Les meilleurs analystes de Wall Street disent acheter des actions comme AMD et Chegg

Lisa Su, PDG, AMD Scott Mlyn | CNBC

Ce fut une semaine folle pour les actions, et les investisseurs ont encore beaucoup de données à peser pour évaluer quelles entreprises peuvent sortir gagnantes de la récession. La Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage la semaine dernière. Les investisseurs ont examiné les prochaines étapes de la banque centrale dans sa campagne de resserrement de la politique, tout en évaluant également un solide rapport sur l’emploi en octobre. L’image trouble du marché est une autre raison pour laquelle les investisseurs maintiennent une perspective à long terme lorsqu’ils sélectionnent des actions. À cette fin, voici cinq actions choisies par les meilleurs professionnels de Wall Street, selon TipRanks, un service qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Chegg

Fournisseur de plateforme d’apprentissage Chegg (CHGG) progresse à grands pas dans un contexte de défis macroéconomiques. La société a fait état d’un chiffre d’affaires et d’un résultat supérieurs au troisième trimestre et a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Cela a entraîné une hausse de près de 22 % du cours de l’action le lendemain. Analyste de recherche Barrington Alexandre Paris semblait encore plus optimiste sur Chegg après avoir analysé le rapport sur les résultats et les commentaires. L’analyste a estimé que la valorisation de la société était attrayante par rapport à ses homologues EdTech et SaaS à concentration verticale, et a donc réitéré sa note d’achat sur l’action. Il a également augmenté l’objectif de prix à 30 $ au lieu de 25 $. Notamment, le semestre d’automne bat son plein, incitant la direction à augmenter ses revenus et ses bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l’année. (Voir États financiers de Chegg sur TipRanks) Paris était également optimiste quant à la stratégie de Chegg d’augmenter son TAM (marché adressable total) ainsi que le pourcentage d’abonnés au Chegg Study Pack. Ceux-ci augmentent le revenu moyen par utilisateur (ARPU) et la rentabilité de l’entreprise. Au total, 57% des cotes de Paris ont généré des profits. De plus, chaque cote a rapporté 14,6 % de rendement en moyenne. L’analyste est également classé 207e parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks.

Groupe Conseil Huron

La prochaine sur notre liste des actions préférées des meilleurs analystes est Groupe Conseil Huron (HURN), cabinet de conseil opérationnel et financier. La société bénéficie de la demande pour ses services numériques, qui a conduit à un troisième trimestre robuste. La société a relevé ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année, gagnant la confiance de l’analyste de Barrington Research Kévin Steinke. L’analyste a relevé ses estimations de revenus à court terme et d’EBITDA ajusté et, par conséquent, a relevé l’objectif de prix de 80 $ à 89 $. Steinke évalue également Huron comme un achat – une note qu’il a maintenue sur l’entreprise au cours des quatre dernières années. L’analyste est optimiste quant aux attentes de Huron concernant l’expansion de l’EBITDA ajusté jusqu’au milieu de l’adolescence d’ici 2025. “Cela devrait stimuler la croissance annuelle du BPA ajusté chez les adolescents jusqu’en 2025”, a déclaré Steinke. (Voir Graphique d’action Huron Consulting sur TipRanks) La capacité de la société à restituer de l’argent aux actionnaires a également été soulignée par l’analyste. La société a l’intention de restituer 25% à 50% du flux de trésorerie disponible annuel aux actionnaires par le biais de rachats. Steinke se situe au n ° 415 sur plus de 8 000 analystes sur TipRanks. L’analyste a obtenu 54 % de notes positives au cours de l’année écoulée, chaque note générant en moyenne 11,5 % de rendements.

Services aux enchères KAR

Services aux enchères KAR (CAR) fournit une plate-forme pour vendre aux enchères des voitures d’occasion et propose des services d’enchères de récupération en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. La société a ressenti la douleur des défis du côté de l’offre en termes de véhicules mis aux enchères sur sa plate-forme. Bien que la société n’ait pas fourni d’orientations trimestrielles, la direction a mentionné qu’elle examinait le fond des problèmes d’approvisionnement. La direction s’attend à ce que la reprise soit lente et progressive en raison des divers vents contraires qui continuent de peser sur l’entreprise. (Voir Kar Auction Services Opinions et sentiments des blogueurs sur TipRanks) Reflétant ce sentiment, l’analyste de Barrington Research Gary Prestopinoqui estime également que la croissance de la production de véhicules neufs, la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement de l’économie “devraient exercer une pression à la baisse sur les prix des véhicules neufs et d’occasion”. Néanmoins, l’analyste est optimiste quant aux mesures proactives de réduction des coûts de KAR, qui sont en avance sur le calendrier et maintiennent l’entreprise à flot sur le marché. L’analyste a réitéré une note d’achat sur le titre avec un objectif de cours de 25 $. “Nous pensons qu’à mesure que le marché se redresse sur une base de volume unitaire, KAR affichera un effet de levier important et une croissance de l’EBITDA ajusté basée sur une structure de coûts plus faible et une plate-forme d’enchères rationalisée”, a déclaré Prestopino, classé 56e.e parmi plus de 8 000 analystes sur TipRanks. L’analyste a également un historique de 56 % de notations rentables au cours de l’année écoulée, chaque notation générant en moyenne 31,5 % de rendements.

Cirrus Logique

Développeur de circuits intégrés (CI) analogiques et à signaux mixtes de haute précision Cirrus Logique (CRUS) bat le blues de l’industrie des semi-conducteurs avec une exécution solide et une conception solide. La société a été l’une des préférées de l’analyste de Susquehanna Christophe Rollandqui a récemment réitéré sa cote d’achat sur le titre avec un objectif de cours de 95 $. Cirrus faisait également partie des noms technologiques qui ont annoncé des résultats trimestriels nettement meilleurs que prévu. De plus, les conseils fournis étaient optimistes. Des volumes de smartphones plus élevés et des rampes de lancement de nouveaux produits ont stimulé les résultats. (Voir Facteurs de risque Cirrus Logic sur TipRanks) L’association étroite de l’entreprise avec Apple (AAPL), qui est son plus gros client, n’est pas aussi mauvais que les sceptiques le prétendent. Rolland voit la relation entre les deux sociétés se resserrer au fil du temps, entraînant une croissance démesurée pour Cirrus. De plus, Rolland pense également que Cirrus est une cible d’achat potentielle pour Apple, qui dépend également des produits IC de Cirrus. Néanmoins, même Rolland était prudent à court terme, affirmant qu’une reprise des expéditions pourrait bientôt se produire. “Cependant, d’après notre expérience, plusieurs trimestres de revenus supérieurs aux attentes chez Cirrus sont souvent révélateurs de potentiels retraits d’expéditions”, a déclaré Rolland, qui s’attend à une baisse séquentielle plus forte des expéditions en mars de l’année prochaine. Rolland est placé à la 66e position parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks, et a un taux de réussite de 66% sur ses notations. De plus, chacune de ses cotes a généré 19,3 % de rendement en moyenne au cours de la dernière année.

Micro-systèmes avancés