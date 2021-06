Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter des actions comme Zillow et PayPal

Ce sont des actions qui, selon les analystes de Wall Street, sont prêtes à augmenter à long terme et offrent une bonne valeur maintenant. Les noms mis en évidence dans cet article correspondent non seulement au moule, mais ont également été approuvés par des professionnels qui le font toujours correctement. Service de prévision des analystes TipRanks tente d’identifier les analystes les plus performants sur la rue. Ce sont les analystes ayant le taux de réussite et le rendement moyen par note les plus élevés, en tenant compte du nombre de notes attribuées par chaque analyste.

En ce qui concerne la valorisation, l’objectif de cours d’Helfstein implique 17,5x FY23E EV/marge brute, ce qui est une prime par rapport aux autres acteurs numériques à forte croissance. Cela étant dit, l’analyste déclare qu’un « multiple de prime est justifié compte tenu d’une croissance plus rapide que ses pairs, d’une probabilité plus élevée d’activité de rachat et d’un statut de perturbateur dans un marché largement sous-pénétré avec une large marge d’expansion ».

Il convient de mentionner qu’environ 55 % des clients actifs de FIGS sont âgés de 18 à 35 ans, ce qui, selon Helfstein, « place FIGS en bonne position pour bénéficier d’une vie de ventes de produits récurrentes ». Il a ajouté: « Nous pensons que les jeunes cohortes deviendront de plus en plus précieuses à mesure qu’elles progresseront dans leur carrière et auront plus de revenus disponibles. »

Qu’est-ce qui fait exactement que l’entreprise se démarque dans l’espace ? Helfstein affirme que sa « concentration sur la conception et la fonctionnalité des produits a permis à FIGS de perturber les opérateurs existants qui dépendent toujours d’une offre de produits fatiguée et indifférenciée ». Cela a conduit à une augmentation de l’activité des acheteurs réguliers, les clients réguliers représentant 62 % du chiffre d’affaires de l’exercice 2020, contre 52 % pour l’exercice 18.

En créant la plus grande plate-forme DTC de l’industrie des vêtements de santé, Helfstein affirme que FIGS aura plus de contrôle sur l’expérience utilisateur de bout en bout.

Selon Helfstein, FIGS compte 1,3 million de clients actifs, le nombre de travailleurs de la santé aux États-Unis et dans le monde atteignant respectivement 21 millions et 118 millions. « En tant que marque DTC basée sur la technologie, FIGS perturbe l’industrie des vêtements de santé de plus de 79 milliards de dollars qui était historiquement composée de milliers de petits détaillants de brique et de mortier dépourvus d’une forte présence numérique », a applaudi l’analyste.

Fuller a également noté: « D’un autre côté, ZG a supprimé plus de 2 000 annonces avec une montée en puissance séquentielle du volume tout au long du deuxième trimestre. Nous voyons également le prix d’inscription moyen de ZG suivre séquentiellement 5% et plus. Selon la façon dont le reste du mois de juin se déroule, les offres pourraient être sur la voie d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 800 millions de dollars et plus. »

En creusant un peu plus dans les détails, jusqu’à la mi-juin, Zillow a ajouté 2 600 annonces et en a supprimé 2 000. Selon Fuller, cela « devrait être suffisant pour dépasser le guide des revenus des offres de 720 à 750 millions de dollars », avec des tendances de prix solides pouvant potentiellement entraîner des « marges brutes élevées ».

Fuller dit aux investisseurs qu’il a suivi le nombre d’inscriptions actives, de suppressions et d’ajouts sur plusieurs iBuyers dans l’espace. Il convient de noter que les inscriptions actives font référence à un inventaire approximatif, mais les ventes en attente et les maisons en rénovation ne sont pas incluses. L’analyste a ajouté que « les nouvelles annonces sont un indicateur retardé des achats, car une maison achetée n’est répertoriée qu’une fois les rénovations terminées » et « les annonces supprimées sont un indicateur avancé des ventes ».

Pour l’analyste BTIG Jake Fuller, marché de l’immobilier et de la location Groupe Zillow reflète une opportunité d’investissement passionnante. En tant que tel, le meilleur analyste a réitéré une note d’achat et un objectif de prix de 202 $, ce qui place le potentiel de hausse à 75 %.

Comme Oliver a atteint un taux de réussite de 83 % et un rendement moyen de 32,6 % par note, il occupe la 78e place sur la liste des analystes les plus performants de TipRanks.

