Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter des actions comme Texas Instruments

Les actions ont terminé vendredi sur une note positive, mais une semaine incertaine – avec une réunion de la Réserve fédérale – se profile. Les trois principales moyennes ont enregistré des gains pour la séance de vendredi et étaient plus élevées sur la semaine. Néanmoins, les investisseurs surveillent probablement la prochaine réunion politique de la Réserve fédérale pour voir comment la banque centrale procédera aux hausses de taux d’intérêt. Cela signifie qu’un bouleversement du marché pourrait être en magasin. Les investisseurs doivent regarder au-delà des évolutions à court terme du marché et sélectionner des actions capables de résister à ces temps incertains. Voici cinq actions sélectionnées par les meilleurs professionnels de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs antécédents.

Foulée

Premier fournisseur de services d’éducation de la maternelle à la 12e année Foulée (LRN) est une entreprise stable qui a enregistré un manque à gagner mais qui a dépassé les attentes en matière de revenus au cours de son dernier trimestre. De plus, le titre est entré discrètement en territoire de survente (l’indice de force relative passant sous la barre des 30), ce qui est un signe pour les investisseurs de s’y intéresser. Analyste de recherche Barrington Alexandre Paris analysé la performance bénéficiaire et étudié les perspectives. Les mois à venir ont plusieurs vents contraires liés à l’économie au sens large, et l’analyste a réduit ses estimations pour 2022 pour les refléter. Néanmoins, Paris a noté que bien que la société ait donné des indications sur des marges plus faibles pour l’année, la direction “pense toujours qu’elle pourrait être en mesure de compenser ces baisses attendues au cours de l’année grâce à des efforts d’efficacité continus”. Malgré les défis à court terme, Stride a assuré aux investisseurs qu’il était toujours sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers à long terme (exercice 25) fixés en 2020, et c’est ce qui a conduit Paris à réitérer une note d’achat sur l’action, avec un objectif de cours. de 50 $. (Voir Stride Blogger Opinions & Sentiment sur TipRanks) Paris détient la 207e position parmi environ 8 000 analystes suivis sur TipRanks. Avec 56% d’audience rentable, ses convictions sur Stride méritent d’être prises en compte. De plus, chacune de ses cotes a recueilli en moyenne 14,3 % de rendements.

Timken

Timken (TKR) développe, fabrique et commercialise des roulements et des produits de transmission de puissance. Grâce à la forte demande du marché industriel, l’entreprise a plutôt bien navigué en 2022, malgré les revers de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts. La semaine dernière, Timken a facilement dépassé les attentes de Wall Street dans ses derniers résultats trimestriels, principalement tirés par son unité des industries de transformation et complétés par une baisse des charges d’entreprise et des intérêts. Analyste Oppenheimer Bryan Blair a réitéré une note d’achat et un objectif de prix de 84 $ sur l’action, citant plusieurs avantages. « En combinant la dynamique opérationnelle de Timken, la position du carnet de commandes, les solides lectures du marché final et l’amélioration du rapport prix/coût, nous apprécions les perspectives de l’équipe d’atteindre les objectifs révisés du BPA 2022 et de stimuler une nouvelle croissance des bénéfices l’année prochaine. La valorisation de TKR devrait également s’avérer favorable », a déclaré Blair. L’analyste a également été soutenu par une amélioration des prévisions pour 2023, qui reflète les tendances positives à l’horizon de l’année prochaine. (Voir Activité de délit d’initié de la société Timken sur TipRanks) Blair, qui occupe la 302e place sur environ 8 000 analystes sur TipRanks, a un taux de réussite de 60 %. De plus, chacune de ses notes a rapporté 15,5% de rendement en moyenne.

Texas Instruments

Indicateur des semi-conducteurs Texas Instruments (TXN) est un autre titre à prendre en compte, malgré ses récentes prévisions pessimistes pour le dernier trimestre de l’année. Analyste Susquehanna Christophe Rolland semble convenir. Les résultats trimestriels de la société sont supérieurs aux estimations. La direction s’attend à ce que la plupart des marchés finaux (à l’exception de l’automobile) baissent séquentiellement au quatrième trimestre, car “la faiblesse s’est propagée au-delà de l’électronique personnelle pour affecter l’industrie, qui jusqu’à présent a résisté”. (Voir la date et l’historique des dividendes de Texas Instruments sur TipRanks) Bien que cela puisse sembler inquiétant au premier abord, Rolland a déclaré que l’action TXN est un excellent investissement à long terme, car son avantage concurrentiel durable, qui a été acquis grâce à l’échelle, l’emporte de loin sur les défis à court terme. “Cet avantage d’échelle permet d’offrir une gamme de produits analogiques inégalée (un catalogue de 100 000 pièces), un service après-vente et un support commercial complets, ainsi que des prouesses de fabrication”, a déclaré Rolland. Rolland, qui se situe au 62e rang parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks, a réduit l’objectif de cours de l’action à 195 $ contre 215 $, mais est resté sur sa note d’achat sur Texas Instruments. L’analyste a obtenu 63% de succès dans ses notations au cours de l’année écoulée, chaque notation apportant des rendements moyens de 19,8%.

Réseaux Juniper

Réseaux Juniper (JNPR), fournisseur de produits et services pour les réseaux haute performance, a récemment publié de solides résultats trimestriels et de solides perspectives. Le pipeline de transactions de la société reste solide même à travers les défis de l’économie cette année. D’après ce que l’analyste de Needham Alex Henderson a à dire sur Juniper, le stock est un achat retentissant. “Juniper a réalisé un trimestre solide, a proposé un guide sain, mais toujours limité par l’offre, et a noté la confiance dans ses perspectives à court, moyen et long terme”, a déclaré l’analyste. (Voir Juniper Networks Graphique boursier et analyse technique des actions sur TipRanks) Henderson a déclaré que le carnet de commandes solide fournit une forte hausse de la croissance des revenus de Juniper au cours des deux à trois prochaines années. L’analyste pense qu’une croissance des revenus de 10% est possible sur cette période. Henderson cite également “un flux de trésorerie solide, l’amélioration de la gamme de produits et l’expansion sur les marchés du cloud et de l’entreprise au fil du temps” comme des avantages qui peuvent favoriser l’appréciation des actions et renforcer la santé financière de l’entreprise. Henderson est classé n ° 144 parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. Il a un taux de réussite de 55 % et des rendements moyens de 17,3 % par note.

