Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter des actions comme Apple et Bumble

Avec la brutale 2022 derrière nous, nous nous tournons vers une année de défis relativement prévisibles. Cela nécessite un investissement prudent avec une vision à plus long terme. Pour faciliter le processus, voici cinq actions choisies par les meilleurs analystes de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs antécédents.

DoubleVerify Holdings

Comme son nom l’indique, DoubleVerify (VD) contribue à améliorer la sûreté et la sécurité de la publicité en ligne. Pionnier dans ce domaine, les services de l’entreprise sont utilisés par des clients des secteurs des services financiers, de la vente au détail, de l’automobile, des voyages, des télécommunications et de la pharmacie. (Voir Graphique de l’action DoubleVerify Holdings sur TipRanks) actualités liées à l’investissement Analyste truiste Youssef Squali voit de multiples opportunités de croissance, en particulier dans le domaine des médias sociaux. Fait intéressant, la liste des clients de médias sociaux de DoubleVerify comprend des noms tels que TikTok, Microsoft (MSFT) appartenant à LinkedIn, Reddit, d’Amazon (AMZN) Twitch, Méta (META) Facebook et Instagram, et YouTube. En regardant cela, Squali s’attend à ce que “les médias sociaux en tant que chaîne aient débloqué des dépenses supplémentaires pour que DV attaque dans les jardins clos, ce que les annonceurs apprécient plutôt que de laisser ces plates-formes” noter leurs propres devoirs “”. De plus, l’analyste a souligné que les solutions logicielles sophistiquées de DoubleVerify aident les entreprises clientes à protéger la réputation de leur marque tout en maximisant leur retour sur les dépenses publicitaires. Ceci est particulièrement important car l’écosystème de la publicité numérique se développe, tout comme la concurrence. Un environnement publicitaire sûr, sans fraude et ciblé de manière appropriée aide également les entreprises à attirer du trafic. Squali est “progressivement haussier” sur DoubleVerify, avec une cote d’achat et un objectif de cours de 36 $. L’analyste se tient 92nd parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. De plus, 57% de ses notes ont été rentables, apportant 17,6% de rendement par note en moyenne.

Pomme

Les investisseurs peuvent être effrayés par Pommes (AAPL) affaiblissement de la demande et des problèmes de production en ce moment (comme en témoigne la forte baisse de la valeur des actions). Cependant, compte tenu de la valeur que l’entreprise a restituée aux actionnaires au cours des dernières années, même à travers les cycles baissiers du marché, ces vents contraires semblent être de simples contretemps dans le parcours à long terme de l’entreprise. Analyste chez Tigress Financial Partners Ivan Feinseth a convenu, ajoutant que “les vents contraires de la production à court terme créent une opportunité d’achat à long terme, et sa base d’utilisateurs installée massive, son écosystème croissant et la croissance des revenus des services continueront de stimuler l’accélération des tendances de performance commerciale et une plus grande création de valeur pour les actionnaires”. Feinseth est particulièrement optimiste quant à l’incursion de l’entreprise dans le métaverse avec le lancement de son casque de réalité mixte cette année. De plus, la solidité de son bilan et de ses capacités de génération de flux de trésorerie devrait permettre à Apple de continuer à investir dans des initiatives génératrices de croissance et à améliorer les rendements pour les actionnaires par le biais de rachats d’actions et d’augmentations des dividendes. (Voir Date et historique des dividendes d’Apple sur TipRanks) L’analyste a réitéré une note d’achat sur l’action AAPL avec un objectif de cours de 210 $. “AAPL figure sur notre liste de recherche ciblée et dans notre portefeuille d’opportunités ciblées”, a souligné Feinseth, qui occupe la 269ème position parmi plus de 8 000 analystes sur TipRanks. Les notations de l’analyste ont été rentables 59 % du temps et chaque notation a généré des rendements moyens de 10,5 %.

Réserver des avoirs

Réserver des avoirs (BKNG) est une plateforme en ligne de réservation de voyages et de restaurants, qui, inutile de le dire, a bénéficié ces derniers temps de l’assouplissement des restrictions de voyage liées au Covid. L’action rejoint Apple dans la “Research Focus List” et le “Focus Opportunity Portfolio” d’Ivan Feinseth. La demande continue de voyages a transcendé les incertitudes macroéconomiques actuelles, et c’est une aubaine pour Booking. Feinseth souligne également que la réouverture de la Chine après une période prolongée de politique zéro-Covid stricte « crée un énorme catalyseur de hausse ». (Voir Enregistrement de l’activité de négociation de fonds spéculatifs sur TipRanks) L’entreprise gagne également en pénétration sur le marché de la réservation directe de voyages grâce à son programme de fidélité Genius et à son concept d’intégration des voyages. “La capacité de BKNG à optimiser sa portée sur le marché et sa rentabilité grâce aux nouvelles technologies, y compris l’apprentissage automatique et d’autres formes d’IA (intelligence artificielle), lui permet d’étendre sa portée mondiale, de proposer des prix plus compétitifs et d’augmenter sa rentabilité”, a déclaré l’analyste. Feinseth a réitéré une note d’achat sur Booking, avec un objectif de prix de 3 210 $.

Bourdon

L’environnement économique difficile a entraîné trop de problèmes pour que le public pense à l’amour. Cela a laissé les investisseurs balayer vers la gauche sur le fournisseur de services de rencontres en ligne Bourdon (BMBL), entraînant une chute brutale des cours boursiers. Néanmoins, l’analyste de Stifel Nicolaus Marc Kelley entretient une relation solide avec Bumble. “Nous considérons Bumble comme l’une des entreprises les plus innovantes de l’espace mondial des rencontres en ligne offrant une proposition de valeur convaincante et différenciée pour les consommateurs, qui, selon nous, conduira à une longue piste de croissance des utilisateurs payants/ARPPU, et à un effet de levier opérationnel pluriannuel histoire », a noté Kelley. Au cours du dernier trimestre, Bumble a lancé sa fonction de message avant match, “Compliments”, qui devrait stimuler l’engagement des utilisateurs et ainsi soutenir les efforts de monétisation. (Voir Opinions et sentiments de Bumble Blogger sur TipRanks) De plus, l’analyste estime que la mission de Bumble de donner la priorité à la sécurité, à la responsabilité et au contrôle des utilisateurs aide l’entreprise à se démarquer dans la foule des plates-formes concurrentes. Surtout, Kelley pense également que Bumble pourrait connaître ses meilleurs jours alors que les utilisateurs s’ouvrent de plus en plus aux rencontres réelles après que la pandémie de COVID-19 a perturbé l’écosystème des rencontres depuis 2020. Malgré la réduction de l’objectif de prix à court terme de 30 $ à 27 $, Kelley maintient une cote d’achat sur Bumble. Le bilan de l’analyste montre que sa condamnation mérite considération. Kelley a un 103rd parmi plus de 8 000 analystes. De plus, 70% de ses notations ont été couronnées de succès, générant 31,5% de rendements moyens par notation.

