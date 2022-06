Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter des actions comme Broadcom et Adobe

Un panneau sur les bureaux du campus du fabricant de puces Broadcom Ltd est affiché à Irvine, en Californie.

Les analystes regardent au-delà du tumulte de l’immédiat, choisissant des actions qui, selon eux, pourraient être des paris solides à long terme. Voici cinq actions sélectionnées par certains des meilleurs pros de Wall Street, selon TipRanks, qui classe les analystes les plus performants.

Le risque économique est une priorité pour les investisseurs, car les banques d’investissement – ​​dont UBS, Citigroup et Goldman Sachs – augmentent leurs attentes quant à la probabilité d’une récession.

Bolton occupe la deuxième place parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. De plus, 65% de ses notations d’actions ont été couronnées de succès, retournant en moyenne 41,7% par notation.

L’analyste estime que KLA continuera à surpasser l’industrie des équipements de fabrication de plaquettes et continuera à gagner plus de parts sur le marché du contrôle des processus.

Bolton a souligné la politique constante de versement de dividendes de KLA. “La société prévoit de continuer à augmenter son dividende à un taux de croissance du milieu de l’adolescence”, a-t-il déclaré. (Voir Date et historique des dividendes de KLA sur TipRanks)

Cependant, le leadership de KLA sur le marché de niche du contrôle de processus peut agir comme un tampon pendant les périodes de récession. Analyste de Needham Quinn Bolton qui a récemment réitéré une cote d’achat avec un objectif de prix de 395 $ pour la société, est resté optimiste quant à l’amélioration de l’équilibre d’exposition de KLA aux processus de fonderie/logique et de mémoire.

KLA Corporation ( KLAC ) est une société de semi-conducteurs spécialisée dans la production d’équipements de fabrication de plaquettes. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale ont restreint le potentiel de l’entreprise et le titre a perdu environ 21 % depuis le début de l’année.

Broadcom (AVGO) conçoit, développe, fabrique et fournit divers produits logiciels de semi-conducteurs et d’infrastructure. Comme la plupart des grandes entreprises de semi-conducteurs, Broadcom a également été confrontée aux inconvénients de la chaîne d’approvisionnement et à la perte de valeur qui ont accompagné la vente massive du secteur technologique. L’action AVGO a glissé d’environ 23 % jusqu’à présent cette année. (Voir Graphique de l’action Broadcom sur TipRanks).

Néanmoins, l’analyste de la Deutsche Bank Ross Seymore n’est pas trop préoccupé par les perspectives de l’entreprise. Lors d’une récente réunion d’investisseurs, l’analyste a interviewé des membres de la suite C de Broadcom. Au cours de l’entretien, lorsqu’on lui a demandé comment l’entreprise prévoyait de faire face à la récession si elle se produisait, la direction a déclaré que l’entreprise accordait la priorité à l’expédition uniquement sur demande réelle plutôt que sur les réservations globales. Ceci est fait pour assurer “un atterrissage relativement en douceur si/quand les préoccupations cycliques se concrétisent”.

De plus, Broadcom est bien connue pour sa stratégie de croissance par acquisition, qui a aidé l’entreprise à réduire la concurrence et à pénétrer plus tôt des marchés inexploités. Cette fois, Broadcom s’apprête à reprendre l’acteur de la cybersécurité VMWare (VMW). Broadcom a reconnu qu’elle fait face à un impact à court terme sur ses revenus comptables en raison de la transition de l’activité VMWare vers un modèle basé sur l’abonnement. Cependant, les revenus devraient s’accélérer après le recul initial.

“Nous continuons de considérer la combinaison d’AVGO de semi-conducteurs et de produits critiques à forte infrastructure comme offrant une stabilité souhaitable dans un environnement de volatilité macro/semi-sectorielle croissante”, a déclaré Seymore.

Ross Seymore est classé n ° 19 parmi près de 8 000 analystes sur TipRanks. Ses cotes ont généré des rendements moyens de 23,6 % et ont été couronnées de succès 73 % du temps.