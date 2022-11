Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter des actions comme Disney et Nvidia

Jensen Huang, PDG de Nvidia, présente la plate-forme de calcul GPU NVIDIA Volta lors de son discours d’ouverture au CES de Las Vegas, le 7 janvier 2018. Rick Wilking | Reuter

Même si la semaine de vacances s’est terminée sur une note positive pour les actions, une plus grande volatilité est probable dans les cartes. Tous les regards sont tournés vers le prochain rapport sur la masse salariale de novembre, qui doit sortir le 2 décembre. Réunion des 13 et 14 décembre de la Réserve fédérale se profile et les investisseurs attendent les prochaines étapes de la campagne de politique monétaire de la banque centrale. Il reste encore beaucoup de temps pour que les actions tournent avant la fin de l’année. Cela signifie que les investisseurs doivent se concentrer sur les perspectives à plus long terme au lieu de se focaliser sur les fluctuations à court terme du marché. Voir ci-dessous cinq actions sélectionnées par les meilleurs pros de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances précédentes.

Nvidia

Nvidia (NVDA) a souffert de l’affaiblissement de la demande de ses puces sur les marchés finaux des jeux et des centres de données en raison des vents contraires macroéconomiques et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Cependant, après que la société a publié ses résultats trimestriels, l’analyste de Susquehanna Christophe Rolland remarqué que Nvidia “se remet sur les rails”. Cela l’a incité à réitérer une cote d’achat sur l’action et à relever l’objectif de cours de 180 $ à 185 $. (Voir Date et historique des dividendes de Nvidia sur TipRanks) Alors que les inventaires de canaux élevés sont toujours un problème, Nvidia prévoit qu’ils reviendront à des niveaux normaux à partir du prochain trimestre. À part cela, Rolland était assez satisfait de la performance et des tendances trimestrielles. Les prévisions de marge brute de Nvidia dans un contexte de baisse des revenus ont impressionné l’analyste, qui a déclaré que cela “pourrait indiquer des ASP (prix de vente moyen) nettement plus élevés pour les nouveaux produits de jeu et de centre de données”. L’analyste a déclaré que sur les quatre principaux marchés finaux (automobile, centre de données, visualisation professionnelle et jeux), au moins trois devraient croître à un rythme trois fois supérieur à celui du marché global des semi-conducteurs. Rolland est classé 26e parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. Son palmarès au cours de la dernière année montre un taux de réussite de 69% et des rendements moyens de 21,8% par note.

Technologie Marvell

Un autre des choix d’actions de Rolland est une société de semi-conducteurs Technologie Marvell (LMRV), qui devrait publier ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2023 le 1er décembre. Avant l’impression, l’analyste a identifié plusieurs facteurs atténuants qui devraient constituer un point sensible à court terme. Gardant cela à l’esprit, Rolland a réduit l’objectif de prix de 90 $ à 75 $. L’activité HDD de proximité de la société devrait être restée faible au cours du trimestre, en raison d’une importante constitution de stocks. Dans l’ensemble, l’analyste s’attend à ce que Marvell ait connu un trimestre légèrement décevant, malgré certains vents favorables du déploiement nord-américain de l’infrastructure 5G. (Voir Graphique boursier Marvell sur TipRanks) Au-delà du trimestre, Rolland voit plusieurs avantages pour Marvell. “Nous pensons que le début des déploiements 5G en Inde pourrait être positif pour le récit (avec des revenus à venir plus tard en 2023). Les produits 5G de Marvell continuent de se développer chez Samsung et Nokia (deux gros clients), alors que les activités de mise en réseau des deux sociétés dépassé les attentes”, a déclaré l’analyste. Rolland a réitéré sa cote d’achat sur la société.

Costco

Costco (COÛT) exploite une chaîne internationale de clubs-entrepôts qui proposent des articles de marque et privés de différentes catégories de produits. Récemment, à la lumière de l’inflation alimentaire, du ralentissement et d’autres forces économiques, l’analyste de Bank of America Robert Ohmes analysé les perspectives de l’entreprise et est ressorti optimiste. “Nous prévoyons que l’inflation alimentaire élevée entraînera des gains de parts de marché continus pour le canal des clubs-entrepôts (y compris Costco) compte tenu de la forte proposition de valeur et du positionnement des prix sur les SKU qui se chevauchent par rapport à l’épicerie de masse et traditionnelle”, a déclaré Ohmes. (Voir Trafic du site Web de Costco sur TipRanks) L’analyste a souligné que Costco crée plus de 20 nouveaux clubs par an. En outre, il s’attend à ce que les tendances solides du trafic client et des taux de renouvellement des adhésions se poursuivent. Même sur les marchés internationaux, la croissance continue des ventes à magasins comparables est positive pour l’entreprise Ohmes est classé n ° 854 parmi plus de 8 000 analystes sur TipRanks. L’analyste a délivré des notes rentables 56 % du temps, et chacune a généré des rendements moyens de 8,3 %.

lundi.com

Plus tôt ce mois-ci, le fournisseur d’outils de gestion de projet lundi.com (MNDY) a enregistré des résultats trimestriels exceptionnels, qui ont renforcé la confiance des investisseurs et des analystes. Parmi les taureaux de Monday.com figurait l’analyste de Tigress Financial Partners Ivan Feinsethqui a réitéré une note d’achat sur le titre. Feinseth a noté que les performances de l’entreprise devraient bénéficier de taux d’adoption des clients toujours élevés. De plus, l’avantage concurrentiel de Monday.com réside dans son système d’exploitation Work OS low-code/no-code. Il soutient également que l’intégration facile et la convivialité de la plate-forme continueront d’attirer des clients importants et de stimuler la croissance des revenus. (Voir États financiers de Monday.com sur TipRanks) “L’innovation et la croissance continues continueront de stimuler le capital de marque déjà solide de MNDY, ainsi que son modèle de revenus basé sur l’abonnement SaaS (logiciel en tant que service) à marge élevée, entraîneront une accélération continue des tendances de performance commerciale, ce qui entraînera un retour sur capital croissant, des gains supplémentaires en termes de profit économique et de création de valeur à long terme pour les actionnaires », a déclaré Feinseth. Il est classé 232nd parmi plus de 8 000 analystes sur TipRanks. Feinseth a émis des notes rentables 60 % du temps, et chacune a généré des rendements de 11,3 % en moyenne.

Disney