséquence, après les résultats, Horan est « progressivement plus positif sur la croissance ». En ce qui concerne l’activité netcentrique, elle a renoué avec la croissance grâce à l’expansion internationale et au recul des clients. De plus, selon l’analyste d’Oppenheimer, les entreprises clientes ont été contraintes de fermer des succursales en raison de la pandémie. Cependant, après avoir culminé au milieu du quatrième trimestre, le taux de désabonnement a connu une amélioration significative, avec une accélération de l’activité d’achat des entreprises (DIA). À cette fin, l’analyste estime que les revenus des entreprises augmenteront de 2% à 3% d’un trimestre à l’autre une fois stabilisés. Il convient également de noter que cette action se négocie à un rendement de flux de trésorerie disponible de 3,6%, ce qui est « attractif » selon Horan, pour un nom « en croissance du flux de trésorerie disponible dans la fourchette de 20% au cours des deux prochaines années ». L’entreprise s’efforce également de réduire ses coûts et d’augmenter sa croissance unitaire, «soutenue par son positionnement low-cost». En résumé, Horan a déclaré: «Les fondamentaux s’améliorent à mesure que nous sortons de la pandémie et que CCOI se négocie à une valorisation attrayante, ce qui a créé une opportunité d’achat. À long terme, nous pensons que la société est positionnée pour prendre des parts dans les deux entreprises (~ 20% de part de marché aujourd’hui) et netcentric (~ 25% de part de marché aujourd’hui) en tant que fournisseur de services Internet à faible coût sur un marché banalisé. » Soutenant sa position sur le classement de TipRanks des analystes les plus performants, Horan a atteint un taux de réussite de 67% et un rendement moyen de 17,5% par note.

Cirrus Logic

La valorisation élevée de Cirrus Logic et la concentration des revenus d’Apple avaient auparavant gardé Rajvindra Gill de Needham à l’écart. Cela dit, étant donné que les actions ont fortement baissé depuis la mi-janvier et que son multiple cours-bénéfice s’est comprimé de 40%, l’analyste a reconsidéré sa position. Le 4 mai, Gill a mis à niveau le fournisseur de semi-conducteurs sans usine de Hold to Buy et a mis 100 $ objectif de cours sur l’action. Cet objectif suggère que les actions pourraient gagner 31% dans l’année à venir. Bien que Gill reconnaisse que les résultats et les prévisions de bénéfices récents étaient « décevants », il souligne que « les chiffres ont été attribués au moment de la reconnaissance des revenus, où la société vend des contrôleurs de caméra pour une utilisation dans des modules de caméra, où les délais sont plus courts que les autres des composants, et sont donc expédiés plus tôt. « Expliquant davantage sa thèse haussière, Gill a noté: «De nouvelles opportunités émergent, y compris des gains potentiels de contenu chez Apple avec un nouveau Power IC (avec un ASP de 1 $). Net, nous prévoyons que la croissance des revenus s’accélérera en FY22 et pensons que les actions sont convaincantes ici. « En regardant les estimations actuelles du contenu en dollars de l’iPhone de l’analyste, ils atterrissent à environ 4,20 $ (5,20 $ avec un ASP supplémentaire de 1 $ pour le Power IC). Cela devrait être intégré aux iPhones à l’automne 2021. De plus, CRUS s’efforce de s’étendre au-delà du domaine audio avec ses puces à signaux mixtes hautes performances. Selon Gill, «les puces de 22 nm pourraient se traduire soit par un traitement numérique plus proche de l’analogique, soit par une puce radicalement plus petite ou plus économe en énergie». De plus, la société fait un effort important pour conquérir des parts de marché avec les téléphones Android dotés de contrôleurs haptiques. Il élargit également le portefeuille de codecs intelligents, s’efforçant d’améliorer la taille et la puissance. Un analyste de haut niveau couvrant les noms du secteur de la technologie, les appels de Gill génèrent en moyenne des rendements de 15,5%, son taux de réussite atteignant 67%.

