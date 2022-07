Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter des actions comme Levi’s et Palo Alto

Chip Bergh, PDG de Levi Strauss & Co., sonne la cloche d’ouverture de la Bourse de New York (NYSE) lors de l’introduction en bourse de la société à New York, États-Unis, le 21 mars 2019. Lucas Jackson | Reuter

Plus de deux semaines après le début du troisième trimestre, l’environnement économique et les perspectives à court terme continuent d’être tendus et troubles. Cependant, les marchés baissiers sont suivis de marchés haussiers. Lorsque la reprise commencera, de nombreux investisseurs regretteront de s’être assis sur la touche au lieu d’acheter les bonnes actions plus tôt. À cette fin, les meilleurs pros de Wall Street ont sélectionné quatre actions présentant un potentiel à long terme, selon TipRanks, qui classe les analystes en fonction de leurs performances.

Lévi Strauss & Co.

Levi Strauss & Cie (LÉVI) les résultats du deuxième trimestre plus tôt ce mois-ci nous ont donné un aperçu de la façon dont il gère la pression macroéconomique. Les résultats ont été meilleurs que prévu et la société a même réitéré ses prévisions pour 2022. De solides capacités opérationnelles aident le détaillant à gérer efficacement les défis. Suite à l’impression du deuxième trimestre, l’analyste du Guggenheim Robert Drbul a plongé dans la performance de Levi et en est ressorti avec une cote d’achat renforcée et un objectif de cours de 33 $. (Voir Date et historique des dividendes de Levi Strauss & Co sur TipRanks) “Nous continuons de croire que la marque Levi’s reste forte et que les principes d’allocation du capital de l’entreprise vers les priorités stratégiques continueront de générer des gains de parts de marché”, a déclaré Drbul, qui est classé n°607 parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. Les évaluations de Drbul ont été couronnées de succès 58 % du temps, avec une moyenne de 6,9 % par évaluation. L’analyste a également noté que Levi a en fait bénéficié des augmentations des prix de détail, qui se sont reflétées dans ses revenus et ses marges brutes. De plus, les activités bas de gamme de la société (l’activité Signature de Walmart et les activités Denizen et red-tab de Target) sont également sur le point de bénéficier d’un changement dans les tendances d’achat des consommateurs en raison de l’inflation.

Réseaux de Palo Alto

Réseau Palo Alto (PANW) est un grand nom dans le monde de la cybersécurité et a été l’une des entreprises qui a réussi à rester forte face aux vents contraires du marché. Ses mesures d’efficacité ont aidé l’entreprise à faire face à des coûts plus élevés résultant de problèmes de chaîne d’approvisionnement et à rester rentable. Analyste BTIG Powell gris, qui occupe également la 793e place parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks, est très confiant quant à la traction du pare-feu principal de Palo Alto, qui représente plus de 75 % des ventes totales. (Voir Graphique de l’action Palo Alto Networks sur TipRanks) Lors d’un appel aux investisseurs tenu avec la direction de Palo Alto, Powell a noté que la société n’avait révélé aucune mise à jour au milieu du trimestre. Cependant, lorsqu’on lui a demandé si le secteur de la sécurité était confronté à un ralentissement en raison des troubles plus larges du marché, la direction de Palo Alto a déclaré que la société ne percevait pas encore de ralentissement de la demande à la mi-mai. « Compte tenu de la transition vers le segment de la sécurité de nouvelle génération (NGS) et de l’amélioration des performances des services connectés sur l’activité de pare-feu traditionnelle, nous pensons que PANW peut maintenir une croissance du chiffre d’affaires de plus de 20 % et augmenter les marges à plus long terme », a déclaré Powell, qui voit plusieurs avantages pour partager les performances au cours des 12 à 18 prochains mois. Notamment, Powell a eu du succès avec 55% de ses notes, chacune générant 9,1% de rendements en moyenne.

SentinelleUn

Une autre des actions préférées de Gray Powell est la plateforme de cybersécurité autonome SentinelleUne (S). Bien qu’elle fasse partie des ventes massives du marché stimulées par de nombreuses pressions macroéconomiques, SentinelOne a souligné que la société ne faisait face à aucun ralentissement significatif de la demande. Lors d’une discussion au coin du feu, la direction de SentinelOne a souligné que la sécurité étant une partie très durable du budget informatique (en raison du besoin croissant de solutions de sécurité plus solides et en constante évolution), l’entreprise est protégée contre les vents contraires. De plus, dans l’espace de sécurité, SentinelOne estime opérer dans la zone la plus durable, ce qui est un bonus. (Voir Activité de négociation de fonds spéculatifs SentinelOne sur TipRanks). Powell estime que SentinelOne a plusieurs opportunités de croissance à long terme devant lui et devrait croître de manière significative et constante au cours des cinq prochaines années ou plus. « À notre avis, le principal marché cible de sécurité des terminaux d’entreprise de S est unique en ce qu’il connaît simultanément des tendances de demande élevées et s’éloigne des solutions héritées », a déclaré Powell. L’analyste est également optimiste quant à l’expansion stratégique de SentinelOne sur les marchés adjacents, qui contribuera à étendre son marché adressable total.

Groupe financier des citoyens