Ainsi, compte tenu des 350 milliards de dollars de fonds fédéraux alloués aux gouvernements des États et locaux par le plan de sauvetage américain (ARP) ainsi que des fonds supplémentaires provenant d’une éventuelle législation sur les infrastructures, Oliver voit « l’État et les collectivités locales s’employer à répondre au besoin critique de mettre à niveau les systèmes informatiques obsolètes. infrastructure/logiciel, les défaillances de with ont été révélées par la pandémie de COVID-19. »

De plus, au cours des trois prochaines années, Oliver s’attend à un cycle d’investissement générationnel. « Nous ne pensons pas qu’il soit hyperbolique d’affirmer que le cycle d’investissement en attente dans State and Local représente une opportunité ‘générationnelle’ potentielle, analogue à certains égards au cycle d’investissement massif dans la sécurité publique que nous avons vu à la suite des attentats du 11 septembre », a-t-il déclaré. commenté.

Expliquant cela, Oliver a déclaré : « Nous prévoyons que les paiements seront le premier domaine dans lequel les deux sociétés trouveront des synergies, l’offre de petits paiements de TYL bénéficiant de l’échelle, de la portée et de la meilleure rentabilité des paiements NIC. Nous sommes également repartis avec une meilleure compréhension de certaines des façons dont NIC a l’intention d’intégrer les produits TYL dans ses 28 contrats maîtres d’entreprise d’État, qui ont le potentiel de capturer plus de parts stimulées par les dépenses liées à la pandémie. »

Fin avril, Tyler Technologies a révélé avoir finalisé l’acquisition de NIC, un fournisseur de solutions et de paiements numériques pour le gouvernement. « Une transaction de cette ampleur », selon Oliver, ouvre non seulement TYL à un marché moins familier, mais « introduit également de multiples vecteurs de risque ». Cependant, l’analyste est reparti de la visite « plus à l’aise » sur la stratégie ainsi que sur l’opportunité d’intégration et de vente croisée/incitative.

« Nous sommes depuis longtemps des fans de TYL en raison des barrières élevées à l’entrée, de l’expansion de TAM et de solides antécédents d’exécution. Le passage à une entreprise axée sur l’abonnement, la re-plateforme vers AWS et l’expansion continue des marchés finaux nous laissent plus confiant dans l’opportunité de plusieurs années », a expliqué Oliver.

Tyler Technologies , une société de logiciels verticale qui dessert le secteur public, vient d’être considérée comme un « nouveau choix » par l’analyste de Baird Rob Oliver après une visite au siège de la société. En plus de cette désignation, Oliver a conservé une cote d’achat et un objectif de cours de 500 $ sur l’action, ce qui implique un potentiel de hausse de 12%.

Récemment, Pay Pal a annoncé qu’à compter du 2 août, il modifiera plusieurs de ses structures de tarification aux États-Unis. Il convient de noter que ces changements n’auront d’impact que sur les commerçants américains qui n’ont pas d’accords de tarification personnalisés.

Suite à cette évolution, l’analyste de BofA Securities Jason Kupferberg s’en tient à sa note d’achat. De plus, il a également laissé l’objectif de prix de 323 $ inchangé, ce qui implique un potentiel de hausse de 13%.

Selon Kupferberg, pour la plupart, les commerçants des petites et moyennes entreprises (PME) n’ont pas ce genre d’arrangements, contrairement aux gros commerçants. En outre, il affirme que le « plus significatif de ces changements » est l’augmentation du prix des transactions PayPal en ligne de marque, qui incluent PayPal Checkout, Pay With Venmo, PayPal Credit, Pay In 4, PayPal Pay with Rewards et Paiement avec crypto. Les frais sont passés de 2,9 % + 0,30 $ par transaction à 3,49 % + 0,49 $ par transaction.

Gardant cela à l’esprit, étant donné une transaction PayPal moyenne de 65 $, Kupferberg a calculé une hausse des prix d’environ 90 points de base, soit 26%.

« PYPL justifie cette augmentation de prix en se basant sur la valeur accrue que PayPal apporte à ces marchands, par exemple sous la forme d’une conversion plus élevée (moins d’abandon de panier) et de l’augmentation de 15 % du volume de paiement que les clients du nouveau Buy Now, Pay Later de PayPal solution ont connu. Bien que les augmentations de prix puissent induire un certain taux de désabonnement, nous pensons que ces marchands bénéficient plus que jamais de l’utilisation de PayPal, ce qui devrait atténuer ce risque », a expliqué Kupferberg.

Sur la base des estimations de l’analyste, la contribution potentielle aux revenus de 2022 de l’augmentation des prix pourrait se situer à 2%. Cela étant dit, cela a déjà été inclus dans les orientations de la direction pour cette année et au-delà.

« À notre avis, PYPL fléchit son pouvoir de fixation des prix n’est qu’une raison de plus d’être optimiste sur les actions. Les changements de prix reflètent également la très forte position concurrentielle de PYPL, nous pensons », a noté Kupferberg.

En ce qui concerne l’évaluation, sur une base PEG, Kupferberg pense qu’il est « relativement acceptable le S&P 500. »

Avec un taux de réussite de 72 % et un rendement moyen de 17,3 % par note, Kupferberg fait partie des 170 analystes les plus performants.